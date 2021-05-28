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Поисковики проведут раскопки на месте нацистского лагеря в Брянске
Поисковики проведут раскопки на месте нацистского лагеря в Брянске - РИА Новости, 28.05.2021
Поисковики проведут раскопки на месте нацистского лагеря в Брянске
Представители "Поискового движения России" в воскресенье начнут экспедицию на месте предполагаемого массового захоронения военнослужащих и мирных граждан,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T10:06
2021-05-28T10:06
россия
без срока давности
елена цунаева
поисковое движение россии
великая отечественная война (1941-1945)
брянск
ссср
общество
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Представители "Поискового движения России" в воскресенье начнут экспедицию на месте предполагаемого массового захоронения военнослужащих и мирных граждан, уничтоженных в одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны – "Дулаг-142" в Брянске, где погибли десятки тысяч людей, сообщили РИА Новости организаторы экспедиции."В районе Брянска на территории бывшего закрытого завода в годы Великой Отечественной войны был концлагерь "Дулаг-142". Мы хотим определить границы мест захоронений убитых там мирных граждан", - рассказала РИА Новости руководитель экспедиции, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.По ее словам, цель предстоящей экспедиции - начать обследование этого места. "По итогам первых работ, а они продлятся, может быть, неделю, мы будем принимать решение, как действовать дальше", - добавила Цунаева.На месте концлагеря сохранилось несколько зданий, построенных в начале XX века, которые использовались оккупантами, в том числе в качестве бараков для узников.Предварительные работы на месте концлагеря "Дулаг-142" показали наличие там фрагментов останков погибших людей, сказал РИА Новости председатель Брянского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Соболев."Мы работаем вместе с представителями Следственного комитета. Нацистским злодеяниям нет срока давности, и мы получим данные, на основе которых будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела по факту геноцида мирных граждан", - добавил Соболев.За два года оккупации немецко-фашистскими захватчиками на территории Брянщины были полностью и частично сожжены свыше одной тысячи поселков, деревень и сел. Были убиты, замучены и погибли при бомбардировках свыше 76 тысяч мирных жителей, угнаны в немецкое рабство 163 тысячи человек.В начале Великой Отечественной войны образованная в 1924 году в качестве стационарных автомастерских по ремонту бронетехники ремонтная база №6, располагавшаяся в районе города Брянска, была эвакуирована вглубь страны. На ее территории осенью 1941 года был организован концлагерь, носивший официальное название "Дулаг-142" и первоначально предназначавшийся для пленных военнослужащих Красной Армии.Начиная с марта 1942 года, сюда стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень. Одновременно в лагере размещались до 80 тысяч человек. "Дулаг-142" служил сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на принудительные работы в Германию.После освобождения Брянщины во всех районах были созданы государственные комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупантов. По оценкам комиссии, в "Дулаг-142" убито и погибло от голода и болезней до 40 тысяч человек."Дулаг-142" – единственный на территории России сохранившийся комплекс немецкого концлагеря. Более 20 зданий находящегося на месте лагеря бывшего ОАО "85 ремонтный завод" служили в годы оккупации Брянщины местами принудительного содержания граждан. Лагерные бараки, конюшни, карцер, лазарет – все эти сооружения остались почти нетронутыми.
https://ria.ru/20210526/voronezh-1734289423.html
https://ria.ru/20210416/kontslager-1728504516.html
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россия, без срока давности, елена цунаева, поисковое движение россии, великая отечественная война (1941-1945), брянск, ссср, общество

Поисковики проведут раскопки на месте нацистского лагеря в Брянске

10:06 28.05.2021
 
© Фото : @Руслан Хисамов/FacebookПоисковики во время работы в Зеленоградском районе Калининградской области
Поисковики во время работы в Зеленоградском районе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© Фото : @Руслан Хисамов/Facebook
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Представители "Поискового движения России" в воскресенье начнут экспедицию на месте предполагаемого массового захоронения военнослужащих и мирных граждан, уничтоженных в одном из самых крупных нацистских лагерей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны – "Дулаг-142" в Брянске, где погибли десятки тысяч людей, сообщили РИА Новости организаторы экспедиции.
"В районе Брянска на территории бывшего закрытого завода в годы Великой Отечественной войны был концлагерь "Дулаг-142". Мы хотим определить границы мест захоронений убитых там мирных граждан", - рассказала РИА Новости руководитель экспедиции, ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева.
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По ее словам, цель предстоящей экспедиции - начать обследование этого места. "По итогам первых работ, а они продлятся, может быть, неделю, мы будем принимать решение, как действовать дальше", - добавила Цунаева.
На месте концлагеря сохранилось несколько зданий, построенных в начале XX века, которые использовались оккупантами, в том числе в качестве бараков для узников.
"Эти здания, на наш взгляд, можно было бы сохранить в качестве основы для возможного мемориального комплекса памяти жертв геноцида. Мы встречались с администрацией Брянской области, историками, говорили о том, что здесь можно создать мемориальный объект. И мы нашли понимание заинтересованных сторон", - отметила Цунаева.
Предварительные работы на месте концлагеря "Дулаг-142" показали наличие там фрагментов останков погибших людей, сказал РИА Новости председатель Брянского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Соболев.
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"Мы работаем вместе с представителями Следственного комитета. Нацистским злодеяниям нет срока давности, и мы получим данные, на основе которых будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела по факту геноцида мирных граждан", - добавил Соболев.
За два года оккупации немецко-фашистскими захватчиками на территории Брянщины были полностью и частично сожжены свыше одной тысячи поселков, деревень и сел. Были убиты, замучены и погибли при бомбардировках свыше 76 тысяч мирных жителей, угнаны в немецкое рабство 163 тысячи человек.
В начале Великой Отечественной войны образованная в 1924 году в качестве стационарных автомастерских по ремонту бронетехники ремонтная база №6, располагавшаяся в районе города Брянска, была эвакуирована вглубь страны. На ее территории осенью 1941 года был организован концлагерь, носивший официальное название "Дулаг-142" и первоначально предназначавшийся для пленных военнослужащих Красной Армии.
Начиная с марта 1942 года, сюда стали сгонять и мирных жителей из прилегающих к Брянску сел и деревень. Одновременно в лагере размещались до 80 тысяч человек. "Дулаг-142" служил сборно-пересыльным пунктом, откуда трудоспособное население угоняли на принудительные работы в Германию.
После освобождения Брянщины во всех районах были созданы государственные комиссии по расследованию злодеяний немецких оккупантов. По оценкам комиссии, в "Дулаг-142" убито и погибло от голода и болезней до 40 тысяч человек.
"Дулаг-142" – единственный на территории России сохранившийся комплекс немецкого концлагеря. Более 20 зданий находящегося на месте лагеря бывшего ОАО "85 ремонтный завод" служили в годы оккупации Брянщины местами принудительного содержания граждан. Лагерные бараки, конюшни, карцер, лазарет – все эти сооружения остались почти нетронутыми.
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