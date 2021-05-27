https://ria.ru/20210527/kofe-1734423930.html

Ученые рассказали, в каком случае кофе не поможет

Ученые рассказали, в каком случае кофе не поможет - РИА Новости, 27.05.2021

Ученые рассказали, в каком случае кофе не поможет

Кофеин помогает проснуться, добавляет энергии, но не компенсирует недополученные организмом часы сна. Результаты исследования опубликованы в журнале... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T14:42

2021-05-27T14:42

2021-05-27T15:32

наука

кофе

биология

здоровье

сша

сон

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Кофеин помогает проснуться, добавляет энергии, но не компенсирует недополученные организмом часы сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской психологической ассоциации Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.Ученые с факультетов психиатрии и психологии Университета штата Мичиган оценили, насколько кофе справляется с негативным влиянием недосыпания на когнитивные способности. Они отобрали 275 добровольцев, которых разбили на две группы: первая провела ночь без сна в лаборатории, вторая — спокойно спала дома. Утром и тем, и другим дали капсулу кофеина или плацебо. Их попросили пройти простой тест на концентрацию внимания и решить более сложную задачу "на размещение" — она требовала выполнять действия в определенном порядке без пропуска или повторения шагов. "Мы обнаружили, что лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, а кофеин помогал успешно выполнить только более легкую задачу, однако для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения", — заявила руководитель исследования, доцент психологии из лаборатории сна и обучения доктор Кимберли Фенн (Kimberly Fenn); ее слова приводятся в пресс-релизе университета.Как отмечают авторы работы, проблема недосыпания в США и других развитых странах стоит очень остро. Их исследование доказывает, что при ее решении нельзя полагаться на стимулирующее мозговую деятельность действие кофе. Этот напиток увеличивает энергию, снижает сонливость и может даже улучшить настроение, но "абсолютно не заменяет полноценный ночной сон", указывают ученые."Он мало что делает для предотвращения процедурных сбоев, которые могут привести к таким вещам, как медицинские ошибки или автомобильные аварии. Если бы мы обнаружили, что кофеин сокращает процедурные ошибки в условиях лишения сна, это имело бы широкие последствия для людей, которые должны выполнять ответственные действия при недостаточном сне, таких как хирурги, пилоты или полицейские. Но наши результаты, напротив, подчеркивают безусловную важность сна", — пояснила Фенн.Как указали ученые, постоянный недостаток сна не только влияет на познавательные способности и меняет настроение, но в конечном итоге может сказаться на иммунитете, что особенно опасно во время пандемии.

https://ria.ru/20210428/kofe-1730301180.html

https://ria.ru/20210422/kofe-1729465297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, биология, здоровье, сша, сон