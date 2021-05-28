https://ria.ru/20210528/belgiya-1734564562.html

Бельгия планирует закрыть воздушное пространство для Белоруссии

Бельгия планирует закрыть воздушное пространство для Белоруссии - РИА Новости, 28.05.2021

Бельгия планирует закрыть воздушное пространство для Белоруссии

Бельгия планирует запретить использование своего воздушного пространства белорусским самолетам, бельгийским лайнерам будет запрещено пролетать над Белоруссией,... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T12:25

2021-05-28T12:25

2021-05-28T12:25

задержание основателя telegram-канала nexta

белавиа

бельгия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3265cf201e8a7ae942675dc936afe8d3.jpg

БРЮССЕЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Бельгия планирует запретить использование своего воздушного пространства белорусским самолетам, бельгийским лайнерам будет запрещено пролетать над Белоруссией, заявил бельгийский министр транспорта Жорж Жилькине."Я предложу сегодня на заседании правительства запрет на использование бельгийскими самолетами воздушного пространства Белоруссии, но и также запретить белорусским самолетам пролетать над Бельгией и приземляться в бельгийских аэропортах. Эта мера была одобрена на саммите Евросоюза, на котором присутствовал наш премьер-министр. Я предлагаю начать реализацию этой меры", - сказал министр в эфире телеканала LN24.Ранее представитель национального бельгийского перевозчика Brussels Airlines сообщил РИА Новости, что в настоящее время компания не выполняет полеты в Россию и страны Азии, соответственно "не пересекает воздушное пространство Белоруссии".При этом бельгийский авиаперевозчик намерен возобновить полеты в Россию уже в июне: 12 июня - в Санкт-Петербург и 26 июня - в Москву. "Для этих рейсов будет выбран маршрут, не пересекающий воздушное пространство Белоруссии", - сообщил собеседник агентства.Авиакомпания "Белавиа" ранее вынужденно отменила рейсы в Брюссель до 30 декабря 2021 года.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича и его подругу гражданку России Софью Сапегу задержали. Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом, включая экономические и секторальные. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

https://ria.ru/20210528/lavrov-1734557567.html

https://ria.ru/20210528/belorussiya-1734557910.html

бельгия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, белавиа, бельгия, белоруссия, в мире