https://ria.ru/20210527/meladze-1734423450.html

Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как их развод перенесли дети

Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как их развод перенесли дети - РИА Новости, 27.05.2021

Бывшая жена Валерия Меладзе рассказала, как их развод перенесли дети

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала в YouTube-шоу МамBook, как их семья пережила развод. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:50

2021-05-27T14:50

2021-05-27T14:50

шоу-бизнес

семья

шоубиз

развод

валерий меладзе

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734422756_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_638e0adb0f5f930ace0f334502566ecc.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина рассказала в YouTube-шоу МамBook, как их семья пережила развод. Ирина уверена, что все мы "родом из детства". Она беспокоилась, что расставание с Меладзе может сказаться на их дочерях, например, привести к психологическим травмам."Сторону папы, наверно, сложно было принять, а я каждое свое действие объясняла", — говорит Ирина.Их младшей дочери в то время было три года, средней — семь. Они еще были маленькими, а вот "старшей досталось, — вспоминает женщина, — я много объясняла". Ирина призналась, что с детства любила читать, и основным источником информации для нее всегда были книги. Они же ей подсказали, как во время развода стоит разговаривать с детьми. Валерий и Ирина расписались в 1989 году. У них три дочери. Старшая Инга родилась в 1991, средняя Софья — в 1999, а младшая Арина — в 2002. Супруги развелись в 2014 году. Их расставание было скандальным и широко обсуждалось в прессе. От Ирины исполнитель ушел к певице Альбине Джанабаевой, которая родила от него сына еще в 2004 году. Спустя 10 лет Валерий женился на Джанабаевой. В том же году у них появился сын Лука, в 2021 — дочь Агата.

https://ria.ru/20210520/meladze-1733090310.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, семья, развод, валерий меладзе, дети