Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии ситуацию в Донбассе
18:22 27.05.2021 (обновлено: 18:23 27.05.2021)
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
КИЕВ, 27 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили текущую ситуацию в Донбассе и подтвердили полную приверженность выполнению минских договоренностей, также стороны уделили внимание вакцинации от COVID-19 и двустороннему сотрудничеству, сообщила в четверг пресс-служба офиса президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели телефонный разговор. Стороны обсудили усилия Украины и ЕС в борьбе с коронавирусом, его социальные и экономические последствия, реформы, которые продолжаются на Украине и сотрудничество с целью преодоления постоянных дестабилизирующих действий России. Во всех этих сферах ЕС продолжает оказывать Украине мощную поддержку", - говорится в сообщении на сайте офиса президента Украины.
Отдельно стороны обсудили ситуацию в Донбассе. Отмечается, что и Зеленский, и фон дер Ляйен подтвердили приверженность минским соглашениям.
"Глава украинского государства и президент Еврокомиссии обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины и подтвердили приверженность полному выполнению минских договоренностей и нормандскому формату, а также решительную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины… Лидеры обсудили начало работы Крымской платформы (на нем Киев планирует обсудить вопрос "возвращения" полуострова - ред.) и договорились о сотрудничестве в этом формате", - отметили в офисе.
Помимо этого стороны обсудили совместные обязательства по укреплению политической ассоциации и экономической интеграции между Украиной и ЕС.
"Стороны отметили прогресс в имплементации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также выразили надежду о начале консультаций по пересмотру торговой либерализации в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и просмотре достижения целей соглашения об ассоциации", - добавили в офисе.
Кроме того, собеседники подтвердили готовность как можно скорее завершить технические процедуры для подписания соглашения об общем авиационном пространстве.