Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210527/deti-1734503828.html
Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм
Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм - РИА Новости, 27.05.2021
Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм
Фильтры и персонифицированный доступ к ресурсам в интернете, в том числе к играм с убийствами, помогут предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T21:37
2021-05-27T21:37
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
тина канделаки (тинатин канделаки)
рустам минниханов
казань
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_ebb343d7a2cad2f499d7afabc048917a.jpg
КАЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Фильтры и персонифицированный доступ к ресурсам в интернете, в том числе к играм с убийствами, помогут предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в казанской школе, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов."Мы должны поставить фильтр. Вот нравится кому-то, не нравится", - сказал Минниханов в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.По его словам, для этого есть специальные службы, которые "должны подумать, как это сделать"."Но если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов", - отметил президент Татарстана.По мнению Минниханова, дети не должны иметь доступ к таким ресурсам. "Если персонифицированный доступ будет, то дети не смогут попадать в эти игры, не смогут участвовать. Как это сделать, это второй вопрос", - добавил он.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20210512/kazan-1731871178.html
https://ria.ru/20210511/sovfed-1731767302.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_a279bab0cc6ad41d1b658105ffdbc07f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, тина канделаки (тинатин канделаки), рустам минниханов, казань, общество

Президент Татарстана призвал ограничить доступ детей к компьютерным играм

21:37 27.05.2021
 
© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© Depositphotos / Kobyakov
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Фильтры и персонифицированный доступ к ресурсам в интернете, в том числе к играм с убийствами, помогут предотвратить трагедии, подобные той, что случилась в казанской школе, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.
"Мы должны поставить фильтр. Вот нравится кому-то, не нравится", - сказал Минниханов в эфире программы Тины Канделаки "Специальный гость" на RTVI.
По его словам, для этого есть специальные службы, которые "должны подумать, как это сделать".
"Но если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов", - отметил президент Татарстана.
Свечи и цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе у здания Постоянного Представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 02:42
Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
По мнению Минниханова, дети не должны иметь доступ к таким ресурсам. "Если персонифицированный доступ будет, то дети не смогут попадать в эти игры, не смогут участвовать. Как это сделать, это второй вопрос", - добавил он.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 13:24
В Совфеде предложили усилить контроль над компьютерными играми
 
Ильназ ГалявиевСтрельба в школе в КазаниРоссияТина Канделаки (Тинатин Канделаки)Рустам МиннихановКазаньОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:20Министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным" в мире
02:17Как ваш телефон могут превратить в устройство для прослушки
02:11Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19
02:04Новый пилотируемый корабль "Орел" сможет летать вокруг Луны до полугода
01:38Минск направил ноту протеста восьми странам из-за заявления по самолету
01:30Ученые привели статистику по употреблению табака в мире за 30 лет
01:26Россиянка получила 360 тысяч рублей за несуществующего ребенка
01:23У берегов Японии столкнулись сухогруз и танкер
01:17Экономист посоветовал, как меньше платить за бензин
01:07ИКАО начнет расследование ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске
01:04В Калифорнии разыграют $116,5 миллиона среди вакцинированных от COVID-19
00:44Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии
00:19В США россиянку-родственницу террориста осудили за фиктивный брак
00:16Счетная палата назвала самые открытые органы власти
00:13Госдепартамент подтвердил, что США не вернутся в Договор по открытому небу
23:50В Киеве призвали не разрывать экономические связи с Белоруссией
23:41Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов
23:38Глава Ryanair назвал в письме инцидент в Минске угоном
23:29Россия выступила за честное расследование инцидента с Ryanair в Минске
23:20Нидерланды пожаловались на строгие требования по налоговому соглашению
Лента новостейМолния