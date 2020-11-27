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Кортни Кокс повторила знаменитый танец из "Друзей" с индейкой на голове
Кортни Кокс повторила знаменитый танец из "Друзей" с индейкой на голове
Кортни Кокс выложила на своей странице в инстаграме ролик, в котором повторила свой танец из сериала "Друзья" по случаю Дня Благодарения. РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T13:53
2020-11-27T13:53
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кортни кокс
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Кортни Кокс выложила на своей странице в инстаграме ролик, в котором повторила свой танец из сериала "Друзья" по случаю Дня Благодарения.Фрагмент из шоу, снятый 22 года назад, давно разошелся на мемы и гифы. В новом видео актриса сначала всех поздравила с праздником, а потом предупредила: "Если я увижу хотя бы еще раз, как я танцую как дурочка с индейкой на голове, то могу и укусить". Далее она вставила кусочек своего танца из "Друзей", затем призналась, что она действительно уже стала настоящим "символом" этого праздника и повторила знаменитую сцену. За несколько часов ролик набрал более двух миллионов просмотров и огромное количество комплиментов от поклонников в комментариях.
https://ria.ru/20201113/friends-1584402066.html
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс

Кортни Кокс повторила знаменитый танец из "Друзей" с индейкой на голове

13:53 27.11.2020
 
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994-2004)Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© Bright/Kauffman/Crane Productions (1994-2004)
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Кортни Кокс выложила на своей странице в инстаграме ролик, в котором повторила свой танец из сериала "Друзья" по случаю Дня Благодарения.
Фрагмент из шоу, снятый 22 года назад, давно разошелся на мемы и гифы.
В новом видео актриса сначала всех поздравила с праздником, а потом предупредила: "Если я увижу хотя бы еще раз, как я танцую как дурочка с индейкой на голове, то могу и укусить".
Далее она вставила кусочек своего танца из "Друзей", затем призналась, что она действительно уже стала настоящим "символом" этого праздника и повторила знаменитую сцену.
За несколько часов ролик набрал более двух миллионов просмотров и огромное количество комплиментов от поклонников в комментариях.
Кадр из сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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