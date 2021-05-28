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В Госдуме объяснили, в каком случае будут принимать меры к IT-гигантам
В Госдуме объяснили, в каком случае будут принимать меры к IT-гигантам - РИА Новости, 28.05.2021
В Госдуме объяснили, в каком случае будут принимать меры к IT-гигантам
Меры за неисполнение требований закона о филиалах в РФ к международным IT-компаниям будут применять в случае двукратного игнорирования предупреждений... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T14:27
2021-05-28T14:27
2021-05-28T14:27
россия
it-компании
госдума рф
александр хинштейн
технологии
общество
политика
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Меры за неисполнение требований закона о филиалах в РФ к международным IT-компаниям будут применять в случае двукратного игнорирования предупреждений Роскомнадзора; при этом наказание будет реализовано начиная с самой мягкой формы и по восходящей, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее в пятницу комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, который обяжет иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе."Реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона и призвать его к тому, чтобы его исполнить", - прокомментировал Хинштейн.По его словам, только после игнорирования IT-компаниями двух предупреждений регулятора возникает право применения мер принуждения. "При этом опять же, начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения начинает возрастать. Самая крайняя и самая острая фаза – это блокировка", - пояснил депутат.Законопроект о представительствах предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован.Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Перечень иностранных интернет-компаний, попадающих под новые требования, будет размещен на сайте Роскомнадзора. Хинштейн ранее сообщал, что потенциально в список попадают 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
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россия, it-компании, госдума рф, александр хинштейн, технологии, общество, политика
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости.
Меры за неисполнение требований закона о филиалах в РФ к международным IT-компаниям будут применять в случае двукратного игнорирования предупреждений Роскомнадзора
; при этом наказание будет реализовано начиная с самой мягкой формы и по восходящей, сообщил глава комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
.
Ранее в пятницу комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, который обяжет иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создавать свои представительства в России
, и введет требования к их работе.
"Реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона и призвать его к тому, чтобы его исполнить", - прокомментировал Хинштейн.
По его словам, только после игнорирования IT-компаниями двух предупреждений регулятора возникает право применения мер принуждения. "При этом опять же, начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения начинает возрастать. Самая крайняя и самая острая фаза – это блокировка", - пояснил депутат.
Законопроект о представительствах предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован.
Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Перечень иностранных интернет-компаний, попадающих под новые требования, будет размещен на сайте Роскомнадзора. Хинштейн ранее сообщал, что потенциально в список попадают 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.