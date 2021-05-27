https://ria.ru/20210527/peskov-1734402124.html

У США мало времени на пересмотр решения по ДОН, заявил Песков

У США мало времени на пересмотр решения по ДОН, заявил Песков - РИА Новости, 27.05.2021

У США мало времени на пересмотр решения по ДОН, заявил Песков

У Вашингтона остается мало времени, чтобы пересмотреть отказ участвовать в Договоре по открытому небу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:55

2021-05-27T12:55

2021-05-27T12:55

россия

договор по открытому небу

совет федерации рф

госдума рф

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. У Вашингтона остается мало времени, чтобы пересмотреть отказ участвовать в Договоре по открытому небу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что эта тема может затрагиваться в ходе предстоящей встречи глав России и США.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня."Наверняка как-то может затрагиваться эта тема. Собственно, время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, и они уже скоро будут завершены. Поэтому времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон мог пересмотреть свое ранее принятое решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия предложить США вернуться в Договор по открытому небу.Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу на заседании 2 июня. После принятия закона парламентом он идет на подпись президенту.Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.

https://ria.ru/20210519/dogovor-1733040481.html

https://ria.ru/20210519/dogovor-1732968198.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор по открытому небу, совет федерации рф, госдума рф, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире