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В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег
В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег - РИА Новости, 27.05.2021
В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег
Житель Ленинградской области, подозреваемый в том, что облил своего знакомого растворителем и поджег, задержан в деревне Лаврики, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:40
2021-05-27T09:40
2021-05-27T09:40
гумвд
всеволожский район
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Ленинградской области, подозреваемый в том, что облил своего знакомого растворителем и поджег, задержан в деревне Лаврики, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Во Всеволожском районе полиция задержала местного жителя, который в ходе ссоры облил своего знакомого растворителем и поджег", - говорится в сообщении.По предварительной информации, ссора произошла 25 мая в гараже в Лавриках, 31-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 13% тела.Подозреваемый был задержан в той же деревне на следующий день. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20210413/prigovor-1727998625.html
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гумвд, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия