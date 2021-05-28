https://ria.ru/20210528/belgiya-1734603322.html

Бельгия вернет посла из Сеула после скандала с его супругой в магазине

Бельгия вернет посла из Сеула после скандала с его супругой в магазине - РИА Новости, 28.05.2021

Бельгия вернет посла из Сеула после скандала с его супругой в магазине

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес приняла решение завершить командировку посла в Южной Корее Питера Лескуйера после громкого инцидента в магазине одежды,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T15:21

2021-05-28T15:21

2021-05-28T15:21

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БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД Бельгии Софи Вильмес приняла решение завершить командировку посла в Южной Корее Питера Лескуйера после громкого инцидента в магазине одежды, фигурантом которого стала супруга дипломата Сян Суэцу, говорится в коммюнике МИД Бельгии.Как ранее сообщали СМИ, инцидент произошел в Сеуле в апреле этого года. Супруга посла после примерки вещей вышла в зал, где к ней бросились сотрудницы магазина, которые опасались, что клиентка хочет уйти с неоплаченными вещами. Это, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, вызвало ссору жены дипломата и двух сотрудниц магазина. После перебранки покупательница ударила одну из продавцов по лицу и оттолкнула вторую."Господин Лескуйер достойно служил послом Бельгии в Южной Корее в течение трех лет. В этом качестве он внес вклад в очень успешный государственный визит в марте 2019 года. Тем не менее, стало очевидно, что в данной ситуации послу сложно в дальнейшем спокойно выполнять свою работу", - говорится в документе.В этой связи глава МИД Бельгии решила уже этим летом прекратить мандат посла в Сеуле, что, по ее мнению, "отвечает интересам двухсторонних отношений".Бельгийская сторона гарантировала сотрудничество супруги посла с южнокорейской полицией в расследовании этого инцидента, для чего с нее был снят дипломатический иммунитет. Женщина по своей инициативе также встретилась с продавцами, чтобы лично принести им свои извинения. Сам посол назвал произошедшее "неприемлемым".

https://ria.ru/20210207/twitter-1596376095.html

https://ria.ru/20200407/1569664700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид бельгии, бельгия, южная корея, сеул, в мире