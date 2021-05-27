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Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter

Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter - РИА Новости, 27.05.2021

Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter

Западные социальные сети вышли на связь с Роскомнадзором после предпринятых в отношении Twitter мер по замедление трафика, сообщил журналистам глава ведомства... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T00:15

2021-05-27T00:15

2021-05-27T00:34

андрей липов

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

москва

twitter

технологии

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Западные социальные сети вышли на связь с Роскомнадзором после предпринятых в отношении Twitter мер по замедление трафика, сообщил журналистам глава ведомства Андрей Липов.По словам главы Роскомнадзора, диалог с соцсетями был всегда, однако вести его достаточно сложно."Очень часто в разговоре с ними мы слышим про их исключительность. Мы им про законы, которые они должны на нашей территории выполнять, а они нам — про свою исключительность, про то, как они берут на себя право диктовать нам определённые условия по работе их сервисов на территории нашей страны ", — отметил Липов.Кроме того, глава ведомства оценил работу Twitter по устранению новой запрещенной информации, появляющейся на платформе. По мнению Липова, удаление проходит своевременно, однако устаревший блок информации с 2017 года пока до сих пор остается на платформе.Ранее Роскомнадзор сообщал, что Twitter уже удалил более 90 процентов запрещенного контента, из-за которого ведомство было вынуждено замедлить трафик этой платформы.

https://ria.ru/20210527/dannye-1734342492.html

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2021

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андрей липов, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), москва, twitter, технологии