У США мало времени на пересмотр решения по ДОН, заявил Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. У Вашингтона остается мало времени, чтобы пересмотреть отказ участвовать в Договоре по открытому небу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что эта тема может затрагиваться в ходе предстоящей встречи глав России и США.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
"Наверняка как-то может затрагиваться эта тема. Собственно, время сокращается, как шагреневая кожа, мы выполняем процедуры, и они уже скоро будут завершены. Поэтому времени осталось мало для того, чтобы Вашингтон мог пересмотреть свое ранее принятое решение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли Россия предложить США вернуться в Договор по открытому небу.
Совет Федерации рассмотрит закон о денонсации Договора по открытому небу на заседании 2 июня. После принятия закона парламентом он идет на подпись президенту.
Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.
В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.