https://ria.ru/20210527/granitsa-1734374728.html

В ФСБ отметили увеличение активности НАТО на границе с Россией

В ФСБ отметили увеличение активности НАТО на границе с Россией - РИА Новости, 27.05.2021

В ФСБ отметили увеличение активности НАТО на границе с Россией

Увеличение военной активности НАТО фиксируется практические на всех участках госграницы России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T10:59

2021-05-27T10:59

2021-05-27T12:42

россия

владимир кулишов

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

в мире

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Увеличение военной активности НАТО фиксируется практические на всех участках госграницы России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.По его словам, наибольшее количество разведполетов вблизи Крымского полуострова отмечается в период нахождения кораблей стран-членов НАТО в акватории Черного моря и проведения военных учений альянса в регионе.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210527/arktika-1734266024.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир кулишов, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, в мире