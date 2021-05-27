https://ria.ru/20210527/proezd-1734408947.html

В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет

В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет - РИА Новости, 27.05.2021

В Госдуму внесли проект о бесплатном проезде в транспорте детей до 16 лет

Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект о предоставлении детям от семи до 16-ти лет бесплатного проезда в городском общественном транспорте, по... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T13:25

2021-05-27T13:25

2021-05-27T13:25

россия

лдпр

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731728510_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c810ff0cde4a73722a077a83ea1d76d3.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Депутат ЛДПР Максим Зайцев внес в Госдуму законопроект о предоставлении детям от семи до 16-ти лет бесплатного проезда в городском общественном транспорте, по аналогии с уже существующим бесплатным проездом в нем детей до семи лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.Проект закона подготовлен с целью уточнения условий перевозки детей и оплаты проезда, и вносит изменения в статьи 2 и 20 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".В пояснительной записке к документу отмечается, что в настоящее время бесплатный проезд в городском и пригородном сообщении гарантируется только детям до семи лет. Вместе с тем, согласно внесенным в феврале этого года изменениям в действующее законодательство, "лицо, не достигшее возраста 16-ти лет, следующее без сопровождения совершеннолетнего лица, не может быть высажено из транспортного средства, даже если не оплатило проезд или отказалось от оплаты проезда".Разработчик законопроекта отмечает, что в настоящее время в российских регионах обеспечены различные льготы для проезда школьников, в том числе введены различные ученические проездные, социальные карты, предоставляющие скидки на проезд в городском общественном транспорте. В случае отсутствия специальных проездных документов, подтверждающих право льготного проезда, родители школьников вынуждены оплачивать проезд детей в полном размере."Вместе с тем, учитывая, что теперь Федеральным законом фактически допускается ситуация проезда лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, без оплаты, то настоящим законопроектом предлагается установить, что перевозка пассажиров в возрасте от семи до шестнадцати лет осуществляется по бесплатному единому проездному документу, который предоставляет право на совершение неограниченного количества поездок", - говорится в пояснительной записке.Таким образом, в случае принятия законопроекта детям от семи до шестнадцати лет будет гарантирован бесплатный проезд в городском общественном транспорте, отмечается в пояснении.По мнению депутата, принятие законопроекта позволит усовершенствовать правоприменительную практику и не допустить ситуации нарушения проверки условий проезда детей.

https://ria.ru/20200911/transport-1577088894.html

https://ria.ru/20210511/shtraf-1731709657.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лдпр, госдума рф, общество