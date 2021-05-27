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https://ria.ru/20210527/germaniya-1734353586.html
Немецкий историк рассказал, почему "переносили" место подвига Масалова
Немецкий историк рассказал, почему "переносили" место подвига Масалова - РИА Новости, 27.05.2021
Немецкий историк рассказал, почему "переносили" место подвига Масалова
Обстоятельства подвига героя Великой Отечественной войны, сержанта Красной Армии Николая Масалова, который спас немецкого ребенка в ходе боев в 1945 году,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T08:36
2021-05-27T08:36
сергей цивилев
великая отечественная война (1941-1945)
германия
западный берлин
берлин (город)
михаил катуков
иван конев
в мире
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Обстоятельства подвига героя Великой Отечественной войны, сержанта Красной Армии Николая Масалова, который спас немецкого ребенка в ходе боев в 1945 году, послужили основой для возникновения легенд в послевоенном Берлине, в итоге само место спасения было "назначено" политическим решением руководства ГДР в Восточном Берлине, рассказал РИА Новости немецкий историк, бывший директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Петер Ян.Он принял участие в составлении экспертного заключения в 1990-е годы об истории спасения сержантом Красной Армии Николаем Масаловым немецкой девочки в ходе боев в 1945 году в столице Германии. Заключение было запрошено администрацией одного из районов Берлина, а также из Белоруссии, так как предполагалось, что советский сержант может быть родом из этой республики.Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Память советского сержанта также увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре Берлина — там установлена мемориальная доска на немецком и русском языках. Николай Масалов в апреле 1945-го был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев за Берлин, 30 апреля 1945-го, он принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма оставалось 50 минут и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Самого Масалова ранили в ногу, но он не сказал об этом и снова встал у знамени полка."Отправной точкой для нашего исследования стало то, что несколько подобных историй были распространены после войны, в том числе советскими военными корреспондентами. Рассказы о героических подвигах советских солдат, спасших немецких детей. Там же упоминались вымышленные дети и вымышленные солдаты. Например, была история, что такой подвиг произошел в Трептове во время битвы за Берлин. Это было связано с тем, что Ландвер-канал находится не в Восточном Берлине. А в бывшей ГДР никто не хотел чествовать героя в Западном Берлине, в американской зоне оккупации. Поэтому политически было решено "перенести" подвиг в Трептов, то есть в Восточный Берлин. Во времена ГДР здесь был даже мемориальный камень, позже его снесли. Но после воссоединения стало ясно - здесь этого не могло быть", - рассказал немецкий историк."Мы установили, что велика вероятность того, что именно Масалов спас ребенка из зоны огня между воюющими солдатами", - сказал Ян, добавив, что "если бы в нашем исследовании было установлено, что это все выдумано, мы бы так и написали"."Однако, хотя мы не смогли это точно локализовать, мы исходили из того, что все, что мы знаем, несмотря на неопределенность, несмотря на степень вероятности, указывает на то, что Масалов совершил этот подвиг", - подчеркнул он.Николай Масалов — уроженец Кемеровской области, после войны жил в поселке Тяжинский, где и похоронен на сельском кладбище. В 1965 году ему присвоили звание почетного гражданина Берлина, но в 1992-м, после объединения Германии, имя Масалова в обновленный список не включили. В конце апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что обратился к властям Берлина с просьбой вернуть Масалову почетное звание, но те ответили отказом.В ответе берлинских властей (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", но вернуть его имя в список почетных граждан невозможно. В сенате немецкой столицы пояснили, что в Западном и Восточном Берлине были разные списки почетных граждан, но в 1992-м в западный список решили включить только тех почетных граждан Восточного Берлина, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки. Таким образом, звания лишились 11 представителей Cоветской армии и военной администрации (среди них, помимо Масалова, были Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев и Василий Чуйков).Цивилев заявил, что вместе с МИД, российским посольством и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть Масалову звание почетного гражданина Берлина.
https://ria.ru/20210527/germaniya-1734352018.html
https://ria.ru/20210430/masalov-1730739231.html
https://ria.ru/20210430/masalov-1730724242.html
германия
западный берлин
берлин (город)
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сергей цивилев, великая отечественная война (1941-1945), германия, западный берлин, берлин (город), михаил катуков, иван конев, в мире

Немецкий историк рассказал, почему "переносили" место подвига Масалова

08:36 27.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМемориал в Трептов-парке в Берлин
Мемориал в Трептов-парке в Берлин - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. Обстоятельства подвига героя Великой Отечественной войны, сержанта Красной Армии Николая Масалова, который спас немецкого ребенка в ходе боев в 1945 году, послужили основой для возникновения легенд в послевоенном Берлине, в итоге само место спасения было "назначено" политическим решением руководства ГДР в Восточном Берлине, рассказал РИА Новости немецкий историк, бывший директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Петер Ян.
Он принял участие в составлении экспертного заключения в 1990-е годы об истории спасения сержантом Красной Армии Николаем Масаловым немецкой девочки в ходе боев в 1945 году в столице Германии. Заключение было запрошено администрацией одного из районов Берлина, а также из Белоруссии, так как предполагалось, что советский сержант может быть родом из этой республики.
Памятник советскому воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
08:13
В Германии рассказали свою версию подвига советского воина Масалова
Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Память советского сержанта также увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре Берлина — там установлена мемориальная доска на немецком и русском языках. Николай Масалов в апреле 1945-го был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев за Берлин, 30 апреля 1945-го, он принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма оставалось 50 минут и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Самого Масалова ранили в ногу, но он не сказал об этом и снова встал у знамени полка.
"Отправной точкой для нашего исследования стало то, что несколько подобных историй были распространены после войны, в том числе советскими военными корреспондентами. Рассказы о героических подвигах советских солдат, спасших немецких детей. Там же упоминались вымышленные дети и вымышленные солдаты. Например, была история, что такой подвиг произошел в Трептове во время битвы за Берлин. Это было связано с тем, что Ландвер-канал находится не в Восточном Берлине. А в бывшей ГДР никто не хотел чествовать героя в Западном Берлине, в американской зоне оккупации. Поэтому политически было решено "перенести" подвиг в Трептов, то есть в Восточный Берлин. Во времена ГДР здесь был даже мемориальный камень, позже его снесли. Но после воссоединения стало ясно - здесь этого не могло быть", - рассказал немецкий историк.
Монумент Воину-освободителю в Трептов-парке в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 17:11
Берлинский депутат призвал вернуть Масалову почетное гражданство
"Мы установили, что велика вероятность того, что именно Масалов спас ребенка из зоны огня между воюющими солдатами", - сказал Ян, добавив, что "если бы в нашем исследовании было установлено, что это все выдумано, мы бы так и написали".
"Однако, хотя мы не смогли это точно локализовать, мы исходили из того, что все, что мы знаем, несмотря на неопределенность, несмотря на степень вероятности, указывает на то, что Масалов совершил этот подвиг", - подчеркнул он.
Николай Масалов — уроженец Кемеровской области, после войны жил в поселке Тяжинский, где и похоронен на сельском кладбище. В 1965 году ему присвоили звание почетного гражданина Берлина, но в 1992-м, после объединения Германии, имя Масалова в обновленный список не включили. В конце апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что обратился к властям Берлина с просьбой вернуть Масалову почетное звание, но те ответили отказом.
В ответе берлинских властей (есть в распоряжении РИА Новости) говорится, что "мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению", но вернуть его имя в список почетных граждан невозможно. В сенате немецкой столицы пояснили, что в Западном и Восточном Берлине были разные списки почетных граждан, но в 1992-м в западный список решили включить только тех почетных граждан Восточного Берлина, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки. Таким образом, звания лишились 11 представителей Cоветской армии и военной администрации (среди них, помимо Масалова, были Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев и Василий Чуйков).
Цивилев заявил, что вместе с МИД, российским посольством и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть Масалову звание почетного гражданина Берлина.
Макет памятника Воин-освободитель работы Евгения Вучетича из собрания Российского государственного архива социально-политической истории на выставке Триумф победителей в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 16:22
Депутат бундестага оценил решение Берлина о почетном гражданстве Масалова
 
Сергей ЦивилевВеликая Отечественная война (1941-1945)ГерманияЗападный БерлинБерлин (город)Михаил КатуковИван КоневВ мире
 
 
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