https://ria.ru/20210528/gosduma-1734592153.html

В Госдуме объяснили, в каком случае будут принимать меры к IT-гигантам

В Госдуме объяснили, в каком случае будут принимать меры к IT-гигантам - РИА Новости, 28.05.2021

В Госдуме объяснили, в каком случае будут принимать меры к IT-гигантам

Меры за неисполнение требований закона о филиалах в РФ к международным IT-компаниям будут применять в случае двукратного игнорирования предупреждений... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T14:27

2021-05-28T14:27

2021-05-28T14:27

россия

it-компании

госдума рф

александр хинштейн

технологии

общество

политика

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Меры за неисполнение требований закона о филиалах в РФ к международным IT-компаниям будут применять в случае двукратного игнорирования предупреждений Роскомнадзора; при этом наказание будет реализовано начиная с самой мягкой формы и по восходящей, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.Ранее в пятницу комитет рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект, который обяжет иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч российских пользователей создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе."Реализации мер принуждения предшествует несколько итераций, когда регулятор должен IT-ресурс уведомить и предупредить о неисполнении требований закона и призвать его к тому, чтобы его исполнить", - прокомментировал Хинштейн.По его словам, только после игнорирования IT-компаниями двух предупреждений регулятора возникает право применения мер принуждения. "При этом опять же, начиная с наиболее мягкой формы, такой как информирование пользователей о нарушении ресурсом российского законодательства. Затем градус мер принуждения начинает возрастать. Самая крайняя и самая острая фаза – это блокировка", - пояснил депутат.Законопроект о представительствах предусматривает, что в случае нарушения требований доступ к иностранному интернет-ресурсу может быть частично ограничен, или ресурс может быть полностью заблокирован.Среди более мягких мер - информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Перечень иностранных интернет-компаний, попадающих под новые требования, будет размещен на сайте Роскомнадзора. Хинштейн ранее сообщал, что потенциально в список попадают 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/it-1733724871.html

https://ria.ru/20210524/tekhnologii-1733605237.html

https://ria.ru/20210413/tekhnologii-1728025144.html

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россия, it-компании, госдума рф, александр хинштейн, технологии, общество, политика