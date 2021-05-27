https://ria.ru/20210527/deti-1734503828.html
Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм
Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм - РИА Новости, 27.05.2021
Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм
Фильтры и персонифицированный доступ к ресурсам в интернете, в том числе к играм с убийствами, помогут предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T21:37
2021-05-27T21:37
2021-05-27T21:37
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
тина канделаки (тинатин канделаки)
рустам минниханов
казань
общество
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КАЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Фильтры и персонифицированный доступ к ресурсам в интернете, в том числе к играм с убийствами, помогут предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в казанской школе, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Мы должны поставить фильтр. Вот нравится кому-то, не нравится", - сказал Минниханов в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.По его словам, для этого есть специальные службы, которые "должны подумать, как это сделать"."Но если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов", - отметил президент Татарстана.По мнению Минниханова, дети не должны иметь доступ к таким ресурсам. "Если персонифицированный доступ будет, то дети не смогут попадать в эти игры, не смогут участвовать. Как это сделать, это второй вопрос", - добавил он.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210512/kazan-1731871178.html
https://ria.ru/20210511/sovfed-1731767302.html
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, тина канделаки (тинатин канделаки), рустам минниханов, казань, общество