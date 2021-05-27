https://ria.ru/20210527/oon-1734493476.html

В ООН призвали создать комиссию по расследованию нарушений в секторе Газа

В ООН призвали создать комиссию по расследованию нарушений в секторе Газа - РИА Новости, 27.05.2021

В ООН призвали создать комиссию по расследованию нарушений в секторе Газа

Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая призывает к созданию комиссии по расследованию нарушений в секторе Газа и Израиле, следует из... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T19:52

2021-05-27T19:52

2021-05-27T20:41

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

оон

палестина

израиль

в мире

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ЖЕНЕВА, 27 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Совет ООН по правам человека принял резолюцию, которая призывает к созданию комиссии по расследованию нарушений в секторе Газа и Израиле, следует из голосования, которое прошло по итогам спецсессии СПЧ, посвященной ситуации вокруг Палестины.Голосование проходило по требованию Германии. В пользу резолюции выступили 24 из 47 стран-членов СПЧ, в том числе Россия. Против проголосовали девять, в том числе Австрия, Германия, Болгария и Великобритания. Воздержались 14 государств, включая Францию.Проект резолюции был представлен Пакистаном во вторник. После изучения документа в него были внесены поправки, которые, однако, не коснулись предложения создать независимую комиссию по расследованию нарушений. К началу голосования обновленный текст резолюции поддержало 68 государств.В принятом в четверг документе, в частности, содержится призыв "срочно создать постоянно действующую независимую международную комиссию по расследованию, которая будет назначена председателем Совета ООН по правам человека, для расследования на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле всех предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и всех предполагаемых нарушений и злоупотреблений международным законодательством в области прав человека до и после 13 апреля 2021 года, а также всех коренных причин повторяющейся напряженности, нестабильности и затягивания конфликта, включая систематическую дискриминацию и репрессии по признаку национальной, этнической, расовой или религиозной принадлежности".

https://radiosputnik.ria.ru/20210526/izrail-1734322499.html

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, оон, палестина, израиль, в мире