https://ria.ru/20210528/bolnitsa-1734682545.html

В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице

В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице - РИА Новости, 28.05.2021

В Бразилии погибли четыре человека в результате пожара в больнице

Четыре человека погибли в результате пожара в больнице бразильского города Аракажу, сообщил префект города Эдвальду Ногейра. РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T22:40

2021-05-28T22:40

2021-05-28T22:40

здоровье - общество

происшествия

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли в результате пожара в больнице бразильского города Аракажу, сообщил префект города Эдвальду Ногейра."В это трудное время… мы прилагаем все усилия, чтобы оказать помощь пациентам и членам семей жертв пожара, произошедшего сегодня в больнице Нестор Пива. Мы глубоко сожалеем о потере четырех пациентов", - написал он в Twitter.Как уточняет новостной портал G1, пожар произошел утром в отделении для больных COVID-19. Среди погибших – женщина 77 лет.По данным минздрава города, в отделении, пострадавшем от огня, находилось около 60 пациентов.

https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733910871.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, происшествия, в мире