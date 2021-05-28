https://ria.ru/20210528/armeniya-1734584050.html

Шойгу встретился с министром обороны Армении

Шойгу встретился с министром обороны Армении - РИА Новости, 28.05.2021

Шойгу встретился с министром обороны Армении

Рабочая встреча между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном состоялась в пятницу в Москве, они... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T13:44

2021-05-28T13:44

2021-05-28T13:52

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Рабочая встреча между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном состоялась в пятницу в Москве, они обсудят все текущие острые проблемы.Российский министр предложил обсудить вопросы региональной безопасности. "Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент", - сказал Шойгу."Мы сегодня обсудим все наши вопросы сотрудничества, которое по моей оценке развивается очень успешно", - отметил Арутюнян.Открывая встречу, Шойгу отметил, что Россия и Армения укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур - прежде всего, ОДКБ.Шойгу поздравил Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником - Днем Республики. "Хочу поздравить вас с национальным праздником, который сегодня отмечает вся республика, и в этот день вы нашли возможным приехать в Москву. Это говорит о том, что отношения между нашими странами по-прежнему находятся на очень высоком уровне и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять", - заявил он.Российский министр напомнил, что армянские военные делегации высокого уровня традиционно участвуют в значимых мероприятиях Минобороны России. "Будем рады видеть вас на IX Московской конференции по международной безопасности, которая состоится в июне", - сказал он."В августе-сентябре ждем представителей Республики Армения на Армейские международные игры и международный военно-технический форум "Армия-2021", - добавил Шойгу.

https://ria.ru/20210528/azerbaydzhan-1734535828.html

https://ria.ru/20210527/nablyudateli-1734464131.html

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