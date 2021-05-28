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Шойгу встретился с министром обороны Армении
Шойгу встретился с министром обороны Армении - РИА Новости, 28.05.2021
Шойгу встретился с министром обороны Армении
Рабочая встреча между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном состоялась в пятницу в Москве, они... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T13:44
2021-05-28T13:44
2021-05-28T13:52
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Рабочая встреча между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном состоялась в пятницу в Москве, они обсудят все текущие острые проблемы.Российский министр предложил обсудить вопросы региональной безопасности. "Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент", - сказал Шойгу."Мы сегодня обсудим все наши вопросы сотрудничества, которое по моей оценке развивается очень успешно", - отметил Арутюнян.Открывая встречу, Шойгу отметил, что Россия и Армения укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур - прежде всего, ОДКБ.Шойгу поздравил Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником - Днем Республики. "Хочу поздравить вас с национальным праздником, который сегодня отмечает вся республика, и в этот день вы нашли возможным приехать в Москву. Это говорит о том, что отношения между нашими странами по-прежнему находятся на очень высоком уровне и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять", - заявил он.Российский министр напомнил, что армянские военные делегации высокого уровня традиционно участвуют в значимых мероприятиях Минобороны России. "Будем рады видеть вас на IX Московской конференции по международной безопасности, которая состоится в июне", - сказал он."В августе-сентябре ждем представителей Республики Армения на Армейские международные игры и международный военно-технический форум "Армия-2021", - добавил Шойгу.
https://ria.ru/20210528/azerbaydzhan-1734535828.html
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вагаршак арутюнян, одкб, москва, россия, армения, в мире
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости.
Рабочая встреча между министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном
состоялась в пятницу в Москве
, они обсудят все текущие острые проблемы.
Российский министр предложил обсудить вопросы региональной безопасности. "Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе
, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент", - сказал Шойгу.
"Мы сегодня обсудим все наши вопросы сотрудничества, которое по моей оценке развивается очень успешно", - отметил Арутюнян.
Открывая встречу, Шойгу отметил, что Россия
и Армения
укрепляют военное взаимодействие как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур - прежде всего, ОДКБ
.
"Успешно реализуются соглашения о создании Объединенной группировки войск наших вооруженных сил, а также Объединенной региональной системы противовоздушной обороны в кавказском регионе коллективной безопасности… Показателем высокого уровня двустороннего сотрудничества является функционирование в Армении 102-й российской военной базы, которую рассматриваем как важный фактор обеспечения региональной безопасности", - продолжил он.
Шойгу поздравил Арутюняна и весь армянский народ с государственным праздником - Днем Республики. "Хочу поздравить вас с национальным праздником, который сегодня отмечает вся республика, и в этот день вы нашли возможным приехать в Москву. Это говорит о том, что отношения между нашими странами по-прежнему находятся на очень высоком уровне и наше стратегическое партнерство мы продолжаем развивать и углублять", - заявил он.
Российский министр напомнил, что армянские военные делегации высокого уровня традиционно участвуют в значимых мероприятиях Минобороны России. "Будем рады видеть вас на IX Московской конференции по международной безопасности, которая состоится в июне", - сказал он.
"В августе-сентябре ждем представителей Республики Армения на Армейские международные игры и международный военно-технический форум "Армия-2021", - добавил Шойгу.