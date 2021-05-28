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https://ria.ru/20210528/inoagenty-1734603113.html
"Википедия" не подпадает под определение иноагента, заявили в Госдуме
"Википедия" не подпадает под определение иноагента, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.05.2021
"Википедия" не подпадает под определение иноагента, заявили в Госдуме
Российская "Википедия" не занимается политической деятельностью, поэтому не подпадает под действие закона об иноагентах, заявил член комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:21
2021-05-28T15:53
россия
антон горелкин
викимедиа.ру
wikipedia
госдума рф
технологии
общество
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская "Википедия" не занимается политической деятельностью, поэтому не подпадает под действие закона об иноагентах, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.Ранее в пятницу на заседании комитета по информполитике в нижней палате парламента директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ", представляющей интересы "Википедии" в России, Станислав Козловский поделился опасениями, что организация может подпасть под санкции и быть объявлена иноагентом в случае открытия своего представительства в РФ. Также он пояснил, что "Википедия" является некоммерческой организацией, и ее российское отделение существует на пожертвования пользователей, а статьи составляются посетителями ресурса, которые и являются владельцами размещенного контента."Вики" уже представлена в России некоммерческим партнерством "Викимедиа РУ". Этой организации никто статус иностранного агента навешивать не пытался. Потому что она не занимается политической деятельностью и не попадает под действие закона об иноагентах", - рассказал РИА Новости Горелкин.Парламентарий подчеркнул, что в рамках законопроекта об открытии IT-гигантами своих филиалов в России "Википедии" было бы правильно открыть свой кабинет в системе Роскомнадзора для обмена юридически значимой информацией."Все же, к размещаемым пользователями статьям иногда возникают вполне законные претензии. В остальном опасения директора "Викимедиа РУ" представляются надуманными", - добавил он.По его словам, Википедия, хотя и очень специфическая по сравнению с другими, но по своей сути все-таки социальная сеть."У нее все главные признаки соцсети: свободная регистрация, весь контент создается пользователями, ими же комментируется, работает служба модерации и так далее. До сих пор ни одна зарубежная соцсеть или дочерние структуры соцсетей в России не были признаны иностранными агентами, и даже речи об этом не заходило. Если считать Википедию политическим субъектом, как предлагает господин Козловский, то придется распространить это отношение на все соцсети вообще. А это бессмысленно и нереально", - уточнил Горелкин.Согласно законопроекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
https://ria.ru/20210220/vikipediya-1598258805.html
https://ria.ru/20210528/gosduma-1734592153.html
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россия, антон горелкин, викимедиа.ру, wikipedia, госдума рф, технологии, общество

"Википедия" не подпадает под определение иноагента, заявили в Госдуме

15:21 28.05.2021 (обновлено: 15:53 28.05.2021)
 
© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российская "Википедия" не занимается политической деятельностью, поэтому не подпадает под действие закона об иноагентах, заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
Ранее в пятницу на заседании комитета по информполитике в нижней палате парламента директор некоммерческого партнерства "Викимедиа РУ", представляющей интересы "Википедии" в России, Станислав Козловский поделился опасениями, что организация может подпасть под санкции и быть объявлена иноагентом в случае открытия своего представительства в РФ. Также он пояснил, что "Википедия" является некоммерческой организацией, и ее российское отделение существует на пожертвования пользователей, а статьи составляются посетителями ресурса, которые и являются владельцами размещенного контента.
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"Вики" уже представлена в России некоммерческим партнерством "Викимедиа РУ". Этой организации никто статус иностранного агента навешивать не пытался. Потому что она не занимается политической деятельностью и не попадает под действие закона об иноагентах", - рассказал РИА Новости Горелкин.
Парламентарий подчеркнул, что в рамках законопроекта об открытии IT-гигантами своих филиалов в России "Википедии" было бы правильно открыть свой кабинет в системе Роскомнадзора для обмена юридически значимой информацией.
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"Все же, к размещаемым пользователями статьям иногда возникают вполне законные претензии. В остальном опасения директора "Викимедиа РУ" представляются надуманными", - добавил он.
По его словам, Википедия, хотя и очень специфическая по сравнению с другими, но по своей сути все-таки социальная сеть.
"У нее все главные признаки соцсети: свободная регистрация, весь контент создается пользователями, ими же комментируется, работает служба модерации и так далее. До сих пор ни одна зарубежная соцсеть или дочерние структуры соцсетей в России не были признаны иностранными агентами, и даже речи об этом не заходило. Если считать Википедию политическим субъектом, как предлагает господин Козловский, то придется распространить это отношение на все соцсети вообще. А это бессмысленно и нереально", - уточнил Горелкин.
Согласно законопроекту, владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России.
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РоссияАнтон ГорелкинВикимедиа.руWikipediaГосдума РФТехнологииОбщество
 
 
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