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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210527/manizha-1734372095.html
Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine
Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine - РИА Новости, 27.05.2021
Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine
Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, подаст иск о защите чести и достоинства на журнал Wonderzine. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:46
2021-05-27T14:08
культура
шоу-бизнес
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
юрий ковальчук
сергей кириенко
роттердам
италия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, подаст иск о защите чести и достоинства на журнал Wonderzine."В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти "телеграм-разоблачения", — написала она в инстаграме.Ранее Wanderzine опубликовал статью "Почему выступление Манижи на Евровидении не радует". В тексте главный редактор портала Юлия Таратута сослалась на телеграм-канал "Инфобомба" и издание "Ленправда", которые писали, что певицу в отборе продвигали "высокие покровители" — замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг президента Юрий Ковальчук.Евровидение-2021 проходило 18-22 мая в Роттердаме. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место.Wonderzine — онлайн-ресурс, называющий своей аудиторией "молодых, энергичных и свободомыслящих женщин". Издается медиахолдингом Redefine, который ранее назывался Look At Media.
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шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, юрий ковальчук, сергей кириенко, роттердам, италия, общество

Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine

10:46 27.05.2021 (обновлено: 14:08 27.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни "Евровидение - 2021"
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, подаст иск о защите чести и достоинства на журнал Wonderzine.
"В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти "телеграм-разоблачения", — написала она в инстаграме.
Ранее Wanderzine опубликовал статью "Почему выступление Манижи на Евровидении не радует". В тексте главный редактор портала Юлия Таратута сослалась на телеграм-канал "Инфобомба" и издание "Ленправда", которые писали, что певицу в отборе продвигали "высокие покровители" — замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг президента Юрий Ковальчук.
Евровидение-2021 проходило 18-22 мая в Роттердаме. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место.
Wonderzine — онлайн-ресурс, называющий своей аудиторией "молодых, энергичных и свободомыслящих женщин". Издается медиахолдингом Redefine, который ранее назывался Look At Media.
Певица Манижа на репетиции финала 65-го международного конкурса песни Евровидение - 2021 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
25 мая, 14:07В мире
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КультураШоу-бизнесManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияЮрий КовальчукСергей КириенкоРоттердамИталияОбщество
 
 
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