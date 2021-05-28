https://ria.ru/20210528/alekperov-1734524061.html

Сына Алекперова назвали богатейшим наследником в России

Сына Алекперова назвали богатейшим наследником в России - РИА Новости, 28.05.2021

Сына Алекперова назвали богатейшим наследником в России

Сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф шестой год подряд признается самым богатым наследником в России: по версии Forbes, на его долю приходится 24... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-28T08:40

2021-05-28T08:40

2021-05-28T11:02

россия

юсуф алекперов (младший)

леонид михельсон

альфа-групп

лукойл

forbes

юрий ковальчук

сибур холдинг

общество

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф шестой год подряд признается самым богатым наследником в России: по версии Forbes, на его долю приходится 24 миллиарда долларов, пишет издание.На втором месте рейтинга находятся сын и дочь основного владельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона (по 12,5 миллиарда долларов на каждого), на третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9,7 миллиарда долларов).У Алексея Мордашова (совладелец и глава совета директоров металлургической компании "Северсталь") в прошлом году родилась дочь Алена. Теперь у него семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Несмотря на это, по сравнению с прошлым годом они "разбогатели" в полтора раза: на каждого пришлось по 4,5 миллиарда долларов. Дело в том, что состояние предпринимателя за год значительно выросло: с 18,2 миллиарда долларов до 31,4 миллиарда.Также в списке появились новые участники: дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (8,6 миллиарда долларов на каждого ребенка), а также сын крупнейшего акционера банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука (3,3 миллиарда долларов). Им уступили место дети Германа Хана и Алексея Кузьмичева, совладельцев компаний "Альфа-Групп" и Letter One.По оценкам Forbes, на 15 апреля в России насчитывалось 123 миллиардера с совокупным состоянием 610 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (357), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,7 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210502/vyplaty-1730794088.html

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россия

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россия, юсуф алекперов (младший), леонид михельсон, альфа-групп, лукойл, forbes, юрий ковальчук, сибур холдинг, общество, экономика