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Суд оштрафовал TikTok еще на полтора миллиона рублей
Суд оштрафовал TikTok еще на полтора миллиона рублей - РИА Новости, 27.05.2021
Суд оштрафовал TikTok еще на полтора миллиона рублей
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 1,5 миллиона рублей оштрафовал TikTok за неудаление противоправной информации о несогласованных... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T16:18
2021-05-27T16:18
2021-05-27T16:22
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы на 1,5 миллиона рублей оштрафовал TikTok за неудаление противоправной информации о несогласованных акциях, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.Этот штраф стал вторым в отношении этой соцсети - ранее этот же судья по аналогичным основаниям оштрафовал компанию на 2,6 миллиона рублей.Кроме того, тот же суд по этой же статье оштрафовал сегодня Twitter на 19 миллионов рублей (общая сумма, которую компания должна заплатить, выросла до 27,9 миллионов).Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), twitter, технологии, tiktok, москва