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В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе
В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе - РИА Новости, 28.05.2021
В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе
В Кремле сожалеют, что США решили окончательно выйти из Договора по открытому небу. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:36
2021-05-28T13:00
россия
договор по открытому небу
совет федерации рф
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что США решили окончательно выйти из Договора по открытому небу.Ранее в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, и вновь упомянули о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.Договор по открытому небуДоговор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. Второго июня его рассмотрит верхняя палата парламента.
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россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе

12:36 28.05.2021 (обновлено: 13:00 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что США решили окончательно выйти из Договора по открытому небу.

"Договор остается. Правда, конечно же, без участия США и России он во многом потеряет свою жизнеспособность", — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, и вновь упомянули о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.
В январе 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. Второго июня его рассмотрит верхняя палата парламента.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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