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Шоубиз
https://ria.ru/20210527/meladze-1734423450.html
Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как их развод перенесли дети
Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как их развод перенесли дети - РИА Новости, 27.05.2021
Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как их развод перенесли дети
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала в YouTube-шоу МамBook, как их семья пережила развод. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T14:50
2021-05-27T14:50
шоу-бизнес
семья
шоубиз
развод
валерий меладзе
дети
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала в YouTube-шоу МамBook, как их семья пережила развод. Ирина уверена, что все мы "родом из детства". Она беспокоилась, что расставание с Меладзе может сказаться на их дочерях, например, привести к психологическим травмам."Сторону папы, наверно, сложно было принять, а я каждое свое действие объясняла", — говорит Ирина.Их младшей дочери в то время было три года, средней — семь. Они еще были маленькими, а вот "старшей досталось, — вспоминает женщина, — я много объясняла". Ирина призналась, что с детства любила читать, и основным источником информации для нее всегда были книги. Они же ей подсказали, как во время развода стоит разговаривать с детьми. Валерий и Ирина расписались в 1989 году. У них три дочери. Старшая Инга родилась в 1991, средняя Софья — в 1999, а младшая Арина — в 2002. Супруги развелись в 2014 году. Их расставание было скандальным и широко обсуждалось в прессе. От Ирины исполнитель ушел к певице Альбине Джанабаевой, которая родила от него сына еще в 2004 году. Спустя 10 лет Валерий женился на Джанабаевой. В том же году у них появился сын Лука, в 2021 — дочь Агата.
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шоу-бизнес, семья, развод, валерий меладзе, дети

Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как их развод перенесли дети

14:50 27.05.2021
 
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкИрина Меладзе и ее дочь Инга Меладзе
Ирина Меладзе и ее дочь Инга Меладзе - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала в YouTube-шоу МамBook, как их семья пережила развод.
Ирина уверена, что все мы "родом из детства". Она беспокоилась, что расставание с Меладзе может сказаться на их дочерях, например, привести к психологическим травмам.
"Сторону папы, наверно, сложно было принять, а я каждое свое действие объясняла", — говорит Ирина.
Их младшей дочери в то время было три года, средней — семь. Они еще были маленькими, а вот "старшей досталось, — вспоминает женщина, — я много объясняла".
Ирина призналась, что с детства любила читать, и основным источником информации для нее всегда были книги. Они же ей подсказали, как во время развода стоит разговаривать с детьми.

"Вопрос не в том, что ты говоришь ради того, чтобы говорить. Надо объяснить логику своего поступка", — уверяет бывшая жена знаменитого певца.

Валерий и Ирина расписались в 1989 году. У них три дочери. Старшая Инга родилась в 1991, средняя Софья — в 1999, а младшая Арина — в 2002. Супруги развелись в 2014 году. Их расставание было скандальным и широко обсуждалось в прессе. От Ирины исполнитель ушел к певице Альбине Джанабаевой, которая родила от него сына еще в 2004 году. Спустя 10 лет Валерий женился на Джанабаевой. В том же году у них появился сын Лука, в 2021 — дочь Агата.
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