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США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу
США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу - РИА Новости, 28.05.2021
США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу
Вашингтон не вернется в Договор по открытому небу (ДОН), заявила российской стороне администрация президента США Джо Байдена. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-27T21:15
2021-05-28T01:09
россия
совет федерации рф
госдума рф
джо байден
владимир путин
договор по открытому небу
сша
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ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Вашингтон не вернется в Договор по открытому небу (ДОН), заявила российской стороне администрация президента США Джо Байдена.Как передает агентство Associated Press со ссылкой на источники, об этом решении заместителю главы МИД России Сергею Рябкову в четверг сообщила замглавы Госдепартамента Венди Шерман.В российском дипломатическом ведомстве подтвердили эту информацию.После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.
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россия, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, владимир путин, договор по открытому небу, сша

США заявили, что не вернутся в Договор по открытому небу

21:15 27.05.2021 (обновлено: 01:09 28.05.2021)
 
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Jon Elswick
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая — РИА Новости. Вашингтон не вернется в Договор по открытому небу (ДОН), заявила российской стороне администрация президента США Джо Байдена.
Как передает агентство Associated Press со ссылкой на источники, об этом решении заместителю главы МИД России Сергею Рябкову в четверг сообщила замглавы Госдепартамента Венди Шерман.
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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В МИД рассказали, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу
В российском дипломатическом ведомстве подтвердили эту информацию.
После холодной войны Договор по открытому небу, предоставляющий право 34 государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе. Документ подписали в Хельсинки 24 марта 1992 года, Россия ратифицировала его 26 мая 2001 года.
В мае прошлого года США запустили процедуру расторжения соглашения, она завершилась 22 ноября. В ответ на это МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Госдума уже денонсировала документ.
Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации ДОН 2 июня. После принятия закона парламентом его отправят на подпись президенту.
Договор по открытому небу (ДОН)
6 апреля, 12:24Инфографика
Договор по открытому небу (ДОН)
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФДжо БайденВладимир ПутинДоговор по открытому небуСША
 
 
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