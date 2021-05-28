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Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях
Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях - РИА Новости, 28.05.2021
Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях
В Европе водят хуже, чем в России. Женщины водят аккуратнее, чем мужчины. Состоятельные японцы и американцы покупают европейские автомобили. Какие марки автомобилей выбирают представители ЛГБТ, и можно ли реально купить гос. номера? Фейки в СМИ об изменении правил и норм ПДД. Главные мифы и заблуждения об автомобилях и водителях.
2021-05-28T12:00
2021-05-28T12:00
2021-05-28T12:06
германия
культура
bmw (автомобиль)
nissan (автомобиль)
toyota (автомобиль)
шри-ланка
законы
медиа - общество
общество
россия
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Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях
В Европе водят хуже, чем в России. Женщины водят аккуратнее, чем мужчины. Состоятельные японцы и американцы покупают европейские автомобили. Какие марки автомобилей выбирают представители ЛГБТ, и можно ли реально купить гос. номера? Фейки в СМИ об изменении правил и норм ПДД. Главные мифы и заблуждения об автомобилях и водителях.
audio/mpeg
Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях
В Европе водят хуже, чем в России. Женщины водят аккуратнее, чем мужчины. Состоятельные японцы и американцы покупают европейские автомобили. Какие марки автомобилей выбирают представители ЛГБТ, и можно ли реально купить гос. номера? Фейки в СМИ об изменении правил и норм ПДД. Главные мифы и заблуждения об автомобилях и водителях.
audio/mpeg
Легенды о марках авто, которые предпочитают представители ЛГБТ; сексизм страховщиков и расстояние престижа: об этом и многом другом рассказали ведущие подкаста "Не роскошь" Ян Хайцеэр и Антон Шапарин. Они не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.п. Для них автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!1:12 За рубежом водят лучше, чем в России? Шри-Ланка, Греция и Италия: в каких странах знание ПДД скорее навредит, чем поможет. 7:45 Женщина за рулем: гендерные стереотипы, статистика правонарушений и сексизм страховщиков.15:05 Страх перед "начальником" и "подозрительные" авто: правда ли большие и дорогие автомобили имеют преимущество на дороге? 20:42 Аббревиатуры, красивые числа и покупные гос. номера: народные мифы о престижных номерах. 24:15 "Немцы покупают только немецкие авто". Представители Якудза катаются на леворульных "мерсах", а состоятельные американцы предпочитают европейские марки авто. 30:17 Фейковые новости в СМИ об обязательном наличии видеорегистратора и отмене нештрафуемого порога превышения скорости в 20 километров. 35:37 Расстояние престижа, имитация каюты яхты и современные тренды тюнинга. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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германия, культура, bmw (автомобиль), nissan (автомобиль), toyota (автомобиль), шри-ланка, законы, медиа - общество, общество, россия, греция, италия, сша, мафия, аудио, антон шапарин, ян хайцеэр, подкаст, авто
Шовинизм, покупные номера и опасное вождение: мифы об авто и водителях
12:00 28.05.2021 (обновлено: 12:06 28.05.2021)
В Европе водят хуже, чем в России. Женщины водят аккуратнее, чем мужчины. Состоятельные японцы и американцы покупают европейские автомобили. Какие марки автомобилей выбирают представители ЛГБТ, и можно ли реально купить гос. номера? Фейки в СМИ об изменении правил и норм ПДД. Главные мифы и заблуждения об автомобилях и водителях.