https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html

Ученые сообщили о новой опасности повышенного холестерина

Ученые сообщили о новой опасности повышенного холестерина - РИА Новости, 27.05.2021

Ученые сообщили о новой опасности повышенного холестерина

Ученые установили, что высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, приводящей к развитию болезни Альцгеймера и других форм РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T21:00

2021-05-27T21:00

2021-05-27T21:00

наука

холестерин

деменция

болезнь альцгеймера

нейрофизиология

биология

здоровье

великобритания

сша

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Ученые установили, что высокий уровень холестерина в крови связан с риском развития сосудистой деменции, приводящей к развитию болезни Альцгеймера и других форм слабоумия, причем это характерно в основном для мужчин. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.Медики знают, что нейродегенеративные заболевания часто сопровождаются повышенными содержаниями холестерина в крови пациентов, но как эти два фактора связаны между собой, до сих пор не было известно. Холестерин не может напрямую влиять на мозг, так как гематоэнцефалический барьер непроницаем для него . Чтобы выяснить механизмы связи повышенного холестерина с ускоренным развитием деменции, исследователи из США, Великобритании и Нидерландов проанализировали данные более чем 1800 участников двух крупных проспективных исследований: Балтиморского лонгитюдного исследования старения (BLSA), начатого в США в1958 году и Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера (ADNI), реализуемой с 2003 года.На первом этапе авторы выяснили, что ключевую роль в развитии деменции играют нарушения так называемого катаболизма холестерина — преобразования его в желчные кислоты. Такие нарушения типичны для пациентов с болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Затем ученые проверили на более чем 26 тысячах пациентов клиник общей практики в Великобритании, связано ли воздействие холестериновых препаратов, блокирующих всасывание желчных кислот в кровоток, с первичными симптомами деменции.Исследователи обнаружили, что при больших дозах препаратов, блокирующих желчные кислоты, риск развития сосудистой деменции увеличивается, но только у мужчин. Исследователи предполагают, что катаболизм холестерина и синтез желчных кислот влияют на прогрессирование деменции через специфические для пола сигнальные пути мозга.Свои выводы о том, что люди с болезнью Альцгеймера имеют склонность к увеличению желчных кислот в мозгу, авторы подтвердили на 29 образцах, полученных при вскрытии умерших пациентов в рамках исследования BLSA."Чтобы еще больше закрепить результаты, мы сейчас проверяем, могут ли одобренные препараты для лечения других заболеваний, которые исправляют нарушения передачи сигналов желчной кислоты в головном мозге, стать новыми методами лечения болезни Альцгеймера и связанной с ней деменции", — приводятся в пресс-релизе издательства PLOS слова старшего автора публикации доктора Мадхава Тамбисетти (Madhav Thambisetty), руководителя отдела клинической и трансляционной нейробиологии в лаборатории поведенческой нейробиологии Национального института старения США.Эти работы проводят в рамках проекта "Перепрофилирование лекарств для эффективного лечения болезни Альцгеймера" (DREAM).Авторы надеются, что полученные результаты позволят заложить основу для создания новых терапевтических средств, но отмечают, что до этого необходимо провести дополнительные экспериментальные исследования, чтобы лучше понять роль распада холестерина при деменции.

https://ria.ru/20210511/ozhirenie-1731781131.html

https://ria.ru/20200422/1570427664.html

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холестерин, деменция, болезнь альцгеймера, нейрофизиология, биология, здоровье, великобритания, сша