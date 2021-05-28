https://ria.ru/20210528/gosduma-1734559679.html

Комитет Госдумы одобрил проект закона об IT-гигантах

Комитет Госдумы одобрил проект закона об IT-гигантах - РИА Новости, 28.05.2021

Комитет Госдумы одобрил проект закона об IT-гигантах

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:06

2021-05-28T12:06

2021-05-28T12:06

россия

telegram (приложение)

wikipedia

ikea international group

госдума рф

александр хинштейн

технологии

общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, который обяжет иностранные IT-компании, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, создавать свои представительства в России, и введет требования к их работе.Теперь владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория у которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, для работы в России должны будут создать филиалы, представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России, уточняется в пояснительной записке.Такие обязанности также будут распространяться на провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете.Кроме этого, согласно законопроекту, такие компании будут должны зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и использовать его для взаимодействия с государственными органами России, а также разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений россиян и организаций, требования к которой устанавливаются тем же регулятором.Перечень иностранных интернет-компаний в РФ будет размещен на официальном сайте Роскомнадзора. Ранее глава комитета Александр Хинштейн сообщил, что в список подпадающих под действие такого законопроекта потенциально вошли 20 ресурсов, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Aliexpress, Gmail, Ikea, Wikipedia.org.Документом предусматривается, что в случае нарушений требований в отношении таких организаций могут быть применены частичное ограничение доступа к иностранному интернет-ресурсу или его полная блокировка.Также среди мер указываются информирование пользователей о нарушении, запрет на распространение рекламы иностранного лица или его интернет-ресурса, запрет на распространение рекламы на самом ресурсе, ограничение переводов денежных средств и приема платежей российских физических и юридических лиц, запрет на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных.Согласно документу, открывать филиал или представительство международные интернет-компании должны будут с 1 января 2022 года.

https://ria.ru/20210524/proekt-1733686100.html

https://ria.ru/20210521/dostup-1733272756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, telegram (приложение), wikipedia, ikea international group, госдума рф, александр хинштейн, технологии, общество