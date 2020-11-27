https://ria.ru/20201127/friends-1586587992.html

Кортни Кокс повторила знаменитый танец из "Друзей" с индейкой на голове

Кортни Кокс повторила знаменитый танец из "Друзей" с индейкой на голове

Кортни Кокс выложила на своей странице в инстаграме ролик, в котором повторила свой танец из сериала "Друзья" по случаю Дня Благодарения. РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T13:53

2020-11-27T13:53

2020-11-27T13:53

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Кортни Кокс выложила на своей странице в инстаграме ролик, в котором повторила свой танец из сериала "Друзья" по случаю Дня Благодарения.Фрагмент из шоу, снятый 22 года назад, давно разошелся на мемы и гифы. В новом видео актриса сначала всех поздравила с праздником, а потом предупредила: "Если я увижу хотя бы еще раз, как я танцую как дурочка с индейкой на голове, то могу и укусить". Далее она вставила кусочек своего танца из "Друзей", затем призналась, что она действительно уже стала настоящим "символом" этого праздника и повторила знаменитую сцену. За несколько часов ролик набрал более двух миллионов просмотров и огромное количество комплиментов от поклонников в комментариях.

https://ria.ru/20201113/friends-1584402066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, кортни кокс