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Морская держава
https://ria.ru/20210527/zavod-1733078059.html
195 славных лет: вклад Пролетарского завода в архитектуру Петербурга
195 славных лет: вклад Пролетарского завода в архитектуру Петербурга - РИА Новости, 27.05.2021
195 славных лет: вклад Пролетарского завода в архитектуру Петербурга
Многие скульпторы и архитекторы приложили немало усилий, чтобы Санкт-Петербург стал таким, каким мы можем видеть его сегодня. Но далеко не всем известно, что к... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:00
2021-05-27T10:01
морская держава
морская держава
санкт-петербург
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Многие скульпторы и архитекторы приложили немало усилий, чтобы Санкт-Петербург стал таким, каким мы можем видеть его сегодня. Но далеко не всем известно, что к созданию ряда петербургских архитектурных символов и их неповторимому декору причастно одно из старейших предприятий города – Александровский литейный завод, в настоящее время ПАО "Пролетарский завод". О вкладе сотрудников предприятия в украшение Северной столицы, рассказала заслуженный работник культуры РФ, директор музея предприятия Полина Кривская.История завода началась 195 лет назад, с введения в строй литейного цеха в 1826 году, отметила она. Уже с первых дней предприятие стало уникальным многопрофильным промышленным комплексом. "Время становления завода совпало с активным внедрением металла в строительную технику и особенно широким использованием в украшении архитектурных сооружений чугуна, меди и бронзы. В те времена завод, как бы сегодня сказали, относился к военно-промышленному комплексу. Но помимо выполнения стратегических заказов государства, он выпускал большой объем продукции для нужд города", – отметила специалист.Значительный вклад в это внес первый директор предприятия – Матвей Егорович Кларк (1776–1846), инженер и организатор машиностроительного производства. Он активно сотрудничал с крупнейшими архитекторами и скульпторами Санкт-Петербурга, помогая воплощать в жизнь их самые смелые творческие замыслы, подчеркнула Полина Кривская. С точки зрения художественного исполнения композиции еще современники отмечали высокий профессионализм тех, кто чеканил памятник, а делалось это вручную, с помощью самых примитивных инструментов.Сотрудничество Кларка и Росси продолжилось и при строительстве Александрийского театра, отметила специалист. По словам Полины Кривской, на заводе были сконструированы и произведены ферменные перекрытия зрительного зала, а также мастера предложили необычную для того времени идею подвески ярусов лож на кронштейнах. Кроме того, весь металлический декор Александринского театра, включая и знаменитую квадригу Аполлона, украсившую фронтон этого храма Мельпомены, был выполнен этими же петербургскими умельцами.Сотрудничество александровцев с Василием Петровичем Стасовым подарило Северной столице немало замечательных архитектурных сооружений: Триумфальные Нарвские и Московские ворота, решетки у Преображенского и Смольного соборов. А апофеозом творческого содружества Стасова и коллектива завода Полина Кривская считает работу по восстановлению Зимнего дворца после пожара 1837 года. Тогда предприятием были изготовлены сложнейшие элементы систем отопления и водоснабжения, а также множество художественных украшений. Руководитель музея отметила, что только для большого тронного зала было сделано около 18 тысяч различных деталей из прочеканенной бронзы.С участием работников завода создавались не только элементы конструкций зданий, но и декор ряда чугунных мостов – к примеру, Певческого, Синего, Театрального. Поэтому неудивительно, что даже заказ на статуи, которые должны были украсить здание Таможни (ныне Институт русской литературы Академии наук, или, как его чаще называют, Пушкинский дом), был передан Александровскому заводу. Речь идет о трех статуях божеств древнеримского пантеона – богине плодородия Церере, боге торговли Меркурии, боге морей Нептуне. Участвовали мастера и в строительстве Мариинского дворца, и даже приняли участие в изготовлении уникальной пандусной лестницы для любимой дочери императора Николая I.Стоит отметить, что александровцы очень многое сделали и для украшения пригородов. Например, в содружестве с архитектором Адамом Менеласом завод изготовил чугунный декор для оформления парковых сооружений в Царском селе и выполнил из меди покрытую сложными барельефами "одежду" Египетских ворот. Также работу умельцев можно увидеть и в Петродворце – в Коттедже и Готической капелле.Предприятие продолжает работу и в наши дни, по праву являясь машиностроительным старожилом Санкт-Петербурга, считает Полина Кривская. Как и прежде, его стены охраняют сторожевые львы, отлитые когда-то руками александровцев. Кстати, эта царственная пара – родные братья знаменитых стражей города, обосновавшихся на Английской набережной. За 195 лет деятельности предприятия неоднократно меняли его профиль деятельности и наименование. Пролетарский завод уже более 50 лет специализируется на выпуске изделий судового и энергетического машиностроения. Сегодня он входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации" – крупнейшего судостроительного холдинга РФ. В частности, мастера трудятся над созданием манипуляторных устройств для подводных работ, делают судовые движители и средства активного управления судами, рулевые машины, успокоители качки, судовые грузоподъемные механизмы, палубные машины, изделия систем гидравлики, оборудование водоподготовки, судовые энергетические установки и многое другое. До сих пор на Пролетарском заводе работает литейный цех, выпускающий технические изделия для основного производства.Сотрудники предприятия бережно хранят свою историю, более 53 лет работает заводской музей. Видоизменялась экспозиция залов, но одно до сих пор остается неизменным – с момента своего создания и по сей день музей, по мнению директора, продолжает быть душой завода. Сюда продолжают приходить его работники. Кроме того, ежемесячно организацию посещают не менее сотни человек: ветераны, учащиеся, краеведы, специалисты, люди, интересующиеся историей отечественной промышленности. Полина Кривская рассказала, что сейчас в музее три зала. В первом представлена история дореволюционных лет завода. Кроме того, там можно узнать про создание первых российских паровозов и вагонов для железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Второй зал рассказывает о перевоплощении Александровского завода в Пролетарский и о том, как он стал одним из крупнейших паровозоремонтных комбинатов северо-запада страны. Здесь же размещается экспозиция "Блокадное окно" и хранится память об участии александровцев в Великой Отечественной войне. В частности, в экспозиции представлена металлическая печурка, одна из трехсот созданных сотрудниками завода зимой 1941 года из сохранившегося металлолома и отправленных на фронт защитникам блокадного Ленинграда. Третий зал посвящен более чем 50-ти летнему периоду деятельности предприятия в области судового и энергетического машиностроения. Полина Кривская подчеркнула важность сохранения истории предприятий в производственных музеях, так как ретроспектива изменений в промышленности на реальных примерах может показать причастность конкретных людей к судьбе страны, причастность к чему-то большему и значимому. "В повседневности мы задумываемся об этом редко, а ведь чувства, обретенные в музее, сродни гордости за свое предприятие, и, если хотите, приумножают чувство патриотизма", – резюмировала Полина Кривская.
https://ria.ru/20210518/avrora-1732695453.html
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морская держава, санкт-петербург

195 славных лет: вклад Пролетарского завода в архитектуру Петербурга

10:00 27.05.2021 (обновлено: 10:01 27.05.2021)
 
CC0 / / Сторожевые львы на Адмиралтейской набережной – стражи великого города
Сторожевые львы на Адмиралтейской набережной – стражи великого города - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Многие скульпторы и архитекторы приложили немало усилий, чтобы Санкт-Петербург стал таким, каким мы можем видеть его сегодня. Но далеко не всем известно, что к созданию ряда петербургских архитектурных символов и их неповторимому декору причастно одно из старейших предприятий города – Александровский литейный завод, в настоящее время ПАО "Пролетарский завод". О вкладе сотрудников предприятия в украшение Северной столицы, рассказала заслуженный работник культуры РФ, директор музея предприятия Полина Кривская.
История завода началась 195 лет назад, с введения в строй литейного цеха в 1826 году, отметила она. Уже с первых дней предприятие стало уникальным многопрофильным промышленным комплексом.
"Время становления завода совпало с активным внедрением металла в строительную технику и особенно широким использованием в украшении архитектурных сооружений чугуна, меди и бронзы. В те времена завод, как бы сегодня сказали, относился к военно-промышленному комплексу. Но помимо выполнения стратегических заказов государства, он выпускал большой объем продукции для нужд города", – отметила специалист.
Значительный вклад в это внес первый директор предприятия – Матвей Егорович Кларк (1776–1846), инженер и организатор машиностроительного производства. Он активно сотрудничал с крупнейшими архитекторами и скульпторами Санкт-Петербурга, помогая воплощать в жизнь их самые смелые творческие замыслы, подчеркнула Полина Кривская.
"С самым знаменитым петербургским архитектором Карлом Ивановичем Росси Кларк сотрудничал еще в период строительства Аничкова дворца. А в 1828 году под руководством М. Кларка мастеровые Александровского завода создали уникальный декор арки Главного штаба, со скульптурной группой Славы, венчающей арку, который и ныне украшает Дворцовую площадь Санкт-Петербурга", – рассказала директор музея.
С точки зрения художественного исполнения композиции еще современники отмечали высокий профессионализм тех, кто чеканил памятник, а делалось это вручную, с помощью самых примитивных инструментов.
Сотрудничество Кларка и Росси продолжилось и при строительстве Александрийского театра, отметила специалист. По словам Полины Кривской, на заводе были сконструированы и произведены ферменные перекрытия зрительного зала, а также мастера предложили необычную для того времени идею подвески ярусов лож на кронштейнах. Кроме того, весь металлический декор Александринского театра, включая и знаменитую квадригу Аполлона, украсившую фронтон этого храма Мельпомены, был выполнен этими же петербургскими умельцами.
Сотрудничество александровцев с Василием Петровичем Стасовым подарило Северной столице немало замечательных архитектурных сооружений: Триумфальные Нарвские и Московские ворота, решетки у Преображенского и Смольного соборов. А апофеозом творческого содружества Стасова и коллектива завода Полина Кривская считает работу по восстановлению Зимнего дворца после пожара 1837 года. Тогда предприятием были изготовлены сложнейшие элементы систем отопления и водоснабжения, а также множество художественных украшений. Руководитель музея отметила, что только для большого тронного зала было сделано около 18 тысяч различных деталей из прочеканенной бронзы.
© CC BY-SA 1.0. George ShuklinНарвские триумфальные ворота
Нарвские триумфальные ворота
1 из 5
Нарвские триумфальные ворота
© CC BY-SA 1.0. George Shuklin
CC BY-SA 4.0 / Sav-1667 / Московские триумфальные ворота
Московские триумфальные ворота
2 из 5
Московские триумфальные ворота
CC BY-SA 4.0 / Sav-1667 /
CC0 / / Ограда у Спасо-Преображенского собора, собранная мастерами Александровского завода из 102 орудий, снятых со стен турецких крепостей. 30-е годы 19 века
Ограда у Спасо-Преображенского собора, собранная мастерами Александровского завода из 102 орудий, снятых со стен турецких крепостей. 30-е годы 19 века
3 из 5
Ограда у Спасо-Преображенского собора, собранная мастерами Александровского завода из 102 орудий, снятых со стен турецких крепостей. 30-е годы 19 века
CC0 / /
CC BY-SA 4.0 / Pyffistik / Решетка Смольного собора
Решетка Смольного собора
4 из 5
Решетка Смольного собора
CC BY-SA 4.0 / Pyffistik /
CC BY-SA 4.0 / Florstein / Певческий мост
Певческий мост
5 из 5
Певческий мост
CC BY-SA 4.0 / Florstein /
1 из 5
Нарвские триумфальные ворота
© CC BY-SA 1.0. George Shuklin
2 из 5
Московские триумфальные ворота
CC BY-SA 4.0 / Sav-1667 /
3 из 5
Ограда у Спасо-Преображенского собора, собранная мастерами Александровского завода из 102 орудий, снятых со стен турецких крепостей. 30-е годы 19 века
CC0 / /
4 из 5
Решетка Смольного собора
CC BY-SA 4.0 / Pyffistik /
5 из 5
Певческий мост
CC BY-SA 4.0 / Florstein /
С участием работников завода создавались не только элементы конструкций зданий, но и декор ряда чугунных мостов – к примеру, Певческого, Синего, Театрального. Поэтому неудивительно, что даже заказ на статуи, которые должны были украсить здание Таможни (ныне Институт русской литературы Академии наук, или, как его чаще называют, Пушкинский дом), был передан Александровскому заводу. Речь идет о трех статуях божеств древнеримского пантеона – богине плодородия Церере, боге торговли Меркурии, боге морей Нептуне. Участвовали мастера и в строительстве Мариинского дворца, и даже приняли участие в изготовлении уникальной пандусной лестницы для любимой дочери императора Николая I.
Стоит отметить, что александровцы очень многое сделали и для украшения пригородов. Например, в содружестве с архитектором Адамом Менеласом завод изготовил чугунный декор для оформления парковых сооружений в Царском селе и выполнил из меди покрытую сложными барельефами "одежду" Египетских ворот. Также работу умельцев можно увидеть и в Петродворце – в Коттедже и Готической капелле.
Крейсер Аврора - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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Предприятие продолжает работу и в наши дни, по праву являясь машиностроительным старожилом Санкт-Петербурга, считает Полина Кривская. Как и прежде, его стены охраняют сторожевые львы, отлитые когда-то руками александровцев. Кстати, эта царственная пара – родные братья знаменитых стражей города, обосновавшихся на Английской набережной. За 195 лет деятельности предприятия неоднократно меняли его профиль деятельности и наименование.
Пролетарский завод уже более 50 лет специализируется на выпуске изделий судового и энергетического машиностроения. Сегодня он входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации" – крупнейшего судостроительного холдинга РФ. В частности, мастера трудятся над созданием манипуляторных устройств для подводных работ, делают судовые движители и средства активного управления судами, рулевые машины, успокоители качки, судовые грузоподъемные механизмы, палубные машины, изделия систем гидравлики, оборудование водоподготовки, судовые энергетические установки и многое другое. До сих пор на Пролетарском заводе работает литейный цех, выпускающий технические изделия для основного производства.
Сотрудники предприятия бережно хранят свою историю, более 53 лет работает заводской музей. Видоизменялась экспозиция залов, но одно до сих пор остается неизменным – с момента своего создания и по сей день музей, по мнению директора, продолжает быть душой завода. Сюда продолжают приходить его работники. Кроме того, ежемесячно организацию посещают не менее сотни человек: ветераны, учащиеся, краеведы, специалисты, люди, интересующиеся историей отечественной промышленности.
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Полина Кривская рассказала, что сейчас в музее три зала. В первом представлена история дореволюционных лет завода. Кроме того, там можно узнать про создание первых российских паровозов и вагонов для железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Второй зал рассказывает о перевоплощении Александровского завода в Пролетарский и о том, как он стал одним из крупнейших паровозоремонтных комбинатов северо-запада страны. Здесь же размещается экспозиция "Блокадное окно" и хранится память об участии александровцев в Великой Отечественной войне. В частности, в экспозиции представлена металлическая печурка, одна из трехсот созданных сотрудниками завода зимой 1941 года из сохранившегося металлолома и отправленных на фронт защитникам блокадного Ленинграда. Третий зал посвящен более чем 50-ти летнему периоду деятельности предприятия в области судового и энергетического машиностроения.
Полина Кривская подчеркнула важность сохранения истории предприятий в производственных музеях, так как ретроспектива изменений в промышленности на реальных примерах может показать причастность конкретных людей к судьбе страны, причастность к чему-то большему и значимому. "В повседневности мы задумываемся об этом редко, а ведь чувства, обретенные в музее, сродни гордости за свое предприятие, и, если хотите, приумножают чувство патриотизма", – резюмировала Полина Кривская.
 
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