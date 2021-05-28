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https://ria.ru/20210528/dogovor-1734608005.html
Без США и России ДОН нежизнеспособен, заявил глава делегации в Вене
Без США и России ДОН нежизнеспособен, заявил глава делегации в Вене - РИА Новости, 28.05.2021
Без США и России ДОН нежизнеспособен, заявил глава делегации в Вене
Без участия России и США Договор по открытому небу будет нежизнеспособен, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T15:42
2021-05-28T16:04
константин гаврилов
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Без участия России и США Договор по открытому небу будет нежизнеспособен, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе."Я думаю, что без США и России этот договор будет нежизнеспособен", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня, после его одобрения в СФ закон поступит на подпись президенту. Когда документ будет подписан, Россия намерена официально уведомить депозитариев договора - Канаду и Венгрию - о своем решении покинуть договор.
https://ria.ru/20210528/dogovor-1734567677.html
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константин гаврилов, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, россия, вена, сша, в мире

Без США и России ДОН нежизнеспособен, заявил глава делегации в Вене

15:42 28.05.2021 (обновлено: 16:04 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Без участия России и США Договор по открытому небу будет нежизнеспособен, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД выразили разочарование этим шагом США, заявив, что Вашингтон упустил еще один шанс сделать вклад в укрепление безопасности в Европе.
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
12:36
В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе
"Я думаю, что без США и России этот договор будет нежизнеспособен", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.
Президент РФ Владимир Путин внес законопроект о денонсации соглашения в Госдуму, которая на пленарном заседании поддержала документ, после чего он был передан в Совет Федерации. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня, после его одобрения в СФ закон поступит на подпись президенту. Когда документ будет подписан, Россия намерена официально уведомить депозитариев договора - Канаду и Венгрию - о своем решении покинуть договор.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
09:37
В МИД прокомментировали решение Вашингтона не возвращаться в ДОН
 
Константин ГавриловСовет Федерации РФГосдума РФДжо БайденВладимир ПутинРоссияВенаСШАВ мире
 
 
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