https://ria.ru/20210527/twitter-1734420838.html

Суд обязал Twitter выплатить 27,9 миллиона рублей

Суд обязал Twitter выплатить 27,9 миллиона рублей - РИА Новости, 27.05.2021

Суд обязал Twitter выплатить 27,9 миллиона рублей

По решениям мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Twitter должна выплатить 27,9 миллиона рублей за неудаление запрещенного... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:23

2021-05-27T14:23

2021-05-27T17:36

общество

facebook

telegram (приложение)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

технологии

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562600_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9469fe53f059a4b9d19e9c98f1d15f.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. По решениям мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Twitter должна выплатить 27,9 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.Сегодня соцсеть признали виновной по шести протоколам — она получила наказание на общую сумму в 19 миллионов рублей. Ранее еще по трем протоколам суд назначил штраф в 8,9 миллиона рублей.Ранее за неудаление запрещенной информации оштрафовали компании Google, Facebook и Telegram.Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенному контенту, то ее, согласно КоАП, могут наказать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ стереть такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://ria.ru/20210525/facebook-1733880166.html

https://ria.ru/20210526/dannye-1733953634.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, facebook, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии, twitter