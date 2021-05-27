Россия не согласовала рейсы Austrian Airlines и Air France в обход Белоруссии
17:11 27.05.2021 (обновлено: 17:25 27.05.2021)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпаний Brussels airlines, Austrian airlines и S7 в аэропорту "Домодедово"
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Авиакомпании Austrian Airlines и Air France отменили рейсы в Москву, так как российская сторона не согласовала изменение маршрута полетов в обход Белоруссии.
Ранее представитель французского авиаперевозчика сообщил РИА Новости, что рейс AF1154, который в четверг должен был лететь из Парижа в Москву, перенесли. То же самое произошло с рейсом Вена — Москва компании Austrian Airlines.
"Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение", — говорится в пресс-релизе австрийского авиаперевозчика.
Как указали в Air France, пассажирам предложили либо перенести полет на другую дату, либо вернуть деньги за билет.
В среду Агентство авиационной безопасности ЕС (EASA) призвало перевозчиков отказаться от полетов над Белоруссией до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолета Ryanair в Минске. Кроме того, лидеры стран — членов ЕС запретили белорусским самолетам входить в свое воздушное пространство.
Инцидент с Ryanair
Самолет ирландской компании Ryanair, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.
После этого Брюссель призвал как можно скорее принять новые санкции против Минска. Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.