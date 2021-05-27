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В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет
В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет - РИА Новости, 27.05.2021
В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет
Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект о предоставлении детям от семи до 16-ти лет бесплатного проезда в городском общественном транспорте, по... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T13:25
2021-05-27T13:25
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект о предоставлении детям от семи до 16-ти лет бесплатного проезда в городском общественном транспорте, по аналогии с уже существующим бесплатным проездом в нем детей до семи лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.Проект закона подготовлен с целью уточнения условий перевозки детей и оплаты проезда, и вносит изменения в статьи 2 и 20 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении гарантируется только детям до семи лет. Вместе с тем, согласно внесенным в феврале этого года изменениям в действующее законодательство, "лицо, не достигшее возраста 16-ти лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица, не может быть высажено из транспортного средства, даже если не оплатило проезд или отказалось от оплаты проезда".Разработчик законопроекта отмечает, что в настоящее время в российских регионах обеспечены различные льготы для проезда школьников, в том числе введены различные ученические проездные, социальные карты, предоставляющие скидки на проезд в городском общественном транспорте. В случае отсутствия специальных проездных документов, подтверждающих право льготного проезда, родители школьников вынуждены оплачивать проезд детей в полном размере."Вместе с тем, учитывая, что теперь Федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от семи до шестнадцати лет осуществляется по бесплатному единому проездному документу, который предоставляет право на совершение неограниченного количества поездок", - говорится в пояснительной записке.Таким образом, в случае принятия законопроекта детям от семи до шестнадцати лет будет гарантирован бесплатный проезд в городском общественном транспорте, отмечается в пояснении.По мнению депутата, принятие законопроекта позволит усовершенствовать правоприменительную практику и не допустить ситуации нарушения проверки условий проезда детей.
https://ria.ru/20200911/transport-1577088894.html
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россия, лдпр, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет

13:25 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтобусы у станции метро "Волжская", где организована остановка бесплатных автобусов КМ
Автобусы у станции метро Волжская, где организована остановка бесплатных автобусов КМ - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект о предоставлении детям от семи до 16-ти лет бесплатного проезда в городском общественном транспорте, по аналогии с уже существующим бесплатным проездом в нем детей до семи лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Проект закона подготовлен с целью уточнения условий перевозки детей и оплаты проезда, и вносит изменения в статьи 2 и 20 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".
В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении гарантируется только детям до семи лет. Вместе с тем, согласно внесенным в феврале этого года изменениям в действующее законодательство, "лицо, не достигшее возраста 16-ти лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица, не может быть высажено из транспортного средства, даже если не оплатило проезд или отказалось от оплаты проезда".
Разработчик законопроекта отмечает, что в настоящее время в российских регионах обеспечены различные льготы для проезда школьников, в том числе введены различные ученические проездные, социальные карты, предоставляющие скидки на проезд в городском общественном транспорте. В случае отсутствия специальных проездных документов, подтверждающих право льготного проезда, родители школьников вынуждены оплачивать проезд детей в полном размере.
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"Вместе с тем, учитывая, что теперь Федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от семи до шестнадцати лет осуществляется по бесплатному единому проездному документу, который предоставляет право на совершение неограниченного количества поездок", - говорится в пояснительной записке.
Таким образом, в случае принятия законопроекта детям от семи до шестнадцати лет будет гарантирован бесплатный проезд в городском общественном транспорте, отмечается в пояснении.
По мнению депутата, принятие законопроекта позволит усовершенствовать правоприменительную практику и не допустить ситуации нарушения проверки условий проезда детей.
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