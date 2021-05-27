https://ria.ru/20210527/manizha-1734372095.html

Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine

Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine - РИА Новости, 27.05.2021

Манижа подаст в суд на журнал Wonderzine

Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, подаст иск о защите чести и достоинства на журнал Wonderzine. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:46

2021-05-27T10:46

2021-05-27T14:08

культура

шоу-бизнес

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

юрий ковальчук

сергей кириенко

роттердам

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733345235_0:172:2202:1411_1920x0_80_0_0_768387408b43157eac7f3847ba9fd380.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Певица Манижа, представлявшая Россию на конкурсе Евровидение, подаст иск о защите чести и достоинства на журнал Wonderzine."В отличие от журналистки, которая "не исключает" правдивость расследований цитируемого телеграм-канала и не проверяет свои источники (неожиданно для воспитанницы "Коммерсанта"), у меня есть доказательства, которые опровергнут эти фейки. Честно говоря, не понимаю, что мешало элементарно позвонить мне и узнать, что я-то думаю про эти "телеграм-разоблачения", — написала она в инстаграме.Ранее Wanderzine опубликовал статью "Почему выступление Манижи на Евровидении не радует". В тексте главный редактор портала Юлия Таратута сослалась на телеграм-канал "Инфобомба" и издание "Ленправда", которые писали, что певицу в отборе продвигали "высокие покровители" — замглавы президентской администрации Сергей Кириенко и влиятельный бизнесмен и друг президента Юрий Ковальчук.Евровидение-2021 проходило 18-22 мая в Роттердаме. По суммарным результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса в этом году стала Италия, которую представляла рок-группа Måneskin. Манижа с песней "Russian Woman" заняла девятое место.Wonderzine — онлайн-ресурс, называющий своей аудиторией "молодых, энергичных и свободомыслящих женщин". Издается медиахолдингом Redefine, который ранее назывался Look At Media.

https://radiosputnik.ria.ru/20210525/manizha-1733818871.html

россия

роттердам

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, юрий ковальчук, сергей кириенко, роттердам, италия, общество