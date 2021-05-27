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Суд обязал Twitter выплатить 27,9 миллиона рублей
Суд обязал Twitter выплатить 27,9 миллиона рублей - РИА Новости, 27.05.2021
Суд обязал Twitter выплатить 27,9 миллиона рублей
По решениям мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Twitter должна выплатить 27,9 миллиона рублей за неудаление запрещенного... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:23
2021-05-27T17:36
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москва
технологии
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. По решениям мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Twitter должна выплатить 27,9 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.Сегодня соцсеть признали виновной по шести протоколам — она получила наказание на общую сумму в 19 миллионов рублей. Ранее еще по трем протоколам суд назначил штраф в 8,9 миллиона рублей.Ранее за неудаление запрещенной информации оштрафовали компании Google, Facebook и Telegram.Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенному контенту, то ее, согласно КоАП, могут наказать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ стереть такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
https://ria.ru/20210525/facebook-1733880166.html
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общество, facebook, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, технологии, twitter

Суд обязал Twitter выплатить 27,9 миллиона рублей

14:23 27.05.2021 (обновлено: 17:36 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. По решениям мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компания Twitter должна выплатить 27,9 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.
Сегодня соцсеть признали виновной по шести протоколам — она получила наказание на общую сумму в 19 миллионов рублей. Ранее еще по трем протоколам суд назначил штраф в 8,9 миллиона рублей.
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25 мая, 18:50
Суд оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей
Ранее за неудаление запрещенной информации оштрафовали компании Google, Facebook и Telegram.
Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенному контенту, то ее, согласно КоАП, могут наказать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ стереть такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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