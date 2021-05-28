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Комитет Госдумы одобрил проект закона об IT-гигантах
Комитет Госдумы одобрил проект закона об IT-гигантах - РИА Новости, 28.05.2021
Комитет Госдумы одобрил проект закона об IT-гигантах
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:06
2021-05-28T12:06
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе.Теперь владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России, уточняется в пояснительной записке.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Кроме этого, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Документом предусматривается, что в случае нарушений требований в отношении таких организаций могут быть применены частичное ограничение доступа к иностранному интернет-ресурсу или его полная блокировка.Также среди мер указываются информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Согласно документу, открывать филиал или представительство международные интернет-компании должны будут с 1 января 2022 года.
https://ria.ru/20210524/proekt-1733686100.html
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россия, telegram (приложение), wikipedia, ikea international group, госдума рф, александр хинштейн, технологии, общество

Комитет Госдумы одобрил проект закона об IT-гигантах

12:06 28.05.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной думы РФ
Мужчина в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе.
Теперь владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России, уточняется в пояснительной записке.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:36
В Госдуме назвали ресурсы, подпадающие под действие проекта об IT-гигантах
Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.
"Несмотря на неосуществление деятельности на территории Российской Федерации де юре, де факто сервисы зарубежных IT-компаний используются гражданами Российской Федерации, им предоставляются услуги (в том числе платные или с условием просмотра ориентированной на российскую аудиторию рекламы), обрабатываются их персональные данные. Вместе с тем, требования российского законодательства в сфере распространения информации иностранными компаниями не исполняются либо исполняются не в полном объёме", - говорится в записке.
Кроме этого, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.
Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.
Документом предусматривается, что в случае нарушений требований в отношении таких организаций могут быть применены частичное ограничение доступа к иностранному интернет-ресурсу или его полная блокировка.
Также среди мер указываются информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.
Согласно документу, открывать филиал или представительство международные интернет-компании должны будут с 1 января 2022 года.
Программирование - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 12:22
IT-гигантам без филиалов в России грозит блокировка
 
РоссияTelegram (приложение)WikipediaIKEA International GroupГосдума РФАлександр ХинштейнТехнологииОбщество
 
 
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