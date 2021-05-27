https://ria.ru/20210527/manizha-1734433310.html

Главред Wonderzine отреагировала на намерение Манижи подать в суд

Главред Wonderzine отреагировала на намерение Манижи подать в суд - РИА Новости, 27.05.2021

Главред Wonderzine отреагировала на намерение Манижи подать в суд

Главный редактор портала Wonderzine Юлия Таратута прокомментировала сообщения о том, что певица Манижа хочет подать иск о защите чести и достоинства против... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T15:17

2021-05-27T15:17

2021-05-27T16:47

евровидение — 2021

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

юрий ковальчук

сергей кириенко

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главный редактор портала Wonderzine Юлия Таратута прокомментировала сообщения о том, что певица Манижа хочет подать иск о защите чести и достоинства против интернет-журнала.Как ранее сообщила артистка, она намерена обратиться в суд из-за статьи Wonderzine "Почему выступление Манижи на Евровидении не радует". В тексте Таратута ссылается на телеграм-канал "Инфобомба" и издание "Ленправда", написавших, что во время отбора на песенный конкурс исполнительницу продвигали "высокие покровители" — замглавы администрации президента Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг главы государства Юрий Ковальчук.Главред рассказала, что уведомила юристов о сложившейся ситуации. Как пояснила Таратута, во время написания заметки она не могла взять интервью у Манижи, так как "всеми ее контактами заведовал Первый канал". Журналистка подчеркнула, что ссылалась на Telegram-каналы и "Ленправду"."Пафос моего текста заключается в том, что во время участия в Евровидении контакты певицы и государственного канала были более чем очевидны. Текст посвящен этому. Текст на Telegram-канале, на который я ссылаюсь, висит, по-моему, там уже около двух месяцев, но он как-то не смущал певицу, а смутила только наша публикация", — заявила главред в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" Wonderzine — онлайн-ресурс, называющий своей аудиторией "молодых, энергичных и свободомыслящих женщин". Его издает медиахолдинг Redefine, ранее известный как Look At Media.

https://ria.ru/20210525/manizha-1733752791.html

https://ria.ru/20210525/test-1733750394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, юрий ковальчук, сергей кириенко