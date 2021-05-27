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Суд оштрафовал Twitter еще на девять с половиной миллионов рублей

Суд оштрафовал Twitter еще на девять с половиной миллионов рублей - РИА Новости, 27.05.2021

Суд оштрафовал Twitter еще на девять с половиной миллионов рублей

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 9,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:01

2021-05-27T13:01

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 9,5 миллиона рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Зульфия Гуринчук.Компанию признали виновной по трем протоколам. Суд назначил наказание в виде административных штрафов в размере трех, четырех и 2,5 миллиона рублей. Всего в отношении соцсети составили девять протоколов по статье о неудалении информации: по первым трем наказание составило 8,9 миллиона рублей (решение вступило в законную силу).За подобное нарушение суд ранее назначил многомиллионные штрафы Google, Facebook и Telegram.Если после уведомления от Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то ее, согласно КоАП, могут оштрафовать на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. В случае повторного нарушения наказание увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В регуляторе также напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до восьми миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

https://ria.ru/20210526/dannye-1733953634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, telegram (приложение), технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, происшествия, в мире, twitter