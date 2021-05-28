Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210528/belgiya-1734564562.html
Бельгия планирует закрыть воздушное пространство для Белоруссии
Бельгия планирует закрыть воздушное пространство для Белоруссии - РИА Новости, 28.05.2021
Бельгия планирует закрыть воздушное пространство для Белоруссии
Бельгия планирует запретить использование своего воздушного пространства белорусским самолетам, бельгийским лайнерам будет запрещено пролетать над Белоруссией,... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T12:25
2021-05-28T12:25
задержание основателя telegram-канала nexta
белавиа
бельгия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Бельгия планирует запретить использование своего воздушного пространства белорусским самолетам, бельгийским лайнерам будет запрещено пролетать над Белоруссией, заявил бельгийский министр транспорта Жорж Жилькине."Я предложу сегодня на заседании правительства запрет на использование бельгийскими самолетами воздушного пространства Белоруссии, но и также запретить белорусским самолетам пролетать над Бельгией и приземляться в бельгийских аэропортах. Эта мера была одобрена на саммите Евросоюза, на котором присутствовал наш премьер-министр. Я предлагаю начать реализацию этой меры", - сказал министр в эфире телеканала LN24.Ранее представитель национального бельгийского перевозчика Brussels Airlines сообщил РИА Новости, что в настоящее время компания не выполняет полеты в Россию и страны Азии, соответственно "не пересекает воздушное пространство Белоруссии".При этом бельгийский авиаперевозчик намерен возобновить полеты в Россию уже в июне: 12 июня - в Санкт-Петербург и 26 июня - в Москву. "Для этих рейсов будет выбран маршрут, не пересекающий воздушное пространство Белоруссии", - сообщил собеседник агентства.Авиакомпания "Белавиа" ранее вынужденно отменила рейсы в Брюссель до 30 декабря 2021 года.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом, включая экономические и секторальные. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
https://ria.ru/20210528/lavrov-1734557567.html
https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734557910.html
бельгия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2d0332ea6981c5f82b32944aaba1fd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, бельгия, белоруссия, в мире

Бельгия планирует закрыть воздушное пространство для Белоруссии

12:25 28.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Бельгия планирует запретить использование своего воздушного пространства белорусским самолетам, бельгийским лайнерам будет запрещено пролетать над Белоруссией, заявил бельгийский министр транспорта Жорж Жилькине.
"Я предложу сегодня на заседании правительства запрет на использование бельгийскими самолетами воздушного пространства Белоруссии, но и также запретить белорусским самолетам пролетать над Бельгией и приземляться в бельгийских аэропортах. Эта мера была одобрена на саммите Евросоюза, на котором присутствовал наш премьер-министр. Я предлагаю начать реализацию этой меры", - сказал министр в эфире телеканала LN24.
Ранее представитель национального бельгийского перевозчика Brussels Airlines сообщил РИА Новости, что в настоящее время компания не выполняет полеты в Россию и страны Азии, соответственно "не пересекает воздушное пространство Белоруссии".
При этом бельгийский авиаперевозчик намерен возобновить полеты в Россию уже в июне: 12 июня - в Санкт-Петербург и 26 июня - в Москву. "Для этих рейсов будет выбран маршрут, не пересекающий воздушное пространство Белоруссии", - сообщил собеседник агентства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
11:54
Россия готова к нормализации отношений с Евросоюзом, заявил Лавров
Авиакомпания "Белавиа" ранее вынужденно отменила рейсы в Брюссель до 30 декабря 2021 года.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом, включая экономические и секторальные. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
11:58
Премьер Белоруссии заявил о беспрецедентном давлении Запада
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaБелавиаБельгияБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист научил, как распознать лекарство-пустышку
01:53В Сочи потушили пожар в торговых павильонах
01:52Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
01:27Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд
01:25Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
01:16Россиян научили проверять деньги на подлинность дома
01:15В Сочи загорелись торговые павильоны
00:58На Украине испугались перспектив превращения в нищую страну третьего мира
00:57Мэр Риги назвал возбуждение против него дела Минском "безумием режима"
00:37Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров
00:14Глава НАСА назвал Россию жизненно важным партнером по МКС
00:11В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
23:58НАСА не будет покупать места для астронавтов на "Союзах"
23:56Под Саратовом школьника насмерть придавила стена
23:45Байден представил проект бюджета на рекордные шесть триллионов долларов
23:39США призвали проявлять повышенную осторожность, пролетая над Белоруссией
23:29OneWeb сможет предоставлять услуги связи в России в конце года
23:27В Сочи нарушитель протаранил полицейскую машину, уходя от погони
23:16В Москве мужчину ранили ножом во время конфликта
23:16Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Лента новостейМолния