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В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице
В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице - РИА Новости, 28.05.2021
В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице
Четыре человека погибли в результате пожара в больнице бразильского города Аракажу, сообщил префект города Эдвальду Ногейра. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:40
2021-05-28T22:40
2021-05-28T22:40
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в больнице бразильского города Аракажу, сообщил префект города Эдвальду Ногейра."В это трудное время… мы прилагаем все усилия, чтобы оказать помощь пациентам и членам семей жертв пожара, произошедшего сегодня в больнице Нестор Пива. Мы глубоко сожалеем о потере четырех пациентов", - написал он в Twitter.Как уточняет новостной портал G1, пожар произошел утром в отделении для больных COVID-19. Среди погибших – женщина 77 лет.По данным минздрава города, в отделении, пострадавшем от огня, находилось около 60 пациентов.
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733910871.html
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здоровье - общество, происшествия, в мире