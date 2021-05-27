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В ГД внесли проект о включении Москвы в перечень исторических поселений
В ГД внесли проект о включении Москвы в перечень исторических поселений - РИА Новости, 27.05.2021
В ГД внесли проект о включении Москвы в перечень исторических поселений
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин внес в Госдуму законопроект о придании Москве статуса исторического поселения федерального значения с целью сохранения... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T19:54
2021-05-27T19:54
2021-05-27T19:54
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин внес в Госдуму законопроект о придании Москве статуса исторического поселения федерального значения с целью сохранения памятников культуры и архитектуры в столице."Раз уж я пришел в Госдуму, я должен принести законопроект, я считаю. Поэтому я такой законопроект принес, и вам передам его… Это о внесении изменений в статью 7 закона Российской Федерации о статусе столицы РФ – "дополнить статью 7 этого закона частью 3-й следующего содержания: "территория города Москвы в границах Камер-Коллежского вала является территорией исторического поселения федерального значения", - процитировал свой законопроект Митрохин, обращаясь к организаторам круглого стала в Госдуме. Мероприятие организовала фракция КПРФ, оно посвящено теме "О государственной политике по сохранению архитектурно-исторического наследия в Российской Федерации".Митрохин призвал депутатов "активнее использовать инструмент законодательной инициативы", отметив, что даже в случае отклонения законопроекта "будет повод поговорить об этом и привлечь внимание к подобным проблемам".В пояснительной записке к проекту закона, который был распространен в зале заседания, отмечается, что данная инициатива предлагается с целью "обеспечения надлежащей защиты исторического наследия города Москвы"."Принятие законопроекта обеспечит сохранение исторической памяти, сохранение и продвижение культурно-исторического достояния, формирование культурной идентичности, развитие ответственности за сохранение культурного достояния, патриотическое воспитание подрастающего поколения", - говорится в тексте.Проект, разработанный Митрохиным, официально пока в Госдуму не поступил - его нет в электронной базе данных нижней палаты парламента.
https://realty.ria.ru/20210527/mtsd-1734433464.html
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россия, сергей митрохин, госдума рф, москва
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин
внес в Госдуму
законопроект о придании Москве
статуса исторического поселения федерального значения с целью сохранения памятников культуры и архитектуры в столице.
"Раз уж я пришел в Госдуму, я должен принести законопроект, я считаю. Поэтому я такой законопроект принес, и вам передам его… Это о внесении изменений в статью 7 закона Российской Федерации
о статусе столицы РФ – "дополнить статью 7 этого закона частью 3-й следующего содержания: "территория города Москвы в границах Камер-Коллежского вала является территорией исторического поселения федерального значения", - процитировал свой законопроект Митрохин, обращаясь к организаторам круглого стала в Госдуме. Мероприятие организовала фракция КПРФ
, оно посвящено теме "О государственной политике по сохранению архитектурно-исторического наследия в Российской Федерации".
Митрохин призвал депутатов "активнее использовать инструмент законодательной инициативы", отметив, что даже в случае отклонения законопроекта "будет повод поговорить об этом и привлечь внимание к подобным проблемам".
В пояснительной записке к проекту закона, который был распространен в зале заседания, отмечается, что данная инициатива предлагается с целью "обеспечения надлежащей защиты исторического наследия города Москвы".
"Принятие законопроекта обеспечит сохранение исторической памяти, сохранение и продвижение культурно-исторического достояния, формирование культурной идентичности, развитие ответственности за сохранение культурного достояния, патриотическое воспитание подрастающего поколения", - говорится в тексте.
Проект, разработанный Митрохиным, официально пока в Госдуму не поступил - его нет в электронной базе данных нижней палаты парламента.