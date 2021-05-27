https://ria.ru/20210527/dtp-1734388771.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге выросло до шести

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге выросло до шести - РИА Новости, 27.05.2021

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге выросло до шести

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до шести человек, сообщает пресс-служба городского комитета здравоохранения. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T12:09

2021-05-27T12:09

2021-05-27T12:09

авто

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734385114_0:129:1152:777_1920x0_80_0_0_16dab1bf29d6707e1a78f18bde4fcf9e.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до шести человек, сообщает пресс-служба городского комитета здравоохранения."Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо - в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные - средней тяжести. Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС сообщили, что в 10.00 в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров. Как следует из видеозаписи момента аварии, опубликованной в соцсетях, в ДТП также пострадал пешеход.На появившихся в сети видеозаписи момента ДТП видно, как автобус въезжает на тротуар, сбивает человека, который отлетает вперед на несколько метров. Затем автобус врезался в фонарный столб.

https://ria.ru/20210422/dtp-1729545521.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП 2021-05-27T12:09 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия