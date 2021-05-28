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Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях

Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях - РИА Новости, 28.05.2021

Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях

В Европе водят хуже, чем в России. Женщины водят аккуратнее, чем мужчины. Состоятельные японцы и американцы покупают европейские автомобили. Какие марки автомобилей выбирают представители ЛГБТ, и можно ли реально купить гос. номера? Фейки в СМИ об изменении правил и норм ПДД. Главные мифы и заблуждения об автомобилях и водителях.

2021-05-28T12:00

2021-05-28T12:00

2021-05-28T12:06

германия

культура

bmw (автомобиль)

nissan (автомобиль)

toyota (автомобиль)

шри-ланка

законы

медиа - общество

общество

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Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях В Европе водят хуже, чем в России. Женщины водят аккуратнее, чем мужчины. Состоятельные японцы и американцы покупают европейские автомобили. Какие марки автомобилей выбирают представители ЛГБТ, и можно ли реально купить гос. номера? Фейки в СМИ об изменении правил и норм ПДД. Главные мифы и заблуждения об автомобилях и водителях. audio/mpeg

Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях В Европе водят хуже, чем в России. Женщины водят аккуратнее, чем мужчины. Состоятельные японцы и американцы покупают европейские автомобили. Какие марки автомобилей выбирают представители ЛГБТ, и можно ли реально купить гос. номера? Фейки в СМИ об изменении правил и норм ПДД. Главные мифы и заблуждения об автомобилях и водителях. audio/mpeg

Легенды о марках авто, которые предпочитают представители ЛГБТ; сексизм страховщиков и расстояние престижа: об этом и многом другом рассказали ведущие подкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин. Они не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.п. Для них автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!1:12 За рубежом водят лучше, чем в России? Шри-Ланка, Греция и Италия: в каких странах знание ПДД скорее навредит, чем поможет. 7:45 Женщина за рулем: гендерные стереотипы, статистика правонарушений и сексизм страховщиков.15:05 Страх перед "начальником" и "подозрительные" авто: правда ли большие и дорогие автомобили имеют преимущество на дороге? 20:42 Аббревиатуры, красивые числа и покупные гос. номера: народные мифы о престижных номерах. 24:15 "Немцы покупают только немецкие авто". Представители Якудза катаются на леворульных "мерсах", а состоятельные американцы предпочитают европейские марки авто. 30:17 Фейковые новости в СМИ об обязательном наличии видеорегистратора и отмене нештрафуемого порога превышения скорости в 20 километров. 35:37 Расстояние престижа, имитация каюты яхты и современные тренды тюнинга. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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