Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/bolnitsa-1734682545.html
В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице
В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице - РИА Новости, 28.05.2021
В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице
Четыре человека погибли в результате пожара в больнице бразильского города Аракажу, сообщил префект города Эдвальду Ногейра. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T22:40
2021-05-28T22:40
здоровье - общество
происшествия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595079182_0:237:2830:1829_1920x0_80_0_0_d4aa954c868f6885b097a4738466fbed.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в больнице бразильского города Аракажу, сообщил префект города Эдвальду Ногейра."В это трудное время… мы прилагаем все усилия, чтобы оказать помощь пациентам и членам семей жертв пожара, произошедшего сегодня в больнице Нестор Пива. Мы глубоко сожалеем о потере четырех пациентов", - написал он в Twitter.Как уточняет новостной портал G1, пожар произошел утром в отделении для больных COVID-19. Среди погибших – женщина 77 лет.По данным минздрава города, в отделении, пострадавшем от огня, находилось около 60 пациентов.
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733910871.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595079182_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_ebde1d3cea7f59668acab9f138ee35cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, происшествия, в мире

В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице

22:40 28.05.2021
 
© AP Photo / Andre PennerМедицинские работники и пациент с COVID-19 в Бразилии
Медицинские работники и пациент с COVID-19 в Бразилии - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© AP Photo / Andre Penner
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в больнице бразильского города Аракажу, сообщил префект города Эдвальду Ногейра.
"В это трудное время… мы прилагаем все усилия, чтобы оказать помощь пациентам и членам семей жертв пожара, произошедшего сегодня в больнице Нестор Пива. Мы глубоко сожалеем о потере четырех пациентов", - написал он в Twitter.
Скорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в пригороде Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 03:16Распространение коронавируса
В Бразилии нашли разновидность коронавируса неизвестного происхождения
Как уточняет новостной портал G1, пожар произошел утром в отделении для больных COVID-19. Среди погибших – женщина 77 лет.
По данным минздрава города, в отделении, пострадавшем от огня, находилось около 60 пациентов.
 
Здоровье - ОбществоПроисшествияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
23:16Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Лента новостейМолния