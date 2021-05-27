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Россия не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии
Россия не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2021
Россия не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии
Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:11
2021-05-27T17:25
европейское агентство авиационной безопасности (easa)
ryanair
москва
белоруссия
вена
austrian airlines
в мире
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии.Ранее представитель французского авиаперевозчика сообщил РИА Новости, что рейс AF1154, который в четверг должен был лететь из Парижа в Москву, перенесли. То же самое произошло с рейсом Вена — Москва компании Austrian Airlines."Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — говорится в пресс-релизе австрийского авиаперевозчика.Как указали в Air France, пассажирам предложили либо перенести полет на другую дату, либо вернуть деньги за билет.В среду Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.Инцидент с RyanairСамолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.После этого Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска. Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/maas-1734385829.html
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европейское агентство авиационной безопасности (easa), ryanair, москва, белоруссия, вена, austrian airlines , в мире

Россия не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии

17:11 27.05.2021 (обновлено: 17:25 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпаний Brussels airlines, Austrian airlines и S7 в аэропорту "Домодедово"
Самолеты авиакомпаний Brussels airlines, Austrian airlines и S7 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии.
Ранее представитель французского авиаперевозчика сообщил РИА Новости, что рейс AF1154, который в четверг должен был лететь из Парижа в Москву, перенесли. То же самое произошло с рейсом Вена — Москва компании Austrian Airlines.
"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — говорится в пресс-релизе австрийского авиаперевозчика.
Как указали в Air France, пассажирам предложили либо перенести полет на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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В среду Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.

Инцидент с Ryanair

Самолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
После этого Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска. Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA)RyanairМоскваБелоруссияВенаAustrian AirlinesВ мире
 
 
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