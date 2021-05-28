https://ria.ru/20210528/dogovor-1734525904.html
Рябков прокомментировал решение США по Договору по открытому небу
Рябков прокомментировал решение США по Договору по открытому небу - РИА Новости, 28.05.2021
Рябков прокомментировал решение США по Договору по открытому небу
Россия разочарована решением США не возвращаться в Договор по открытому небу, хотя такой шаг и был ожидаем, Вашингтон упустил шанс внести позитивный вклад в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:58
2021-05-28T08:58
2021-05-28T09:44
совет федерации рф
сергей рябков
джо байден
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договор по открытому небу
сша
в мире
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россия разочарована решением США не возвращаться в Договор по открытому небу, хотя такой шаг и был ожидаем, Вашингтон упустил шанс внести позитивный вклад в укрепление безопасности в Европе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Соединенные Штаты в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена донесли до России, что не вернутся в Договор по открытому небу. В российском МИД подтвердили эту информацию. Совфед намерен рассмотреть закон о денонсации договора на заседании 2 июня."Решение было ожидаемо, оно нас, разумеется, не радует, разочаровывает, потому что США упустили ещё один шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности в Европе. Вместо этого, они продолжают инсинуации, ни на чем не обоснованные, выдвигают обвинения в наш адрес, на которые мы реагировали многократно", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20210528/don-1734512809.html
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совет федерации рф, сергей рябков, джо байден, владимир путин, вашингтон (город), россия, договор по открытому небу, сша, в мире