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В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе

В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе - РИА Новости, 28.05.2021

В Кремле прокомментировали решение США выйти из Договора об открытом небе

В Кремле сожалеют, что США решили окончательно выйти из Договора по открытому небу. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:36

2021-05-28T12:36

2021-05-28T13:00

россия

договор по открытому небу

совет федерации рф

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Кремле сожалеют, что США решили окончательно выйти из Договора по открытому небу.Ранее в Вашингтоне заявили, что точно покидают Договор, и вновь упомянули о "российских нарушениях". В МИД претензии назвали голословными, а утрату соглашения — плохим знаком.Договор по открытому небуДоговор по открытому небу (ДОН) вступил в силу 1 января 2002-го и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны: он позволил 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября.В январе 2021 года о старте межведомственных действий по выходу из ДОН заявила и Москва. Девятнадцатого мая Госдума поддержала проект по денонсации документа. Второго июня его рассмотрит верхняя палата парламента.

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире