https://ria.ru/20210528/deboshiry-1734518913.html

Во Владивостоке с рейса в Москву сняли двух дебоширов

Во Владивостоке с рейса в Москву сняли двух дебоширов - РИА Новости, 28.05.2021

Во Владивостоке с рейса в Москву сняли двух дебоширов

Полицейские во Владивостоке сняли с самолета, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, которые пили на борту спиртное, один из них напал на... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T05:17

2021-05-28T05:17

2021-05-28T06:48

москва

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке сняли с самолета, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, которые пили на борту спиртное, один из них напал на правоохранителя, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.Установлено, что пассажиры пронесли с собой на борт алкоголь и начали его распивать.Командир самолета решил отстранить нарушителей от полета, но те проигнорировали требования экипажа и прибывших на борт сотрудников транспортной полиции и отказались покинуть борт.По данному факту проводится проверка, материалы будут переданы следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Кроме того, на задержанных составлены административные протоколы по статье "Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах".

https://ria.ru/20200921/deboshir-1577527504.html

https://ria.ru/20191216/1562433520.html

москва

владивосток

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2021

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москва, владивосток, происшествия