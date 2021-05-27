https://ria.ru/20210527/uzhestochenie-1734665987.html

Парламент Татарстана готовит инициативы по ужесточению продажи оружия

Парламент Татарстана готовит инициативы по ужесточению продажи оружия - РИА Новости, 28.05.2021

Парламент Татарстана готовит инициативы по ужесточению продажи оружия

Госсовет Татарстана в ближайшее время выйдет с предложениями по ужесточению процедур приобретения оружия и прохождения медицинского освидетельствования перед... РИА Новости, 28.05.2021

2021-05-27T22:38

2021-05-27T22:38

2021-05-28T19:42

республика татарстан

ильназ галявиев

россия

тина канделаки (тинатин канделаки)

рустам минниханов

общество

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КАЗАНЬ, 27 мая — РИА Новости. Госсовет Татарстана в ближайшее время выйдет с предложениями по ужесточению процедур приобретения оружия и прохождения медицинского освидетельствования перед его покупкой, сообщил президент республики Рустам Минниханов.По его словам, инициативы коснутся и медосвидетельствования, и продажи оружия. "У нас есть свое видение, как это можно сделать. Я же не говорю – запретить. Это должно быть очень строго и соответствовать", - отметил он.Глава республики считает мягким действующее законодательство."Ну, конечно, ужесточать (законодательство - ред.) Мы же видим, что творится в Европе, мы видим, что творится в Америке. Разве не можем мы навести порядок?", - сказал Минниханов.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210527/deti-1734503828.html

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ильназ галявиев, россия, тина канделаки (тинатин канделаки), рустам минниханов, общество