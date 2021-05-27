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Психолог объяснил, почему мошенники любят именно вас
Психолог объяснил, почему мошенники любят именно вас - РИА Новости, 27.05.2021
Психолог объяснил, почему мошенники любят именно вас
Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, относящиеся к одной из двух категорий — "хозяева жизни" и "скупердяи". Определить каждую из них легко, рассказал РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T03:15
2021-05-27T03:15
дмитрий синарев
россия
мошенничество
психология
деньги
общество
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, относящиеся к одной из двух категорий — "хозяева жизни" и "скупердяи". Определить каждую из них легко, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев."Хозяева" кичатся своим достатком и при любом удобном случае демонстрируют материальную успешность. "Автомобили, одежда известных брендов, ювелирные украшения, часы, обувь, магазины, места отдыха, большие расходы — всё должно соответствовать определённому образу удачливости, оборотистости и пронырливости", — объяснил он.Их облапошивают с помощью вложений в сомнительные фонды, просьб о помощи, пожертвований и т.п.Со "скупердяями" все иначе – им дают понять, что можно получить выгоду при минимальных затратах, но эта возможность скоро закончится. Это могут быть распродажи, конфискат, ликвидация склада и т.п. Важно помнить, что всегда и за всё приходится платить, и иногда довольно дорого, заключил Синарев.
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дмитрий синарев, россия, мошенничество, психология, деньги, общество

Психолог объяснил, почему мошенники любят именно вас

03:15 27.05.2021
 
© Depositphotos / leungchopanОтправка средств
Отправка средств - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Чаще всего жертвами мошенников становятся люди, относящиеся к одной из двух категорий — "хозяева жизни" и "скупердяи". Определить каждую из них легко, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.
"Хозяева" кичатся своим достатком и при любом удобном случае демонстрируют материальную успешность. "Автомобили, одежда известных брендов, ювелирные украшения, часы, обувь, магазины, места отдыха, большие расходы — всё должно соответствовать определённому образу удачливости, оборотистости и пронырливости", — объяснил он.
Их облапошивают с помощью вложений в сомнительные фонды, просьб о помощи, пожертвований и т.п.
Со "скупердяями" все иначе – им дают понять, что можно получить выгоду при минимальных затратах, но эта возможность скоро закончится. Это могут быть распродажи, конфискат, ликвидация склада и т.п. Важно помнить, что всегда и за всё приходится платить, и иногда довольно дорого, заключил Синарев.
Анализ - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 03:15
Назван анализ, который назначают для "развода" на деньги
 
Дмитрий СинаревРоссияМошенничествоПсихологияДеньгиОбщество
 
 
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