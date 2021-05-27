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США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу
США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу - РИА Новости, 28.05.2021
США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу
Вашингтон не вернется в Договор по открытому небу (ДОН), заявила российской стороне администрация президента США Джо Байдена. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-27T21:15
2021-05-27T21:15
2021-05-28T01:09
россия
совет федерации рф
госдума рф
джо байден
владимир путин
договор по открытому небу
сша
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Вашингтон не вернется в Договор по открытому небу (ДОН), заявила российской стороне администрация президента США Джо Байдена.Как передает агентство Associated Press со ссылкой на источники, об этом решении заместителю главы МИД России Сергею Рябкову в четверг сообщила замглавы Госдепартамента Венди Шерман.В российском дипломатическом ведомстве подтвердили эту информацию.После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.
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россия, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, договор по открытому небу, сша