https://ria.ru/20210527/puteshestviya-1733854920.html

Стюард рассказал о самых странных ситуациях на борту

Стюард рассказал о самых странных ситуациях на борту - РИА Новости, 27.05.2021

Стюард рассказал о самых странных ситуациях на борту

Стюард британской авиакомпании Мигель Муньос рассказал о самых странных происшествиях в самолете, участником которых он был, сообщает Express. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T02:20

2021-05-27T02:20

2021-05-27T08:47

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Стюард британской авиакомпании Мигель Муньос рассказал о самых странных происшествиях в самолете, участником которых он был, сообщает Express.Муньос, которому 29 лет, работает бортпроводником четыре года. Как-то его лайнер выполнял рейс из Софии в Дублин. В салон зашел пассажир, одежда которого была в крови. При этом он был спокоен и вежлив."Когда он размещал чемодан на полку над сиденьем, у него с локтя стала капать кровь. Я спросил, в чем дело, но он не говорил по-английски, — вспоминает Мигель. — Жестами он показал, что в помощи не нуждается, но я боялся, что он истечет кровью, принес бинты и начал стирать кровь с его рук". На коже не было порезов, зато красная жидкость начала капать с верхней полки из багажа туриста. Бортпроводник удивился и сообщил о происходящем старшему коллеге. Члены экипажа долго уговаривали пассажира открыть багаж. В сумке оказался обезглавленный цыпленок.Путешественник не стал объяснять, как ему удалось пронести такой груз на борт через службу безопасности аэропорта, но он сообщил, что свежее мясо цыпленка — лучший сувенир для его семьи.В другой раз, когда самолет готовился к взлету, он заметил пассажирку, рядом с которой на сиденье стояла большая коробка. Мигель сказал ей, что багаж нужно разместить под креслом или на верхней полке. "Она начала кричать, что заплатила за соседнее место, чтобы лететь с мужем. Я снова попросил ее убрать коробку, чтобы освободить сиденье для вернувшегося на место мужа", — рассказывает бортпроводник.Путешественница заплакала и сказала, что ее никто не понимает, но "это и есть мой муж". Все что от него осталось — это поместившийся в урну прах. Мигель выразил ей соболезнования и ушел.

https://ria.ru/20210515/kruiz-1731754809.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

https://ria.ru/20210524/kipr-1733169612.html

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