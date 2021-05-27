В Баку выступили за переговоры с Ереваном по ситуации на границе
09:35 27.05.2021 (обновлено: 10:02 27.05.2021)
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БАКУ, 27 мая – РИА Новости. Баку выступает сторонником урегулирования ситуации на границе с Арменией путем переговоров, поддерживает международные призывы о необходимости демаркации и делимитации, заявили в МИД Азербайджана.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Минобороны Армении заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.
"Азербайджан поддерживает урегулирование напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами. Попытки нарушить границы Азербайджана недопустимы. Армения должна воздерживаться от действий, направленных на усиление напряженности на границе между двумя странами, и уважать границы соседнего государства", - говорится в заявлении МИД Азербайджана, поступившем в распоряжении РИА Новости.
Минобороны Армении сообщило 12 мая, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили глава МИД России Сергей Лавров и и.о. главы МИД Армении Ара Айвазян. Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюникской области.