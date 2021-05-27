https://ria.ru/20210527/dtp-1734380862.html
Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.05.2021
Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Трое из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:24
2021-05-27T11:24
2021-05-27T11:51
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Трое из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС сообщили, что в 10 часов в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб.
https://ria.ru/20210526/dtp-1733932880.html
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санкт-петербург, происшествия