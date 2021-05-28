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В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе
В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе - РИА Новости, 28.05.2021
В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе
В Кремле сожалеют, что США решили окончательно выйти из Договора по открытому небу. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:36
2021-05-28T12:36
2021-05-28T13:00
россия
договор по открытому небу
совет федерации рф
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что США решили окончательно выйти из Договора по открытому небу.Ранее в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, и вновь упомянули о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.Договор по открытому небуДоговор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. Второго июня его рассмотрит верхняя палата парламента.
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россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире