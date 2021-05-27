https://ria.ru/20210527/kulishov-1734134760.html

Владимир Кулишов: крымский участок границы РФ стал наиболее укрепленным

Владимир Кулишов: крымский участок границы РФ стал наиболее укрепленным - РИА Новости, 27.05.2021

Владимир Кулишов: крымский участок границы РФ стал наиболее укрепленным

Обстановка на государственной границе России никогда не бывает безмятежной – ее по-прежнему осложняют многие факторы, среди которых увеличение военной... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:00

2021-05-27T11:00

2021-05-27T11:00

россия

владимир кулишов

нато

интервью

граница

безопасность

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Обстановка на государственной границе России никогда не бывает безмятежной – ее по-прежнему осложняют многие факторы, среди которых увеличение военной активности НАТО едва ли ни по всему периметру границы, сохраняющиеся очаги военно-политической напряженности на сопредельных территориях, незаконные попытки проникновения в Россию мигрантов, террористов и экстремистов, деятельность контрабандистов и перевозчиков наркотиков. Ко всему этому с прошлого года добавилась и пандемия коронавируса. А наиболее сложная обстановка сейчас сложилась на границе с Украиной в Крыму. О том, как российские пограничники несут службу в этих условиях, как они противостоят попыткам Киева и его западных кураторов устроить провокации в Черном море, насколько хорошо защищен Крымский мост, и почему Украина прекратила рыть широко разрекламированный ею ров на границе с Россией, в первой части интервью РИА Новости в преддверии Дня пограничника рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.– Владимир Григорьевич, первый вопрос традиционный: какова сейчас оперативная обстановка на периметре государственной границы России – самой протяженной в мире? С какими основными результатами Пограничная служба подошла к своему празднику?– Обстановка на государственной границе Российской Федерации остается динамичной. На ее развитие преимущественное влияние оказывают сложная эпидемиологическая ситуация в мире и принимаемые в связи с этим международным сообществом меры по защите населения от распространения коронавирусной инфекции, сохранение вблизи российских границ очагов военно-политической напряженности, рост военной активности Североатлантического альянса, а также нарастающее санкционное давление на Российскую Федерацию со стороны западных стран.Сохранялись риски проникновения на российскую территорию лиц, причастных к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций, а также контрабанды средств диверсии и террора. В 2020 году пограничными органами выявлено более 400 лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, и около 2,5 тысячи человек, находившихся в розыске. В пунктах пропуска и на приграничной территории изъято свыше 120 единиц огнестрельного оружия, около 125 килограммов взрывчатых веществ и более 18 тысяч боеприпасов, выявлено 105 экземпляров литературы экстремистского содержания и символик международных террористических организаций. Предпринимались попытки нарушения государственной границы иностранцами, следовавшими в Россию с миграционными целями, а также использовавшими территорию Российской Федерации для незаконного убытия в страны Европы. Так, в пунктах пропуска через государственную границу выявлено более 25 тысяч лиц с недействительными документами, свыше 20 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен.В сфере борьбы с трансграничной преступностью пограничными органами пресечена деятельность более 80 организаторов каналов незаконной миграции, задержано свыше 240 иностранных граждан, изыскивавших возможность незаконного убытия в страны Западной Европы (преимущественно на границе с Финляндией и странами Балтии).Оставались актуальными риски контрабанды наркотиков, культурных и исторических ценностей, а также незаконного перемещения стратегического сырья, товаров и грузов, включая контрафактную и секционную продукцию, подпадающую под действие ответных российских экономических мер.В прошлом году пограничниками выявлено свыше 430 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 300 килограммов сильнодействующих препаратов. По нашей информации взаимодействующими органами из незаконного оборота изъято еще около 300 килограммов наркотиков и иных запрещенных препаратов.Пресечено 679 попыток незаконного перемещения грузов, товаров и животных стоимостью около 610 миллионов рублей. Сохранялись предпосылки к росту противоправной деятельности, связанной с незаконным промыслом морских биоресурсов. В ходе осуществления государственного контроля инспекторами пограничных органов выявлено около 7 тысяч нарушений законодательства о рыболовстве. Пресечена противоправная деятельность порядка 650 судов и маломерных плавсредств, из незаконного оборота изъято более 420 тонн рыбной и иной продукции. В целом в ходе повседневной деятельности пограничными органами в 2020 году задержано более одной тысячи нарушителей границы, свыше 32 тысяч нарушителей ее режима. Выявлено около 40 тысяч нарушителей правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска. – Пандемия коронавируса коснулась любой области, и пограничники тоже не стали исключением. На первый взгляд, ограничения на сообщение между странами должны были облегчить работу пограничных пунктов пропуска. Сколько человек пересекло границу в прошлом году? – Масштабы и опасность распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 вызвали необходимость принятия беспрецедентных мер по усилению санитарно-карантинных ограничений, которые, в первую очередь, коснулись государственных границ.В 2020 году по сравнению с показателями предыдущего года в 3,3 раза сократился объем пассажиропотока. Через государственную границу Российской Федерации пропущены свыше 49 миллионов человек (в 2019 году – 163 миллиона). Вдвое снизилось количество транспортных средств, следующих через пункты пропуска (2020 – 10,4 миллиона, в 2019 – 24,2 миллиона). Вместе с тем снижение объемов пропуска лиц и транспортных средств не упростило работу пограничников в пунктах пропуска. Это связано с тем, что введенные правительством Российской Федерации режимные ограничения предусматривают пропуск через государственную границу определенных категорий граждан, что потребовало применения дифференцированного подхода к осуществлению пограничного контроля лиц, следующих через границу, а также проведения активной разъяснительной работы.– С другой стороны, наверняка на фоне "схлопывания" этого потока возникли сложности с тем, что не все люди соблюдали новые правила пересечения границ, из-за чего возникала путаница, люди застревали в пунктах пропуска. Можно также предположить, что находились и те, кто незаконным путем хотел въехать в нашу страну или, наоборот, ее покинуть – в том числе мигранты, а то и откровенные преступники. И все это на фоне того, что надо было принимать меры защиты личного состава от заразы. Как в итоге пограничники справлялись с этими сложностями? Проведена ли вакцинация личного состава от COVID-19?– С введением ограничений (в марте 2020 года) организована слаженная работа подразделений государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, что позволило обеспечить беспрепятственный пропуск определенных правительством России категорий лиц и транспортных средств. Информация о порядке и условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из страны своевременно размещалась на сайтах правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, в том числе и на сайте ФСБ России, что способствовало оперативному информированию граждан о порядке пересечения границы в условиях карантинных ограничений.Вместе с тем риски незаконного пересечения государственной границы не снижались. Предпринимались попытки проникновения в Российскую Федерацию членов террористических организаций, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. На международных авиарейсах неоднократно выявлялись граждане, в отношении которых имелась информация об их участии в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований либо приверженности к радикальным организациям. Фиксировались попытки въезда в нашу страну иностранных граждан с криминальным прошлым. В условиях ограничений наметилась тенденция смещения маршрутов трудовой миграции с казахстанского на белорусское направление. На данном участке границы выявлено около 6,7 тысячи граждан третьих государств, что составляет более 45% от всех иностранцев, задержанных на государственной границе Российской Федерации. Основную часть из них составляли граждане стран постсоветского пространства, следовавшие в Россию с целью трудоустройства. Для въезда на территорию России трудовые мигранты нередко использовали различные ухищрения, в том числе фиктивные приглашения на лечение в российских медучреждениях, либо пытались въехать в качестве вторых водителей грузовых автомобилей и экспедиторов.В 2020 году пограничными органами пресечено порядка 10 тысяч попыток незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан по недействительным медицинским приглашениям либо по чужим и поддельным водительским удостоверениям.С целью сохранения здоровья сотрудников пограничных органов и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в ФСБ России были своевременно приняты меры по обеспечению личного состава средствами индивидуальной защиты. В плановом порядке осуществляется вакцинация личного состава.– Продолжая эту тему: возможность трансграничного заноса в Россию новых инфекций отнесена к угрозам национальной безопасности нашей страны. Но первым барьером на пути таких "невидимых врагов" тоже оказываются пограничники. Принимает ли сейчас Погранслужба дополнительные меры по выявлению этих угроз и предупреждению их практического проявления? Как здесь организована работа с соответствующими структурами Минздрава, ФМБА, Роспотребнадзора, Минобороны?– Как вам известно, в пунктах пропуска через государственную границу совместно с пограничными и таможенными органами работают сотрудники подразделений Роспотребнадзора, которые осуществляют санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, выявляют в пассажиропотоке лиц с признаками заболевания, а также отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку в сопредельных государствах. Непосредственно с этими подразделениями пограничники осуществляют самое тесное взаимодействие в интересах предупреждения распространения на территории России новой коронавирусной инфекции.– Насколько на фоне эпидемиологических ограничений актуальна проблема, связанная с тем, что проживающие в Крыму граждане иногда скрывают факты выезда в страны дальнего зарубежья через территорию Украины по заграничным паспортам украинского же образца?– Необходимо отметить, что в соответствии с российским законодательством выезд за рубеж, в том числе на территорию Украины, гражданами России осуществляется по действительным заграничным паспортам, выдаваемым уполномоченными государственными органами. Мы располагаем информацией, что отдельные граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, сохранили украинские паспорта и пользуются ими для выезда через территорию Украины в страны дальнего зарубежья, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Это создает риски завоза на территорию Российской Федерации коронавирусной инфекции, включая ее новые штаммы. Вместе с тем по возвращении к постоянному месту жительства совместно с подразделениями Роспотребнадзора в отношении данной категории лиц наравне с иностранцами проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, что позволяет выявлять риски распространения COVID-19 на территории России. Таким образом, данные обстоятельства не являются в настоящее время серьезной проблемой.– Российско-украинская граница по-прежнему не знает покоя. Еще свежа в памяти провокация, устроенная сопредельной стороной в Азовском море в конце 2018 года. Время от времени приходят сообщения о попытках проникновения из Украины в Россию разных лиц и с разными целями, в том числе террористическими, в обход пунктов пропуска. Можно ли говорить, что украинская сторона пытается проверить на прочность охрану границы со стороны России, чтобы потом устроить новую громкую провокацию? В целом как изменилась ситуация на границе с Украиной за минувший год?– Обстановка на границе с Украиной остается напряженной. Наиболее динамично она развивается в Азовско-Черноморском регионе, что преимущественно обусловлено сохранением военной активности стран-членов Североатлантического альянса.Сохранялись риски провокационных действий со стороны Украины в отношении российских объектов морской экономической деятельности и торгового флота в Черном и Азовском морях. В минувшем году подразделениями береговой охраны неоднократно пресекались попытки приближения кораблей и катеров ВМС и ГПС Украины к внешней границе территориального моря России и к районам нефтедобычи в Черном море.Сохранялись предпосылки проведения провокаций украинскими националистами на сухопутном участке крымского направления. В частности, представителями запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" планировалось проведение в мае 2020 года так называемого Марша достоинства с участием сторонников меджлиса, украинских националистических формирований и крымско-татарских диаспор третьих стран. Предпринимались попытки распространения украинскими националистами агитационных и пропагандистских материалов, в том числе с использованием воздушных шаров.Необходимо также отметить, что нами продолжают фиксироваться случаи уклонения украинских партнеров от выполнения международных обязательств в части, касающейся предоставления сведений, необходимых для установления личности задержанных лиц за нарушение режима государственной границы из Украины в Россию, что не позволяет своевременно принять меры по привлечению их к ответственности.– Наблюдают ли российские пограничники продолжение рытья рва на сопредельной украинской территории? Какова ваша как профессионала оценка этих работ? Со стороны это выглядит как пропагандистский ход Киева, а на самом деле – просто "закапывание" денег.– С 2014 года мы наблюдаем за реализацией Украиной проекта "Европейский вал", в рамках которого наращивалось инженерно-техническое прикрытие российско-украинского участка государственной границы, включая установку сигнализационных комплексов, инженерных заграждений и сооружений, оборудование контрольно-следовых полос и рокадных дорог, а также возведение опорных пунктов и огневых позиций, в том числе для боевой техники.В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта.– Как сейчас обустроена российско-украинская сухопутная граница на участках соприкосновения с ДНР и ЛНР? Насколько она технически оснащена? Есть ли необходимость ее укрепления и оснащения новейшими средствами контроля с учетом дальнейшего обострения отношений между двумя странами? – Правительством Российской Федерации на оснащение и обустройство государственной границы, в том числе и российско-украинского участка, ежегодно выделяются необходимые финансовые средства. Сухопутный участок российско-украинской границы оборудован в соответствии с установленными Пограничной службой ФСБ России требованиями к техническому прикрытию государственной границы, что позволяет осуществлять контроль за соблюдением административно-правовых режимов в ходе пограничной деятельности. Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения. В настоящий момент наши пограничные подразделения располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы в мирное время и в случае обострения обстановки.– Полностью ли оборудован и обеспечен необходимыми средствами связи, контроля, техникой, вооружением участок сухопутной границы России с Украиной в Крыму?– Безусловно, крымский участок остается приоритетным по всем направлениям деятельности Пограничной службы ФСБ России. Нами приняты исчерпывающие меры по созданию современной пограничной инфраструктуры, позволяющей выявлять и нейтрализовывать все существующие и возможные угрозы в пограничной сфере. В настоящий момент по уровню обустроенности и оснащенности данный участок сухопутной границы России является одним из наиболее укрепленных. Именно здесь апробируются все новые и перспективные средства вооружения пограничной деятельности.– Насколько надежно защищен Керченский (Крымский) мост с учетом многочисленных провокационных заявлений украинских радикалов о том, что они готовы его взорвать или нанести удар ракетами "Нептун"? Охрана моста находится исключительно в ведении Погранслужбы или осуществляется во взаимодействии с другими ведомствами (Минобороны, МЧС и другими)? – Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации. Вместе с тем мы внимательно отслеживаем обстановку и оцениваем риски возможных провокаций или диверсий в районе транспортного перехода. Поэтому Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии, оснащенные самым современным вооружением и военной техникой для предупреждения и пресечения возможных провокаций.– Есть ли планы увеличения количественного состава кораблей и катеров морской Погранслужбы в районе Керченского пролива с учетом планов Украины закупить в США и Великобритании корабли и катера для базирования в Мариуполе с целью противодействия "российской агрессии"?– Активные антироссийские действия и эскалация напряженности в регионе используются Украиной как предлог для получения финансовой и военной помощи от США и ЕС в целях реформирования морской военной и пограничной инфраструктуры. Нам известно о поставках из США на Украину катеров, в основном отслуживших значительный срок службы, а также о контрактах на строительство Францией, Великобританией и другими странами НАТО новых катеров для украинской стороны. В настоящее время сил и средств подразделений береговой охраны достаточно для выполнения поставленных задач в Азово-Черноморском регионе. В случае формирования новых угроз количество кораблей и катеров будет увеличено в достаточно короткий срок.– В какой мере оперативную обстановку на наших границах с Украиной осложняет возросшая активность стран НАТО: увеличение числа полетов иностранных самолетов-разведчиков в Черноморском регионе, заходы кораблей США в Черное море, в том числе для учений? Есть ли данные о том, что параллельно с такими действиями иностранные разведслужбы, используя современные технические средства, в том числе дроны, пытаются "вскрыть" особенности системы охраны государственной границы России не только в районе Черного моря, но и в других местах, определить оперативные возможности наших пограничников для действий в том или ином случае? – Практически по всему периметру наших границ мы наблюдаем увеличение военной активности НАТО, которая сопровождается наращиванием интенсивности мероприятий оперативной подготовки войск альянса, а также осуществлением разведывательной деятельности, в том числе с использованием самолетов и беспилотных летательных аппаратов, оснащенных новейшими техническими средствами контроля наземной и надводной обстановки и позволяющих осуществлять пристальное наблюдение за российской территорией.Наибольшее количество разведполетов вблизи Крымского полуострова отмечается в период нахождения кораблей стран – членов НАТО в акватории Черного моря и проведения военных учений альянса в регионе. Мы пристально отслеживаем недружественную деятельность западных партнеров у наших границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе", и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации.Так, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды. Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности. Украинской стороной активно изучается опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.Вторая часть интервью будет опубликована в пятницу, 28 мая.

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https://ria.ru/20210504/koronavirus-1730668183.html

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россия, владимир кулишов, нато, интервью, граница, безопасность