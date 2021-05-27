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В ФСБ отметили увеличение активности НАТО на границе с Россией
В ФСБ отметили увеличение активности НАТО на границе с Россией - РИА Новости, 27.05.2021
В ФСБ отметили увеличение активности НАТО на границе с Россией
Увеличение военной активности НАТО фиксируется практические на всех участках госграницы России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T10:59
2021-05-27T10:59
2021-05-27T12:42
россия
владимир кулишов
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Увеличение военной активности НАТО фиксируется практические на всех участках госграницы России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.По его словам, наибольшее количество разведполетов вблизи Крымского полуострова отмечается в период нахождения кораблей стран-членов НАТО в акватории Черного моря и проведения военных учений альянса в регионе.Читайте полный текст интервью >>>
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россия, владимир кулишов, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, в мире