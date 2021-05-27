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В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег
В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег - РИА Новости, 27.05.2021
В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег
Житель Ленинградской области, подозреваемый в том, что облил своего знакомого растворителем и поджег, задержан в деревне Лаврики, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T09:40
2021-05-27T09:40
гумвд
всеволожский район
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Ленинградской области, подозреваемый в том, что облил своего знакомого растворителем и поджег, задержан в деревне Лаврики, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Во Всеволожском районе полиция задержала местного жителя, который в ходе ссоры облил своего знакомого растворителем и поджег", - говорится в сообщении.По предварительной информации, ссора произошла 25 мая в гараже в Лавриках, 31-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 13% тела.Подозреваемый был задержан в той же деревне на следующий день. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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всеволожский район
ленинградская область
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гумвд, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег

09:40 27.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Ленинградской области, подозреваемый в том, что облил своего знакомого растворителем и поджег, задержан в деревне Лаврики, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Во Всеволожском районе полиция задержала местного жителя, который в ходе ссоры облил своего знакомого растворителем и поджег", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, ссора произошла 25 мая в гараже в Лавриках, 31-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 13% тела.
Подозреваемый был задержан в той же деревне на следующий день. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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