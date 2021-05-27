Назарбаев отреагировал на идею установить ему еще один памятник
15:33 27.05.2021 (обновлено: 15:35 27.05.2021)
НУР-СУЛТАН, 27 мая - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддержал идею открыть ему очередной памятник в республике, сообщил в четверг его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Идею установить памятник Назарбаеву в Туркестане на юге страны озвучил ранее заместитель генсека международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Билаль Чакыджи, отметив, что бывший президент Казахстана "стал инициатором возрождения города".
"Елбасы (Лидер нации - ред.) не поддержал эту идею, так же как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные "подарки", связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти "подарки" организовывают чиновники на местах", - сказал Укибай в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.
По словам пресс-секретаря, Назарбаев уже довольно много раз заявлял, что подобные знаки внимания ему не нужны. "Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам, - это университет и интеллектуальные школы", - сказал Укибай.
В марте с инициативой переименовать стадион "Абай Арена" в городе Семей Восточно-Казахстанской области в честь Назарбаева выступила инициативная группа жителей, после чего вопрос принял к рассмотрению маслихат (местный представительный орган) города. Укибай заявлял тогда, что, по мнению Назарбаева, стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа.
Именем Назарбаева названы столица страны, аэропорт и университет, центральные улицы в ряде городов Казахстана, сеть интеллектуальных школ, парки, скверы. В нескольких городах ему установлены памятники, также барельеф с изображением бывшего главы государства есть на монументе "Мангилик ел" (Вечная Родина).
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