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Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник
Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник - РИА Новости, 28.05.2021
Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:34
2021-05-28T08:51
россия
григорий карасин
сергей рябков
политика
договор по открытому небу
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу, планирует поддержать документ, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Григорий Карасин."Планируется, что комитет в понедельник с участием замглавы МИД Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу", - сказал политик.По словам Карасина, сенаторы "намерены поддержать" документ.Он отметил, что палата рассмотрит закон 2 июня.
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россия, григорий карасин, сергей рябков, политика, договор по открытому небу, совет федерации рф

Комитет Совфеда рассмотрит денонсацию ДОН в понедельник

08:34 28.05.2021 (обновлено: 08:51 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу, планирует поддержать документ, заявил РИА Новости в пятницу глава комитета Григорий Карасин.
"Планируется, что комитет в понедельник с участием замглавы МИД Сергея Рябкова рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу", - сказал политик.
По словам Карасина, сенаторы "намерены поддержать" документ.
Он отметил, что палата рассмотрит закон 2 июня.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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РоссияГригорий КарасинСергей РябковПолитикаДоговор по открытому небуСовет Федерации РФ
 
 
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