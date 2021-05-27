https://ria.ru/20210527/dtp-1734380862.html

Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 27.05.2021

Трое пострадавших в ДТП в Петербурге находятся в тяжелом состоянии

Трое из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:24

2021-05-27T11:24

2021-05-27T11:51

санкт-петербург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1b/1734378155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e946844333a6ef65b720fb5f74dfe6af.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Трое из пяти пострадавших в ДТП с автобусом в Петербурге госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы средней степени тяжести", - говорится в сообщении.Ранее в МЧС сообщили, что в 10 часов в Красносельском районе Петербурга, на Ленинском проспекте у дома 90 произошло ДТП с участием автобуса. По информации полиции, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадал водитель, кондуктор и трое пассажиров. На месте работают сотрудники полиции и представители других экстренных служб.

https://ria.ru/20210526/dtp-1733932880.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия