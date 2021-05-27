https://ria.ru/20210527/monastyr-1734381538.html

Епархия отсудила у Сергия Романова опальный женский монастырь

Епархия отсудила у Сергия Романова опальный женский монастырь - РИА Новости, 27.05.2021

Епархия отсудила у Сергия Романова опальный женский монастырь

Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий Среднеуральского женского монастыря, ранее... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:26

2021-05-27T11:26

2021-05-27T11:26

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

москва

среднеуральск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Арбитражный суд Свердловской области признал право собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий Среднеуральского женского монастыря, ранее подконтрольного бывшему схиигумену Сергию, сообщили РИА Новости в епархии."Верно. Эти здания возведены на епархиальной земле и изначально строились, как здания епархиального монастыря", - сказали в епархии в ответ на просьбу подтвердить решение суда о праве собственности епархии на 14 зданий монастыря.В пресс-службе епархии РИА Новости уточнили, что 14 зданий, о которых идет речь, составляют весь монастырь совместно с расположенным на его территории храмом во имя "Спорительницы Хлебов", право собственности епархии на который Арбитражный суд Свердловской области признал еще 10 февраля.Ранее сообщалось, что право собственности епархии на здания монастыря не было оформлено соответствующим образом, поэтому для решения этого вопроса потребовалось обращение в суд.Ответчиком по этому делу является администрация городского округа Среднеуральск.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви.Бывший схиигумен был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Позже СК РФ заявил о возбуждении уголовных дел об истязании детей на территории монастыря (пункты "а", "г" части 2 статьи 117 УК РФ) и халатности местных органов профилактики (часть 1 статьи 293 УК РФ). По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210414/monastyr-1728217238.html

https://ria.ru/20210526/arest-1734302472.html

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