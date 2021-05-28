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Во Владивостоке с рейса в Москву сняли двух дебоширов
Во Владивостоке с рейса в Москву сняли двух дебоширов - РИА Новости, 28.05.2021
Во Владивостоке с рейса в Москву сняли двух дебоширов
Полицейские во Владивостоке сняли с самолета, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, которые пили на борту спиртное, один из них напал на... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T05:17
2021-05-28T06:48
москва
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке сняли с самолета, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, которые пили на борту спиртное, один из них напал на правоохранителя, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.Установлено, что пассажиры пронесли с собой на борт алкоголь и начали его распивать.Командир самолета решил отстранить нарушителей от полета, но те проигнорировали требования экипажа и прибывших на борт сотрудников транспортной полиции и отказались покинуть борт.По данному факту проводится проверка, материалы будут переданы следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Кроме того, на задержанных составлены административные протоколы по статье "Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах".
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москва, владивосток, происшествия

Во Владивостоке с рейса в Москву сняли двух дебоширов

05:17 28.05.2021 (обновлено: 06:48 28.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Полицейские во Владивостоке сняли с самолета, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, которые пили на борту спиртное, один из них напал на правоохранителя, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.
"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту самолета, готовящегося к вылету … находятся пассажиры, распивающие алкогольную продукцию. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно прибыли на борт, где задержали и сопроводили в дежурную часть полиции 40 и 42-летнего жителей города Владивостока", - говорится в сообщении.
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Пьяного дебошира задержали на борту самолета в Хабаровске
Установлено, что пассажиры пронесли с собой на борт алкоголь и начали его распивать.
Командир самолета решил отстранить нарушителей от полета, но те проигнорировали требования экипажа и прибывших на борт сотрудников транспортной полиции и отказались покинуть борт.
"Во время доставления двух жителей Приморья в дежурную часть один из них нанес удары полицейскому, находящемуся при исполнении служебных обязанностей", - сообщает УТ.
По данному факту проводится проверка, материалы будут переданы следователям для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Кроме того, на задержанных составлены административные протоколы по статье "Распитие алкогольной продукции в запрещенных федеральным законом местах".
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