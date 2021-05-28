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Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник

Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник - РИА Новости, 28.05.2021

Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник

Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:34

2021-05-28T08:34

2021-05-28T08:51

россия

григорий карасин

сергей рябков

политика

договор по открытому небу

совет федерации рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу, планирует поддержать документ, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Григорий Карасин."Планируется, что комитет в понедельник с участием замглавы МИД Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу", - сказал политик.По словам Карасина, сенаторы "намерены поддержать" документ.Он отметил, что палата рассмотрит закон 2 июня.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий карасин, сергей рябков, политика, договор по открытому небу, совет федерации рф