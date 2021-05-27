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Назарбаев отреагировал на идею установить ему еще один памятник
Назарбаев отреагировал на идею установить ему еще один памятник - РИА Новости, 27.05.2021
Назарбаев отреагировал на идею установить ему еще один памятник
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддержал идею открыть ему очередной памятник в республике, сообщил в четверг его пресс-секретарь Айдос... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:33
2021-05-27T15:35
восточно-казахстанская область
нурсултан назарбаев
казахстан
в мире
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НУР-СУЛТАН, 27 мая - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддержал идею открыть ему очередной памятник в республике, сообщил в четверг его пресс-секретарь Айдос Укибай.Идею установить памятник Назарбаеву в Туркестане на юге страны озвучил ранее заместитель генсека международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Билаль Чакыджи, отметив, что бывший президент Казахстана "стал инициатором возрождения города"."Елбасы (Лидер нации - ред.) не поддержал эту идею, так же как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные "подарки", связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти "подарки" организовывают чиновники на местах", - сказал Укибай в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.По словам пресс-секретаря, Назарбаев уже довольно много раз заявлял, что подобные знаки внимания ему не нужны. "Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам, - это университет и интеллектуальные школы", - сказал Укибай.В марте с инициативой переименовать стадион "Абай Арена" в городе Семей Восточно-Казахстанской области в честь Назарбаева выступила инициативная группа жителей, после чего вопрос принял к рассмотрению маслихат (местный представительный орган) города. Укибай заявлял тогда, что, по мнению Назарбаева, стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа.Именем Назарбаева названы столица страны, аэропорт и университет, центральные улицы в ряде городов Казахстана, сеть интеллектуальных школ, парки, скверы. В нескольких городах ему установлены памятники, также барельеф с изображением бывшего главы государства есть на монументе "Мангилик ел" (Вечная Родина).
https://ria.ru/20210428/nazarbaev-1730306821.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/kazakhstan--1592389718.html
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восточно-казахстанская область, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире

Назарбаев отреагировал на идею установить ему еще один памятник

15:33 27.05.2021 (обновлено: 15:35 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Бывший Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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НУР-СУЛТАН, 27 мая - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не поддержал идею открыть ему очередной памятник в республике, сообщил в четверг его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Идею установить памятник Назарбаеву в Туркестане на юге страны озвучил ранее заместитель генсека международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Билаль Чакыджи, отметив, что бывший президент Казахстана "стал инициатором возрождения города".
"Елбасы (Лидер нации - ред.) не поддержал эту идею, так же как и многие другие, которые были до этого момента. Ему абсолютно не нравятся подобные "подарки", связанные с установлением памятников, переименованием архитектурных объектов, в особенности если эти "подарки" организовывают чиновники на местах", - сказал Укибай в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.
По словам пресс-секретаря, Назарбаев уже довольно много раз заявлял, что подобные знаки внимания ему не нужны. "Единственный случай в истории, когда он согласился дать свое имя новым проектам, - это университет и интеллектуальные школы", - сказал Укибай.
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В марте с инициативой переименовать стадион "Абай Арена" в городе Семей Восточно-Казахстанской области в честь Назарбаева выступила инициативная группа жителей, после чего вопрос принял к рассмотрению маслихат (местный представительный орган) города. Укибай заявлял тогда, что, по мнению Назарбаева, стадион должен сохранить имя великого казахского поэта и философа.
Именем Назарбаева названы столица страны, аэропорт и университет, центральные улицы в ряде городов Казахстана, сеть интеллектуальных школ, парки, скверы. В нескольких городах ему установлены памятники, также барельеф с изображением бывшего главы государства есть на монументе "Мангилик ел" (Вечная Родина).

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