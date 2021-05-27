https://ria.ru/20210527/lyubov-1734343835.html

Психолог объяснил, почему мошенники любят именно вас

Психолог объяснил, почему мошенники любят именно вас - РИА Новости, 27.05.2021

Психолог объяснил, почему мошенники любят именно вас

Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, относящиеся к одной из двух категорий — "хозяева жизни" и "скупердяи". Определить каждую из них легко, рассказал РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T03:15

2021-05-27T03:15

2021-05-27T03:15

дмитрий синарев

россия

мошенничество

психология

деньги

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, относящиеся к одной из двух категорий — "хозяева жизни" и "скупердяи". Определить каждую из них легко, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев."Хозяева" кичатся своим достатком и при любом удобном случае демонстрируют материальную успешность. "Автомобили, одежда известных брендов, ювелирные украшения, часы, обувь, магазины, места отдыха, большие расходы — всё должно соответствовать определённому образу удачливости, оборотистости и пронырливости", — объяснил он.Их облапошивают с помощью вложений в сомнительные фонды, просьб о помощи, пожертвований и т.п.Со "скупердяями" все иначе – им дают понять, что можно получить выгоду при минимальных затратах, но эта возможность скоро закончится. Это могут быть распродажи, конфискат, ликвидация склада и т.п. Важно помнить, что всегда и за всё приходится платить, и иногда довольно дорого, заключил Синарев.

https://ria.ru/20210519/razvod-1732881739.html

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дмитрий синарев, россия, мошенничество, психология, деньги, общество