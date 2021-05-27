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Главред Wonderzine отреагировала на намерение Манижи подать в суд
Главред Wonderzine отреагировала на намерение Манижи подать в суд - РИА Новости, 27.05.2021
Главред Wonderzine отреагировала на намерение Манижи подать в суд
Главный редактор портала Wonderzine Юлия Таратута прокомментировала сообщения о том, что певица Манижа хочет подать иск о защите чести и достоинства против... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T15:17
2021-05-27T16:47
евровидение — 2021
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
юрий ковальчук
сергей кириенко
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главный редактор портала Wonderzine Юлия Таратута прокомментировала сообщения о том, что певица Манижа хочет подать иск о защите чести и достоинства против интернет-журнала.Как ранее сообщила артистка, она намерена обратиться в суд из-за статьи Wonderzine "Почему выступление Манижи на Евровидении не радует". В тексте Таратута ссылается на телеграм-канал "Инфобомба" и издание "Ленправда", написавших, что во время отбора на песенный конкурс исполнительницу продвигали "высокие покровители" — замглавы администрации президента Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг главы государства Юрий Ковальчук.Главред рассказала, что уведомила юристов о сложившейся ситуации. Как пояснила Таратута, во время написания заметки она не могла взять интервью у Манижи, так как "всеми ее контактами заведовал Первый канал". Журналистка подчеркнула, что ссылалась на Telegram-каналы и "Ленправду"."Пафос моего текста заключается в том, что во время участия в Евровидении контакты певицы и государственного канала были более чем очевидны. Текст посвящен этому. Текст на Telegram-канале, на который я ссылаюсь, висит, по-моему, там уже около двух месяцев, но он как-то не смущал певицу, а смутила только наша публикация", — заявила главред в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Wonderzine — онлайн-ресурс, называющий своей аудиторией "молодых, энергичных и свободомыслящих женщин". Его издает медиахолдинг Redefine, ранее известный как Look At Media.
https://ria.ru/20210525/manizha-1733752791.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, юрий ковальчук, сергей кириенко

Главред Wonderzine отреагировала на намерение Манижи подать в суд

15:17 27.05.2021 (обновлено: 16:47 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни "Евровидение-2021" в круизном терминале Роттердама
Певица Манижа на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия 65-го международного конкурса песни Евровидение-2021 в круизном терминале Роттердама - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главный редактор портала Wonderzine Юлия Таратута прокомментировала сообщения о том, что певица Манижа хочет подать иск о защите чести и достоинства против интернет-журнала.
Как ранее сообщила артистка, она намерена обратиться в суд из-за статьи Wonderzine "Почему выступление Манижи на Евровидении не радует". В тексте Таратута ссылается на телеграм-канал "Инфобомба" и издание "Ленправда", написавших, что во время отбора на песенный конкурс исполнительницу продвигали "высокие покровители" — замглавы администрации президента Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг главы государства Юрий Ковальчук.
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 02:54Евровидение — 2021
Манижа рассказала, как к ней отнеслись на Евровидении на самом деле
Главред рассказала, что уведомила юристов о сложившейся ситуации. Как пояснила Таратута, во время написания заметки она не могла взять интервью у Манижи, так как "всеми ее контактами заведовал Первый канал". Журналистка подчеркнула, что ссылалась на Telegram-каналы и "Ленправду".
"Пафос моего текста заключается в том, что во время участия в Евровидении контакты певицы и государственного канала были более чем очевидны. Текст посвящен этому. Текст на Telegram-канале, на который я ссылаюсь, висит, по-моему, там уже около двух месяцев, но он как-то не смущал певицу, а смутила только наша публикация", — заявила главред в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"
Wonderzine — онлайн-ресурс, называющий своей аудиторией "молодых, энергичных и свободомыслящих женщин". Его издает медиахолдинг Redefine, ранее известный как Look At Media.
Певица Манижа (Россия) выступает на конкурсе песни Евровидение-2021 в Роттердаме. - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 01:41Евровидение — 2021
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Евровидение — 2021Manizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021Юрий КовальчукСергей Кириенко
 
 
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