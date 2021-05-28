Бельгия вернет посла из Сеула после скандала с его супругой в магазине
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Софи Вильмес приняла решение завершить командировку посла в Южной Корее Питера Лескуйера после громкого инцидента в магазине одежды, фигурантом которого стала супруга дипломата Сян Суэцу, говорится в коммюнике МИД Бельгии.
Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел в Сеуле в апреле этого года. Супруга посла после примерки вещей вышла в зал, где к ней бросились сотрудницы магазина, которые опасались, что клиентка хочет уйти с неоплаченными вещами. Это, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, вызвало ссору жены дипломата и двух сотрудниц магазина. После перебранки покупательница ударила одну из продавцов по лицу и оттолкнула вторую.
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"Господин Лескуйер достойно служил послом Бельгии в Южной Корее в течение трех лет. В этом качестве он внес вклад в очень успешный государственный визит в марте 2019 года. Тем не менее, стало очевидно, что в данной ситуации послу сложно в дальнейшем спокойно выполнять свою работу", - говорится в документе.
В этой связи глава МИД Бельгии решила уже этим летом прекратить мандат посла в Сеуле, что, по ее мнению, "отвечает интересам двухсторонних отношений".
Бельгийская сторона гарантировала сотрудничество супруги посла с южнокорейской полицией в расследовании этого инцидента, для чего с нее был снят дипломатический иммунитет. Женщина по своей инициативе также встретилась с продавцами, чтобы лично принести им свои извинения. Сам посол назвал произошедшее "неприемлемым".
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