Парламент Татарстана готовит инициативы по ужесточению продажи оружия
22:38 27.05.2021 (обновлено: 19:42 28.05.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
КАЗАНЬ, 27 мая — РИА Новости. Госсовет Татарстана в ближайшее время выйдет с предложениями по ужесточению процедур приобретения оружия и прохождения медицинского освидетельствования перед его покупкой, сообщил президент республики Рустам Минниханов.
"Власть обязана обеспечить безопасность своих граждан... Если мы не можем навести порядок с оружием, если мы не можем навести порядок с медицинским обследованием, кто это должен сделать? Сама по себе эта тема не разрешится. Поэтому все это возможно. Мы в ближайшую сессию хотим в парламенте выйти со своими предложениями по всем этим вопросам", - сказал Минниханов в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.
По его словам, инициативы коснутся и медосвидетельствования, и продажи оружия. "У нас есть свое видение, как это можно сделать. Я же не говорю – запретить. Это должно быть очень строго и соответствовать", - отметил он.
Глава республики считает мягким действующее законодательство.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.