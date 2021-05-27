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В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег

В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег - РИА Новости, 27.05.2021

В Ленинградской области мужчина облил знакомого растворителем и поджег

Житель Ленинградской области, подозреваемый в том, что облил своего знакомого растворителем и поджег, задержан в деревне Лаврики, сообщает пресс-служба ГУМВД по РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T09:40

2021-05-27T09:40

2021-05-27T09:40

гумвд

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Ленинградской области, подозреваемый в том, что облил своего знакомого растворителем и поджег, задержан в деревне Лаврики, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Во Всеволожском районе полиция задержала местного жителя, который в ходе ссоры облил своего знакомого растворителем и поджег", - говорится в сообщении.По предварительной информации, ссора произошла 25 мая в гараже в Лавриках, 31-летний пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с ожогами 13% тела.Подозреваемый был задержан в той же деревне на следующий день. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20210413/prigovor-1727998625.html

всеволожский район

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, всеволожский район, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия