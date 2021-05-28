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Сына Алекперова назвали богатейшим наследником в России
Сына Алекперова назвали богатейшим наследником в России - РИА Новости, 28.05.2021
Сына Алекперова назвали богатейшим наследником в России
Сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф шестой год подряд признается самым богатым наследником в России: по версии Forbes, на его долю приходится 24... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T08:40
2021-05-28T11:02
россия
юсуф алекперов (младший)
леонид михельсон
альфа-групп
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forbes
юрий ковальчук
сибур холдинг
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф шестой год подряд признается самым богатым наследником в России: по версии Forbes, на его долю приходится 24 миллиарда долларов, пишет издание.На втором месте рейтинга находятся сын и дочь основного владельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона (по 12,5 миллиарда долларов на каждого), на третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9,7 миллиарда долларов).У Алексея Мордашова (совладелец и глава совета директоров металлургической компании "Северсталь") в прошлом году родилась дочь Алена. Теперь у него семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Несмотря на это, по сравнению с прошлым годом они "разбогатели" в полтора раза: на каждого пришлось по 4,5 миллиарда долларов. Дело в том, что состояние предпринимателя за год значительно выросло: с 18,2 миллиарда долларов до 31,4 миллиарда.Также в списке появились новые участники: дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (8,6 миллиарда долларов на каждого ребенка), а также сын крупнейшего акционера банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука (3,3 миллиарда долларов). Им уступили место дети Германа Хана и Алексея Кузьмичева, совладельцев компаний "Альфа-Групп" и Letter One.По оценкам Forbes, на 15 апреля в России насчитывалось 123 миллиардера с совокупным состоянием 610 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (357), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,7 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20210502/vyplaty-1730794088.html
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россия, юсуф алекперов (младший), леонид михельсон, альфа-групп, лукойл, forbes, юрий ковальчук, сибур холдинг, общество, экономика

Сына Алекперова назвали богатейшим наследником в России

08:40 28.05.2021 (обновлено: 11:02 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
Президент, председатель правления ПАО Лукойл Вагит Алекперов на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф шестой год подряд признается самым богатым наследником в России: по версии Forbes, на его долю приходится 24 миллиарда долларов, пишет издание.
На втором месте рейтинга находятся сын и дочь основного владельца "Новатэка" и "Сибура" Леонида Михельсона (по 12,5 миллиарда долларов на каждого), на третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (9,7 миллиарда долларов).
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 02:15
Названы выплаты, полагающиеся наследникам помимо наследства
У Алексея Мордашова (совладелец и глава совета директоров металлургической компании "Северсталь") в прошлом году родилась дочь Алена. Теперь у него семеро детей: четыре мальчика и три девочки. Несмотря на это, по сравнению с прошлым годом они "разбогатели" в полтора раза: на каждого пришлось по 4,5 миллиарда долларов. Дело в том, что состояние предпринимателя за год значительно выросло: с 18,2 миллиарда долларов до 31,4 миллиарда.
Также в списке появились новые участники: дочь и сын основателя Telegram Павла Дурова (8,6 миллиарда долларов на каждого ребенка), а также сын крупнейшего акционера банка "Россия" и страховой компании "Согаз" Юрия Ковальчука (3,3 миллиарда долларов). Им уступили место дети Германа Хана и Алексея Кузьмичева, совладельцев компаний "Альфа-Групп" и Letter One.
По оценкам Forbes, на 15 апреля в России насчитывалось 123 миллиардера с совокупным состоянием 610 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить поровну на общее количество их детей (357), все они тоже будут миллиардерами со средним результатом 1,7 миллиарда долларов.
Slava Marlow. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 18:18Культура
Forbes назвал имена самых перспективных россиян до 30 лет
 
РоссияЮсуф Алекперов (младший)Леонид МихельсонАльфа-ГруппЛУКОЙЛForbesЮрий КовальчукСибур ХолдингОбществоЭкономика
 
 
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