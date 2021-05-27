https://ria.ru/20210527/rossiya-1734412522.html

Эксперт заявил о превосходстве России над Китаем в атомной энергетике

Эксперт заявил о превосходстве России над Китаем в атомной энергетике - РИА Новости, 27.05.2021

Эксперт заявил о превосходстве России над Китаем в атомной энергетике

Россия пока сохраняет превосходство над Китаем в области технологий атомной энергетики и этим, в частности, обусловлено активное сотрудничество двух стран в... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:44

2021-05-27T13:44

2021-05-27T13:44

ядерные технологии

россия

василий кашин

российский совет по международным делам

высшая школа экономики (вшэ)

китай

атомная энергетика

наука

технологии

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия пока сохраняет превосходство над Китаем в области технологий атомной энергетики и этим, в частности, обусловлено активное сотрудничество двух стран в этой сфере, считает завсектором международных военно-политических и военно-экономических проблем Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.По его словам, взаимодействие России и КНР в области атомной энергетики сегодня обусловлено двумя факторами."Во-первых, сохраняющимся российским технологическом превосходством над Китаем в этой сфере. Во-вторых, тем фактором, что Китай развивает свою атомную энергетику на переделе своих производственных мощностей. Они не могут строить новые объекты быстрее без нанесения ущерба требованиям безопасности", - сказал Кашин, выступая в Российском совете по международным делам.В целом, по его словам, Россия внесла "колоссальный вклад в развитие китайской атомной энергетической отрасли".Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.В середине мая президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи дали старт строительству новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу".

https://ria.ru/20210210/rosatom-1596842167.html

https://ria.ru/20210427/atom-1730074645.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, василий кашин, российский совет по международным делам, высшая школа экономики (вшэ), китай, атомная энергетика, наука, технологии