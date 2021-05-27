https://ria.ru/20210527/post-1734384754.html
В каждом пункте ЕГЭ организуют полицейский пост
В каждом пункте ЕГЭ организуют полицейский пост - РИА Новости, 27.05.2021
В каждом пункте ЕГЭ организуют полицейский пост
В каждом пункте проведения единого государственного экзамена в этом году будет организован пост МВД для обеспечения безопасности участников экзаменов, заявил... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:35
2021-05-27T11:35
2021-05-27T18:01
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
образование - общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В каждом пункте проведения единого государственного экзамена в этом году будет организован пост МВД для обеспечения безопасности участников экзаменов, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Есть поручение президента РФ, и, в соответствии с этим поручением, посты МВД будут в каждом пункте, в рамках своих полномочий они обеспечат присутствие в районе пунктов проведения экзаменов специальных групп сотрудников, которые будут следить за безопасностью этой процедуры", - заявил Музаев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), образование - общество