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Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник
Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник - РИА Новости, 28.05.2021
Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:34
2021-05-28T08:34
2021-05-28T08:51
россия
григорий карасин
сергей рябков
политика
договор по открытому небу
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу, планирует поддержать документ, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Григорий Карасин."Планируется, что комитет в понедельник с участием замглавы МИД Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу", - сказал политик.По словам Карасина, сенаторы "намерены поддержать" документ.Он отметил, что палата рассмотрит закон 2 июня.
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россия, григорий карасин, сергей рябков, политика, договор по открытому небу, совет федерации рф