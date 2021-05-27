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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге выросло до шести
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге выросло до шести - РИА Новости, 27.05.2021
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге выросло до шести
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до шести человек, сообщает пресс-служба городского комитета здравоохранения. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:09
2021-05-27T12:09
авто
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до шести человек, сообщает пресс-служба городского комитета здравоохранения."Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо - в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные - средней тяжести. Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС сообщили, что в 10.00 в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров. Как следует из видеозаписи момента аварии, опубликованной в соцсетях, в ДТП также пострадал пешеход.На появившихся в сети видеозаписи момента ДТП видно, как автобус въезжает на тротуар, сбивает человека, который отлетает вперед на несколько метров. Затем автобус врезался в фонарный столб.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП
Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП
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авто, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге выросло до шести

12:09 27.05.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкНа месте ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге
На месте ДТП с участием автобуса в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге увеличилось до шести человек, сообщает пресс-служба городского комитета здравоохранения.
"Всего пострадавших шесть. Из них двое госпитализированы в НИИ скорой помощи. Четверо - в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные - средней тяжести. Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии", - говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщили, что в 10.00 в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Ранее сообщалось, что в результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров. Как следует из видеозаписи момента аварии, опубликованной в соцсетях, в ДТП также пострадал пешеход.
На появившихся в сети видеозаписи момента ДТП видно, как автобус въезжает на тротуар, сбивает человека, который отлетает вперед на несколько метров. Затем автобус врезался в фонарный столб.
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