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Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.05.2021
Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии
Трое из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:24
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Трое из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС сообщили, что в 10 часов в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб.
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санкт-петербург, происшествия

Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

11:24 27.05.2021 (обновлено: 11:51 27.05.2021)
 
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер ОнлайнНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Санкт-Петербурге. 27 мая 2021
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Санкт-Петербурге. 27 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Трое из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
Вчера, 10:46
Бывший вице-спикер парламента Бурятии получил срок за смертельное ДТП
Ранее в МЧС сообщили, что в 10 часов в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб.
 
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