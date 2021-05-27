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Культура
https://ria.ru/20210527/druzya-1734382117.html
"Друзья" вернулись и вспомнили былое: вышла новая серия легендарного шоу
"Друзья" вернулись и вспомнили былое: вышла новая серия легендарного шоу - РИА Новости, 27.05.2021
"Друзья" вернулись и вспомнили былое: вышла новая серия легендарного шоу
На платформе HBO Max (и одновременно в "Амедиатеке") вышел спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за много лет на одной площадке собрались актеры... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T12:17
2021-05-27T12:39
шоу-бизнес
шоу-бизнес
90-е годы
забытые звезды
hbo
сша
культура
мэттью перри
дэвид швиммер
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Павел Сурков. На платформе HBO Max (и одновременно в "Амедиатеке") вышел спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за много лет на одной площадке собрались актеры легендарного телесериала 90-х.Слухи о воссоединении ходили давно. Однако из-за пандемии вместо новой серии о том, как поживают повзрослевшие герои, было решено снять отдельную программу. В ней артисты и специально приглашенные звезды будут предаваться ностальгии по поводу того, как снимались "Друзья" и, вообще, какое место они занимают в наших сердцах.Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Росс и Чендлер — эти маски, казалось, навечно прилипли и к актерам. Где только ни снималась Дженнифер Энистон, но мы все равно видим в ней обаяшку Рэйчел. А Кортни Кокс и по сей день никак не может отвязаться от образа Моники. Последний раз она психанула по этому поводу на минувший День благодарения, повторив свой легендарный танец с индейкой на голове (кто не видел эту сумасшедшую дичь — посмотрите обязательно)."Друзья" оказались не просто одним из главных сериалов 90-х годов: они стали чистым трендсеттером, задав тон и схему производства любого молодежного ситкома. Обаятельные герои, неизменные комические события, несколько коротких завершенных историй в одной серии — и тянущийся, словно сладкая жвачка, любовный конфликт.При этом "Друзья" выскочили за рамки ситкома. История, происходящая в двух квартирах и одном кафе, затащила внутрь приглашенных звезд, мгновенно реагировала на все модные тренды и оставалась актуальной почти десять лет.Вместе с ними взрослел и их зритель, постепенно менялись проблемы и самих героев. До бесконечности следить за тем, как ссорятся и мирятся Рэйчел с Россом, стало уже невозможно — героев начали лихорадочно женить. Избежал участи брака лишь актер Джоуи — ему и не нужна была никакая постоянная спутница, он и так заражал всех своей харизмой и, как мы знаем, категорически отказывался делиться с кем-либо едой.Больше всех фанаты переживали за Мэтью Перри: исполнитель роли Чендлера еще в годы съемок "Друзей" подсел на наркотики, да и потом у него не раз случались рецидивы. Собственно, своей пагубной привычки Перри не скрывает: он заявил, что три сезона сериала напрочь выпали из памяти актера, поскольку он снимался, как говорится, не приходя в сознание. Кроме того, в нескольких эпизодах спецвыпуска у него происходили некоторые нелады с речью. Однако расстроенным фанатам пресс-служба канала пояснила, что Перри недавно перенес стоматологическую операцию и поэтому ему было трудно говорить (а отменить съемку было невозможно). Что ж, поверим и в это.Создатели спецвыпуска поместили актеров в декорации сериала: вот она, квартира Моники, а вот и кофейня Central Perk, а вот и фонтан! Актеры один за другим появляются на площадке, при этом нас заведомо предупреждают, что это фактически первая их совместная экранная встреча за два десятка лет. И забавно смотреть уже на то, как актеры проверяют комплектность реквизита на площадке (а Дженнифер Энистон не находит одну из кружек на кухне).Главная "зажигалка" реюниона — Мэтт Леблан, исполнитель роли Джоуи. Несмотря на то что актер несколько прибавил в весе и довольно сильно поседел, он по-прежнему держит на себе основную часть гэгов, периодически подтрунивая над другими. На этот раз все вопросы построены на воспоминаниях о телесериале (сколько страниц было в письме, написанном Джоуи, и как звали того или иного персонажа). В один из самых ярких моментов в кадре появляется мистер Хэкл, сосед сверху, регулярно орущий на шумную компашку. Правда, вспомнить его имя Дженнифер Энистон так и не смогла, пришлось подсказывать.Ведет шоу комик Джеймс Корден, и его функция — фактически модерировать воспоминания и в случае, если разговор слегка провисает (такое, впрочем, происходит нечасто), подбрасывать им шуточку-другую. Кроме того, для шоу записали интервью с создателями сериала — Дэвидом Крейном и Мартой Кауфманн. Но самая яркая часть спецвыпуска — это воспоминания о "Друзьях" зрителей и специально приглашенных гостей, которые объясняют, какую именно роль сыграло телешоу в их жизни. Ну где вы еще увидите, как Фиби поет вместе с Леди Гага, которая вроде бы проходила мимо и услышала, как Лиза Кудроу терзает гитару?Отдельный элемент спецвыпуска — показ самых идиотских костюмов (за десять лет герои носили самые невероятные шмотки, а также адские карнавальные наряды). В дефиле участвуют Синди Кроуфорд, Джастин Бибер и все тот же Леблан, который напялил на себя одновременно всю одежду Чендлера.Ну а в конце Корден, конечно же, задаст всей шестерке главный вопрос, который терзает всех поклонников сериала, — будет ли когда-нибудь полнометражный фильм по мотивам "Друзей"? Не будем делиться спойлерами, скажем лишь одно: финал шоу получился невероятно трогательным. Ну и самое главное: в плеере HBO Max (и отечественной "Амедиатеки", которая одновременно с Америкой транслировала премьеру) спецвыпуск обозначен как "11-й сезон, 1 серия". И уже ради этого его, бесспорно, стоит посмотреть.
https://ria.ru/20190922/1558962067.html
https://ria.ru/20210516/kino-1732440457.html
https://ria.ru/20201208/friends-1588062003.html
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шоу-бизнес, шоу-бизнес, 90-е годы, забытые звезды, hbo, сша, мэттью перри, дэвид швиммер, мэтт леблан, кино и сериалы, кортни кокс, "друзья" (сериал), лиза кудроу, дженнифер энистон, джастин бибер

"Друзья" вернулись и вспомнили былое: вышла новая серия легендарного шоу

12:17 27.05.2021 (обновлено: 12:39 27.05.2021)
 
© Фото : HBO Max Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : HBO Max
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Павел Сурков. На платформе HBO Max (и одновременно в "Амедиатеке") вышел спецвыпуск "Друзья. Воссоединение". Впервые за много лет на одной площадке собрались актеры легендарного телесериала 90-х.
Слухи о воссоединении ходили давно. Однако из-за пандемии вместо новой серии о том, как поживают повзрослевшие герои, было решено снять отдельную программу. В ней артисты и специально приглашенные звезды будут предаваться ностальгии по поводу того, как снимались "Друзья" и, вообще, какое место они занимают в наших сердцах.
© Фото : HBO Max Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : HBO Max
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Рэйчел, Моника, Фиби, Джоуи, Росс и Чендлер — эти маски, казалось, навечно прилипли и к актерам. Где только ни снималась Дженнифер Энистон, но мы все равно видим в ней обаяшку Рэйчел. А Кортни Кокс и по сей день никак не может отвязаться от образа Моники. Последний раз она психанула по этому поводу на минувший День благодарения, повторив свой легендарный танец с индейкой на голове (кто не видел эту сумасшедшую дичь — посмотрите обязательно).
"Друзья" оказались не просто одним из главных сериалов 90-х годов: они стали чистым трендсеттером, задав тон и схему производства любого молодежного ситкома. Обаятельные герои, неизменные комические события, несколько коротких завершенных историй в одной серии — и тянущийся, словно сладкая жвачка, любовный конфликт.
© HBO Max (2012)Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение
1 из 4
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© HBO Max (2012)
© HBO Max (2012)Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение
2 из 4
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© HBO Max (2012)
© HBO Max (2012)Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение
3 из 4
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© HBO Max (2012)
© HBO Max (2012)Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение
4 из 4
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© HBO Max (2012)
1 из 4
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© HBO Max (2012)
2 из 4
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© HBO Max (2012)
3 из 4
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© HBO Max (2012)
4 из 4
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© HBO Max (2012)
При этом "Друзья" выскочили за рамки ситкома. История, происходящая в двух квартирах и одном кафе, затащила внутрь приглашенных звезд, мгновенно реагировала на все модные тренды и оставалась актуальной почти десять лет.
Вместе с ними взрослел и их зритель, постепенно менялись проблемы и самих героев. До бесконечности следить за тем, как ссорятся и мирятся Рэйчел с Россом, стало уже невозможно — героев начали лихорадочно женить. Избежал участи брака лишь актер Джоуи — ему и не нужна была никакая постоянная спутница, он и так заражал всех своей харизмой и, как мы знаем, категорически отказывался делиться с кем-либо едой.
Постер из сериала Друзья
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Больше всех фанаты переживали за Мэтью Перри: исполнитель роли Чендлера еще в годы съемок "Друзей" подсел на наркотики, да и потом у него не раз случались рецидивы. Собственно, своей пагубной привычки Перри не скрывает: он заявил, что три сезона сериала напрочь выпали из памяти актера, поскольку он снимался, как говорится, не приходя в сознание. Кроме того, в нескольких эпизодах спецвыпуска у него происходили некоторые нелады с речью. Однако расстроенным фанатам пресс-служба канала пояснила, что Перри недавно перенес стоматологическую операцию и поэтому ему было трудно говорить (а отменить съемку было невозможно). Что ж, поверим и в это.
© HBO MAXКадр из специального выпуска сериала "Друзья"
Кадр из специального выпуска сериала Друзья
© HBO MAX
Кадр из специального выпуска сериала "Друзья"
Создатели спецвыпуска поместили актеров в декорации сериала: вот она, квартира Моники, а вот и кофейня Central Perk, а вот и фонтан!
Актеры один за другим появляются на площадке, при этом нас заведомо предупреждают, что это фактически первая их совместная экранная встреча за два десятка лет. И забавно смотреть уже на то, как актеры проверяют комплектность реквизита на площадке (а Дженнифер Энистон не находит одну из кружек на кухне).
Главная "зажигалка" реюниона — Мэтт Леблан, исполнитель роли Джоуи. Несмотря на то что актер несколько прибавил в весе и довольно сильно поседел, он по-прежнему держит на себе основную часть гэгов, периодически подтрунивая над другими.
© Фото : HBO Max Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Фото : HBO Max
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
На этот раз все вопросы построены на воспоминаниях о телесериале (сколько страниц было в письме, написанном Джоуи, и как звали того или иного персонажа). В один из самых ярких моментов в кадре появляется мистер Хэкл, сосед сверху, регулярно орущий на шумную компашку. Правда, вспомнить его имя Дженнифер Энистон так и не смогла, пришлось подсказывать.
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© Фото : HBO Max

Создатели сериала "Друзья"

Кадр со съемок Друзья: Воссоединение
1 из 2

Создатели сериала "Друзья"

© Фото : HBO Max
© Фото : HBO Max Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение
2 из 2
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© Фото : HBO Max
1 из 2

Создатели сериала "Друзья"

© Фото : HBO Max
2 из 2
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
© Фото : HBO Max
Но самая яркая часть спецвыпуска — это воспоминания о "Друзьях" зрителей и специально приглашенных гостей, которые объясняют, какую именно роль сыграло телешоу в их жизни. Ну где вы еще увидите, как Фиби поет вместе с Леди Гага, которая вроде бы проходила мимо и услышала, как Лиза Кудроу терзает гитару?
Отдельный элемент спецвыпуска — показ самых идиотских костюмов (за десять лет герои носили самые невероятные шмотки, а также адские карнавальные наряды). В дефиле участвуют Синди Кроуфорд, Джастин Бибер и все тот же Леблан, который напялил на себя одновременно всю одежду Чендлера.
© HBO Max (2012)Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Кадр со съемок Друзья: Воссоединение
© HBO Max (2012)
Кадр со съемок "Друзья: Воссоединение"
Ну а в конце Корден, конечно же, задаст всей шестерке главный вопрос, который терзает всех поклонников сериала, — будет ли когда-нибудь полнометражный фильм по мотивам "Друзей"?
Не будем делиться спойлерами, скажем лишь одно: финал шоу получился невероятно трогательным. Ну и самое главное: в плеере HBO Max (и отечественной "Амедиатеки", которая одновременно с Америкой транслировала премьеру) спецвыпуск обозначен как "11-й сезон, 1 серия". И уже ради этого его, бесспорно, стоит посмотреть.
Кадр из сериала Друзья
8 декабря 2020, 03:19Культура
Мэттью Перри решил продавать "Друзей"
 
Культурашоу-бизнесШоу-бизнес90-е годызабытые звездыHBOСШАМэттью ПерриДэвид ШвиммерМэтт ЛебланКино и сериалыКортни Кокс"Друзья" (сериал)Лиза КудроуДженнифер ЭнистонДжастин Бибер
 
 
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