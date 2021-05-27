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В ООН призвали создать комиссию по расследованию нарушений в секторе Газа
В ООН призвали создать комиссию по расследованию нарушений в секторе Газа - РИА Новости, 27.05.2021
В ООН призвали создать комиссию по расследованию нарушений в секторе Газа
Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая призывает к созданию комиссии по расследованию нарушений в секторе Газа и Израиле, следует из... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:52
2021-05-27T20:41
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
оон
палестина
израиль
в мире
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ЖЕНЕВА, 27 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая призывает к созданию комиссии по расследованию нарушений в секторе Газа и Израиле, следует из голосования, которое прошло по итогам спецсессии СПЧ, посвященной ситуации вокруг Палестины.Голосование проходило по требованию Германии. В пользу резолюции выступили 24 из 47 стран-членов СПЧ, в том числе Россия. Против проголосовали девять, в том числе Австрия, Германия, Болгария и Великобритания. Воздержались 14 государств, включая Францию.Проект резолюции был представлен Пакистаном во вторник. После изучения документа в него были внесены поправки, которые, однако, не коснулись предложения создать независимую комиссию по расследованию нарушений. К началу голосования обновленный текст резолюции поддержало 68 государств.В принятом в четверг документе, в частности, содержится призыв "срочно создать постоянно действующую независимую международную комиссию по расследованию, которая будет назначена председателем Совета ООН по правам человека, для расследования на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле всех предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и всех предполагаемых нарушений и злоупотреблений международным законодательством в области прав человека до и после 13 апреля 2021 года, а также всех коренных причин повторяющейся напряженности, нестабильности и затягивания конфликта, включая систематическую дискриминацию и репрессии по признаку национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности".
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, оон, палестина, израиль, в мире

В ООН призвали создать комиссию по расследованию нарушений в секторе Газа

19:52 27.05.2021 (обновлено: 20:41 27.05.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 27 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая призывает к созданию комиссии по расследованию нарушений в секторе Газа и Израиле, следует из голосования, которое прошло по итогам спецсессии СПЧ, посвященной ситуации вокруг Палестины.
Голосование проходило по требованию Германии. В пользу резолюции выступили 24 из 47 стран-членов СПЧ, в том числе Россия. Против проголосовали девять, в том числе Австрия, Германия, Болгария и Великобритания. Воздержались 14 государств, включая Францию.
Авигдор Эскин
Вчера, 19:43Видеоблоги - Радио Sputnik
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Проект резолюции был представлен Пакистаном во вторник. После изучения документа в него были внесены поправки, которые, однако, не коснулись предложения создать независимую комиссию по расследованию нарушений. К началу голосования обновленный текст резолюции поддержало 68 государств.
В принятом в четверг документе, в частности, содержится призыв "срочно создать постоянно действующую независимую международную комиссию по расследованию, которая будет назначена председателем Совета ООН по правам человека, для расследования на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле всех предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и всех предполагаемых нарушений и злоупотреблений международным законодательством в области прав человека до и после 13 апреля 2021 года, а также всех коренных причин повторяющейся напряженности, нестабильности и затягивания конфликта, включая систематическую дискриминацию и репрессии по признаку национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности".
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель десятков человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаООНПалестинаИзраильВ мире
 
 
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