https://ria.ru/20210528/dogovor-1734608005.html

Без США и России ДОН нежизнеспособен, заявил глава делегации в Вене

Без США и России ДОН нежизнеспособен, заявил глава делегации в Вене - РИА Новости, 28.05.2021

Без США и России ДОН нежизнеспособен, заявил глава делегации в Вене

Без участия России и США Договор по открытому небу будет нежизнеспособен, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:42

2021-05-28T15:42

2021-05-28T16:04

константин гаврилов

совет федерации рф

госдума рф

джо байден

владимир путин

россия

вена

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155175/38/1551753803_0:89:3076:1819_1920x0_80_0_0_ee6812e6eb55c127baefbe9a18f8f63c.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Без участия России и США Договор по открытому небу будет нежизнеспособен, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе."Я думаю, что без США и России этот договор будет нежизнеспособен", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня, после его одобрения в СФ закон поступит на подпись президенту. Когда документ будет подписан, Россия намерена официально уведомить депозитариев договора - Канаду и Венгрию - о своем решении покинуть договор.

https://ria.ru/20210528/dogovor-1734567677.html

https://ria.ru/20210528/ryabkov-1734530821.html

россия

вена

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин гаврилов, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, россия, вена, сша, в мире