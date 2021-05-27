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https://ria.ru/20210527/uzhestochenie-1734665987.html
Парламент Татарстана готовит инициативы по ужесточению продажи оружия
Парламент Татарстана готовит инициативы по ужесточению продажи оружия - РИА Новости, 28.05.2021
Парламент Татарстана готовит инициативы по ужесточению продажи оружия
Госсовет Татарстана в ближайшее время выйдет с предложениями по ужесточению процедур приобретения оружия и прохождения медицинского освидетельствования перед... РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-27T22:38
2021-05-28T19:42
республика татарстан
ильназ галявиев
россия
тина канделаки (тинатин канделаки)
рустам минниханов
общество
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КАЗАНЬ, 27 мая — РИА Новости. Госсовет Татарстана в ближайшее время выйдет с предложениями по ужесточению процедур приобретения оружия и прохождения медицинского освидетельствования перед его покупкой, сообщил президент республики Рустам Минниханов.По его словам, инициативы коснутся и медосвидетельствования, и продажи оружия. "У нас есть свое видение, как это можно сделать. Я же не говорю – запретить. Это должно быть очень строго и соответствовать", - отметил он.Глава республики считает мягким действующее законодательство."Ну, конечно, ужесточать (законодательство - ред.) Мы же видим, что творится в Европе, мы видим, что творится в Америке. Разве не можем мы навести порядок?", - сказал Минниханов.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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ильназ галявиев, россия, тина канделаки (тинатин канделаки), рустам минниханов, общество

Парламент Татарстана готовит инициативы по ужесточению продажи оружия

22:38 27.05.2021 (обновлено: 19:42 28.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана
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КАЗАНЬ, 27 мая — РИА Новости. Госсовет Татарстана в ближайшее время выйдет с предложениями по ужесточению процедур приобретения оружия и прохождения медицинского освидетельствования перед его покупкой, сообщил президент республики Рустам Минниханов.
"Власть обязана обеспечить безопасность своих граждан... Если мы не можем навести порядок с оружием, если мы не можем навести порядок с медицинским обследованием, кто это должен сделать? Сама по себе эта тема не разрешится. Поэтому все это возможно. Мы в ближайшую сессию хотим в парламенте выйти со своими предложениями по всем этим вопросам", - сказал Минниханов в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.
По его словам, инициативы коснутся и медосвидетельствования, и продажи оружия. "У нас есть свое видение, как это можно сделать. Я же не говорю – запретить. Это должно быть очень строго и соответствовать", - отметил он.
Глава республики считает мягким действующее законодательство.
"Ну, конечно, ужесточать (законодательство - ред.) Мы же видим, что творится в Европе, мы видим, что творится в Америке. Разве не можем мы навести порядок?", - сказал Минниханов.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Республика ТатарстанИльназ ГалявиевРоссияТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Рустам МиннихановОбщество
 
 
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