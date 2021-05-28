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В Совфеде прокомментировали победу Асада на выборах президента Сирии
В Совфеде прокомментировали победу Асада на выборах президента Сирии - РИА Новости, 28.05.2021
В Совфеде прокомментировали победу Асада на выборах президента Сирии
Победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии говорит о поддержке гражданами его политики по мирному урегулированию в стране, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T09:14
2021-05-28T09:14
2021-05-28T09:34
сергей цеков
башар асад
сирия
в мире
политика
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии говорит о поддержке гражданами его политики по мирному урегулированию в стране, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Асад в ходе выборов президента победил, набрав более 95% голосов избирателей."Это убедительная победа, которая говорит о поддержке сирийским народом своего президента. Это дает возможность продолжить разноплановые мероприятия по установлению мира и спокойствия на сирийской территории. Дает надежду на объединение сирийских земель", - сказал политик.Он отметил, что Асад зарекомендовал себя сильным президентом, который не оставил свою страну в тяжелый период, он умеет находить союзников и друзей, "не склоняет голову перед врагами".Комментируя критику со стороны западных стран в отношении сирийских выборов, Цеков отметил, что Запад "в своих странах не признает вопиющих нарушений, как это было в ходе избирательной кампании в США". Но при этом западные политики критикуют другие государства, которые живут по своим внутренним законам и которым "они пытаются навязать свою волю".
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сергей цеков, башар асад, сирия, в мире, политика
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Победа Башара Асада
на президентских выборах в Сирии
говорит о поддержке гражданами его политики по мирному урегулированию в стране, заявил РИА Новости в пятницу член международного комитета Совфеда Сергей Цеков
.
Асад в ходе выборов президента победил, набрав более 95% голосов избирателей.
"Это убедительная победа, которая говорит о поддержке сирийским народом своего президента. Это дает возможность продолжить разноплановые мероприятия по установлению мира и спокойствия на сирийской территории. Дает надежду на объединение сирийских земель", - сказал политик.
Он отметил, что Асад зарекомендовал себя сильным президентом, который не оставил свою страну в тяжелый период, он умеет находить союзников и друзей, "не склоняет голову перед врагами".
Комментируя критику со стороны западных стран в отношении сирийских выборов, Цеков отметил, что Запад "в своих странах не признает вопиющих нарушений, как это было в ходе избирательной кампании в США". Но при этом западные политики критикуют другие государства, которые живут по своим внутренним законам и которым "они пытаются навязать свою волю".